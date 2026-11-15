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アントネッリ、イタリア大統領と面会し、F1タイトル獲得を報告。戴冠後、多忙な日々を過ごす

2026年のF1王者に輝いたアンドレア・キミ・アントネッリが、イタリアのセルジオ・マッタレッラ大統領を訪問。チャンピオン獲得を報告した。

Giacomo Rauli

編集: 2026/11/15 3:46

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Il Presidente Sergio Mattarella con Kimi Antonelli, Campione del mondo di Formula 1

写真：: Presidenza della Repubblica Italiana

F1メキシコシティGPで3位に入り、F1デビュー2年目にしてワールドチャンピオン獲得を決めたアンドレア・キミ・アントネッリが、11月13日（金）にイタリアのセルジオ・マッタレッラ大統領と面会した。

この日アントネッリは、父マルコと母ヴェロニカ、そして妹のマギーと共に、ローマのクイリナーレ宮殿を訪れ、大統領と会談。アントネッリはバイザーにメッセージを書き込んだ自身のヘルメットを大統領に贈呈した。

Il Presidente Sergio Mattarella con Kimi Antonelli, Campione del mondo di Formula 1

Foto di: Presidenza della Repubblica Italiana

アントネッリは大統領に対し、レース中にヘルメットを着用した時の感覚や、F1マシンをドライブする時の肉体的な負荷などを説明した。

「体重が2kgほど減るんです」

そうアントネッリは語った。

「耐火スーツを着るんですが、あれも暑いんです。でもできる限り万全の状態で、走行中に感じる熱に耐えられるようにトレーニングしています。そしてセッションが終わったら、冷たい水が入った浴槽に飛び込むんです」

マッタレッラ大統領も興味津々で、「F2でも同じような感じだった？ カートでは？」と尋ねた。

「カートは少し違いましたね」

アントネッリは大統領の質問にそう答えた。

「カートはもっと開放的な空間ですから。一方でシングルシーターのマシンはもっと密閉された空間です。ただF2は、F1よりもレース時間が短いこともあり、体力的な負荷は少ないです。F1のレースは平均1時間半程度です。来年、ぜひレースを観にお越しください。モンツァはどうでしょうか？ お越しいただければ嬉しいです」

Il Presidente Sergio Mattarella con Kimi Antonelli, Campione del mondo di Formula 1

Foto di: Presidenza della Repubblica Italiana

マッタレッラ大統領も、F1観戦に意欲を示した。

「本当に行きたいと思っている。今はF1にとても惹かれているんだ。最後に行ったのはもう数年前のこと……私の行動はいつも複雑になってしまうので、いつも難しいのです。でもこの新たな状況（アントネッリが大活躍していること）は、私を大いに勇気づけてくれているんだ」

アントネッリは、1953年のアルベルト・アスカリ以来、実に73年ぶりのイタリア人F1チャンピオンである。そのこともあり、チャンピオン獲得が決定して以来、数々の会合やイベント、祝賀行事に出席するなど、多忙を極めている。

大統領との会談前には、イタリア代表とフランス代表のサッカーの試合を観戦。イタリア代表が3対1で勝利した。

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