猛烈なインフレに苦しむF1チーム。輸送コストなどの上昇で、FIAに対応求める

Listen to this article

Listen to this article

世界的にインフレが進んでいる中で、各F1チームは予算制限の中で増加したコストに対処しなければならない事態に直面している。

F1は2021年から、各チームの予算に上限額を設けた。2年目の今年、予算額は500万ドル減らされ、1億4000万ドル(約165億7000万円)となっている。

しかし、新型コロナウイルスの流行やロシアによるウクライナ侵攻の影響により、世界中で物価が急上昇しており、チームの財政はさらなるプレッシャーに晒されている。

欧州連合統計局(ユーロスタット)が発表した2月の消費者物価指数(CPI)速報値は前年同月比で5.8%上昇と、過去最高の割合でインフレが加速しているのだ。これにより交通費や電気代が大幅に上がるだけでなく、スタッフの賃金もその生活費に見合うように上げなければならない。

予算制限の導入が決まった2019年6月、さらに予算額の引き下げが決まった2020年の5月でさえ、今と比べると世界経済はずっと好調であり、インフレも今とは比べものにならないほどだった。

レッドブルのチーム代表であるクリスチャン・ホーナーは、この問題には緊急の対応が必要だと言う。

「すでに非常に激しいインフレが起きているのだから、これは非常に大きな問題だと思う」

「パンデミックの真っ只中、2020年の半ばに予算上限が設定されたとき、誰も今日のような状況を予測できなかったことを忘れてはならない」

「世界中で起きていることが原因で物価は上がる一方だ。インフレは過去最高を記録する可能性があるようだ。航空貨物などには、すでにその影響が現れている」

「これは、人々の仕事と生活に直接影響を与えるものであり、我々が注目し、対処しなければならない非常に深刻な問題だと思う」

The cost of logistics has seen a dramatic rise following the recent oil price surge

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images