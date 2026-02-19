アストン新車AMR26の問題は「全て解決可能」とアロンソ信頼。でもその時期は……？

F1の2026年シーズンに向けて、フェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）は、今季マシンのAMR26が抱える問題は修正可能だと考えているが、時間がかかることを覚悟している。

1回目のバーレーンテストにおいて、アストンマーティンは新車がまだ発展途上にあることを示していた。ドライバーのランス・ストロールも現状ではまだ”4秒差”があると語るなど、チームにかかる期待と比べて、まだ厳しい状況にあることを認めていた。

アロンソはAMR26が抱えている問題に対しては、全て解決可能だという自信を示している。しかしその時期に関しては、現実的な考え方を示した。

「短期的にも中期的にも、すべては確実に修正できると思う」

アロンソはそう語る。

「修正不可能なものがあるとは思っていない。ただ、状況を見ていく必要はある」

「（開幕戦の）オーストラリアまでにできる限りの修正を行ない、その後もチャンピオンシップで手遅れになる前に、最初の数戦でできるだけ多くの問題を解決していくつもりだ。だから悲観はしていない。すべてのことに解決策はあると思っている」

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

アストンマーティンは2026年シーズンに向け、ホンダとのパワーユニット提携、そしてエイドリアン・ニューウェイの参画という新体制で臨んでいる。チーフトラックサイドオフィサーのマイク・クラックは、ホンダとの新パートナーシップ、自社開発のギヤボックスおよびサスペンションに伴う“成長痛”を指摘した。

「概ね妥当な評価だと思う。以前から言われているように、まずは信頼性が必要で、マシンが走り続けることが重要だ。現時点では、思ったほど走り込めていない。1周ごとに学ぶものがあり、走れない1周ごとに後れを取る。だから現状は素晴らしいスタートとは言えない」

「我々にはやるべき仕事があることを認識しているし、他チームと同じレベルでないことも理解している。ただ、メディアでも言っている通り、すべてが新しいんだ。多くのパートナーシップがあり、ギヤボックスもリヤサスペンションも自分たちで手がけている。これは大きな挑戦だ」

「これはいわゆる初期トラブル、立ち上げ時の問題であってほしいと思っている。仮にスタートが厳しくても、やるべき仕事が減るわけでも、気を緩めていいわけでもない。集中を保ち、問題を見極め、ひとつひとつ段階的に解決していかなければならない」