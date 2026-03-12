【動画】フェラーリのくるりんぱリヤウイング｜F1 2026
フェラーリがF1バーレーンテストでテストした回転するリヤウイングの様子。
Ferrari rear wing detail
写真：: Uncredited
