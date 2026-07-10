現代F1におけるワークスチームとカスタマーチームの差……パワーユニットは同一仕様でも”使いこなす”面では大きな大きな差がある！？

FIAは、各パワーユニット（PU）メーカーに対して、カスタマーチームにもワークスチームと同仕様のPUを供給することを義務付けている。つまりワークスチームであってもカスタマーチームであっても、PUに関するパフォーマンス差はないはずだ。しかし経験の差が、今季は大きくパフォーマンスを分ける要素となっている。

このことは、メルセデスと同社のPUをカスタマーチームとして使うマクラーレンの事例からも明らかだ。その差はハードウェアそのものではなく、それをいかに効率的に活用するかという点にある。

F1の長い歴史において、ワークスチームであることは、常に有利な立場を作る重要な要素になってきた。しかし近年では、2009年のブラウンGP（メルセデスのカスタマーエンジンを使用）や2010〜2013年のレッドブル（ルノーのカスタマーエンジンを使用）、そしてもちろん直近2年のマクラーレン（メルセデスのカスタマーPUを使用）がチャンピオンを獲得した例もある。

ハイブリッドPUの規格が導入された際、FIAは各メーカーに対し、カスタマーチームにもワークスチームと同じ仕様のPUを供給することを義務付けたが、近年この規則が議論の的となることはほとんどない。開発が成熟するにつれて、ワークスチームとカスタマーチームの差はなくなった。しかもメーカー間の差も、レギュレーションによって最小限になるように抑えられている。

しかし今季から新しいPU規則が導入されたことで、PUメーカー間の差はもちろんのこと、ワークスチームとカスタマーチームの関係にも大きな変化をもたらすことになった。

PUの出力全体における電動パワーの比率が大きくなったことで、エネルギーマネジメントはパフォーマンスを左右する決定的な要素となり、これまでよりもはるかに高度なソフトウェアが不可欠となった。

ただ各カスタマーチームのガレージには、これまで通りPUメーカーのエンジニアが常駐しているものの、そのPUをいかに最適に使うかは、チームの能力にかかっている。つまりPUメーカーは、技術的な質問に答えたり、サポートを提供することはできるものの、パフォーマンス向上に向けた指導はあまり行なわれない。

この明確な例はマクラーレンである。ギヤ比の選択をはじめ、ワークスチームではないために苦しんでいる部分がいくつかある。

ギヤ比は、昨年の冬にメルセデスからもたらされたパワーカーブに基づいて決定されたものである。そこからPUの改良が行なわれていれば、当然最適なギヤ比は異なってくる。

マクラーレンのチーム代表であるアンドレア・ステラは、現在チームが抱えている問題は、マシン自体だけに起因するものではないと主張する。先日行なわれたF1イギリスGPの際、ステラ代表は次のように語った。

「このサーキットはエネルギーの面で言えば、かなり枯渇してしまうことになるため、PUの活用とパフォーマンスが特に重要になる」

「以前にも申し上げたが、HPP（メルセデス・ハイパフォーマンス・パワートレインズ）製PUの性能を最大限に引き出すという点で、まだ少し課題があるようだ。そのためマシンの開発が遅れ、0.3〜0.4秒のタイム差に繋がっているのだと思う」

「コンディションが厳しかったことも考慮に入れなければいけない。こういうコンディションでは、コーナーでの差がさらに広がってしまうようだ。加えて、PUの性能を十分に引き出せていないことも問題だ」

「GPSのオーバーレイを見ると、HPPとの対話を継続する必要があるのは明らかだ。我々のパフォーマンスには、まだ改善の余地があるようだ」

Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

またテレメトリーデータからは、メルセデスのジョージ・ラッセルとアンドレア・キミ・アントネッリが、予選アタック時にフィニッシュラインを通過する直前に、アクセルを完全に緩めているのが確認され、話題となった。

メルセデス勢はこれにより、予選アタック1周でバッテリーの容量全てのエネルギーを使い切ることを実現していると言われる。これにより、ほんの僅かではあるものの、ラップタイムを稼げるというのだ。

「スプリント予選でアントネッリがそれを行なったのを見て、少し驚いた」

そうステラ代表は付け加えた。

「というのも、それが我々が話し合ったこともなく、我々が使えるかどうかも確信が持てないことだったからだ。おそらく、そういうふうにPUを使うためには、いくつかの要素が必要になるだろう」

「この素晴らしいPUに搭載されている機能を最大限に活用できるよう、HPPと技術的なレベルで協議を続けている。本当に素晴らしい技術だ」

なおステラ代表曰く、マクラーレンはメルセデスから、最新仕様のPUを受け取るのを待っているところであるという。

「最新仕様のPUを受け取れるかどうか、そしてそれが何らかの形でパフォーマンス向上に役立つかどうかを、見極めようとしている」

メルセデスは信頼性のトラブルが多発したことを受けて、問題を解決するためのアップデートを施したPUを用意している。これはあくまで信頼性向上のためだけであり、本来ならばパフォーマンス向上には繋がらないモノだ。

「信頼性の向上だけを目的としているはずなので、本当にそうなるのかどうかは確信が持てない。しかしHPPと協議を続ける必要がある要素が他にもいくつかあるのは確かだ。ストレートでのパフォーマンスを見ると、空気抵抗の差を考慮しても、まだ疑問が残る」

前述の通りレギュレーションではPUメーカーはワークスチームにもカスタマーチームにも、同じ仕様のハードウェアを供給することが義務付けられている。しかしそのハードウェアの性能を最大限まで引き出すために必要なノウハウについては規定されていない。

現代のF1において、ワークスチームの優位性は、もはやPUそのものへのアクセスだけで決まるモノではない。より高度な技術の開発、調整、マネジメントを通じて蓄積された専門知識こそが、ワークスチームの優位性なのである。

PUから最後のコンマ数秒を引き出すことが勝敗を分けるような場面では、このことが決定的な要素となりうるだろう。