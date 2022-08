スプリント経験済みの“先輩”F1ドライバー、いきなり全戦導入MotoGPに「めっちゃ大胆」と驚き

Listen to this article

MotoGPは8月中旬に、2023年シーズンからスプリントレースを全戦で導入することを発表。既にスプリントレースの試みを行なっているF1のジョージ・ラッセル(メルセデス)は、“お隣”の決断について「大胆だ」と語っている。

MotoGPが導入を決めたスプリントレースは、土曜日に最高峰クラスの”全戦”でメイングランプリの半分の距離・半分のポイントのレースを行なうというモノだ。

これはF1が2021年から試験的に導入したスプリント予選のアイデアを取り入れたモノの様にも考えられる。なおF1ではスプリント予選での結果が決勝レースのグリッド順となる点が、計画中のMotoGPとは違っているところだ(MotoGPでは、スプリントレース、メインレース共に予選を行ない、グリッドを決定する)。

MotoGPのこうした試みについて、F1に参戦中のフェルナンド・アロンソ(アルピーヌ)は「素晴らしいアイデアだ」と語り、MotoGPの行ないは常に他のモータースポーツに影響を与えていると指摘した。

”スプリント”の先達となるF1でも、2022年シーズンもスプリントの実施回数は3グランプリのみと控えめ。そのため、MotoGPがいきなり全戦でスプリントレースを実施することは「大胆」と感じられているようだ。

メルセデスF1のラッセルは、MotoGPのスプリントレース導入について意見を尋ねられると、次のように答えた。

「MotoGPがこうしてテストをせずに、この決定を下したのはかなり大胆だと思う」

「F1では(スプリントが)機能するかどうかを確認するために試す時間が与えられたのは幸運だったと思う。僕はMotoGPとF1はぜんぜん違うと思っているんだ」

「タイヤが2個少ないから転倒や怪我の可能性は高くなると思う。その一方で、僕らにはもう少し余裕があると思う。MotoGPは大胆なことをやったけど、F1の向かっている方向などを世界的に考えても、今(F1が)チャレンジしているのには感謝しなくちゃならないと思う」

「停滞したり衰退したりした他のスポーツと比較しても、F1の成長やエキサイトはとても例外的なモノだ」

「だから、ここに居られるのは特別なことだし、10年先も成長し続けることができればいいなと思うよ」

なおレース数が倍増することになるMotoGPライダーからの反応は様々だ。6度の王者マルク・マルケス(レプソル・ホンダ)はスプリントレースがシリーズを「よりスペクタクルにしてくれる」と語っているが、現王者のファビオ・クアルタラロ(ヤマハ)は「全く愚かなアイデア」と批判的だ。

