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【SNS】ライコネンのようにクルーザーでくつろぐフェルスタッペン

F1モナコGPをリタイアした後、クルーザーでくつろぐフェルスタッペンの姿が目撃された。

編集:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

 

 

　

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