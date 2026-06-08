【SNS】ライコネンのようにクルーザーでくつろぐフェルスタッペン
F1モナコGPをリタイアした後、クルーザーでくつろぐフェルスタッペンの姿が目撃された。
Max Verstappen, Red Bull Racing
写真：: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
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