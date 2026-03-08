本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

フェルスタッペン、ニュルブルクリンク24時間参戦決定！　乗るのは“レッドブルカラーのメルセデス”「ずっと前からやりたいことだった」

VLN
フェルスタッペン、ニュルブルクリンク24時間参戦決定！　乗るのは“レッドブルカラーのメルセデス”「ずっと前からやりたいことだった」

母国レースでスタート前にクラッシュ……マクラーレン代表、ピアストリの復活を信じる「彼はタフな男だ」

F1
オーストラリアGP
母国レースでスタート前にクラッシュ……マクラーレン代表、ピアストリの復活を信じる「彼はタフな男だ」

「超ヤバいレースだった！」新人リンドブラッド、デビュー戦で8位入賞。F1王者たちとの一歩も引かないバトルで手応え掴む

F1
オーストラリアGP
「超ヤバいレースだった！」新人リンドブラッド、デビュー戦で8位入賞。F1王者たちとの一歩も引かないバトルで手応え掴む

VSC中にピットインできていれば……開幕戦勝利を逃したフェラーリ。しかしバスール代表「問題は戦略ではなくペース」

F1
オーストラリアGP
VSC中にピットインできていれば……開幕戦勝利を逃したフェラーリ。しかしバスール代表「問題は戦略ではなくペース」

アストンマーティン・ホンダ、コクピットの異常振動は依然酷いまま？　アロンソ「バッテリーとは別に解決する必要があるからね」

F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、コクピットの異常振動は依然酷いまま？　アロンソ「バッテリーとは別に解決する必要があるからね」

F1は新時代突入でマリオカート化？　特大ブーストで順位を入れ替え合う様が「”キノコ”を使ったみたいだ」とルクレール

F1
オーストラリアGP
F1は新時代突入でマリオカート化？　特大ブーストで順位を入れ替え合う様が「”キノコ”を使ったみたいだ」とルクレール

【動画】超ギリギリ！　コラピントが開幕戦スタートで見せた“神回避”。失速ローソンにあわや追突

F1
オーストラリアGP
【動画】超ギリギリ！　コラピントが開幕戦スタートで見せた“神回避”。失速ローソンにあわや追突

まさに間一髪！　コラピントがスタート失速のローソンをミラクル回避「大事故になりかけた。本当に運が良かった」

F1
オーストラリアGP
まさに間一髪！　コラピントがスタート失速のローソンをミラクル回避「大事故になりかけた。本当に運が良かった」
F1 オーストラリアGP

開幕戦1-2完勝も、メルセデス慢心せず。ウルフ代表「今年はフェラーリとの争いになるぞ」

メルセデスのトト・ウルフ代表は、今季のフェラーリをかなり脅威に感じている。開幕戦オーストラリアGPで1-2フィニッシュを達成したにもかかわらずだ。

Benjamin Vinel Ronald Vording
公開日時:
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

写真：: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

　メルセデスのチーム代表であるトト・ウルフは、F1開幕戦オーストラリアGPを終え、今季はフェラーリとの激しい戦いになるだろうとの認識を示した。

　メルセデスは2026年のF1開幕戦オーストラリアGPを、圧倒的な力の差で制したように見える。予選ではライバルを大きく引き離すラップタイムを記録してフロントロウを独占。決勝でも、1-2フィニッシュを決めた。しかしウルフ代表は、今季のフェラーリを脅威として捉えている。

　前述の通り予選では他に大きな差をつけたメルセデス勢だったが、そのアドバンテージは決勝レースでの優位性にはつながらなかった。スタートでフェラーリのシャルル・ルクレールに首位を奪われ、最初の数周はジョージ・ラッセルが抜きつ抜かれつの大バトルを強いられた。

　ただこのバトルは、11周目に終止符が打たれた。レッドブルのアイザック・ハジャーのマシンがトラブルによりコース脇にストップしたため、バーチャル・セーフティカーに。ここでメルセデスの2台はピットストップし、一方でフェラーリ勢はステイアウト……この判断が決定的な差に繋がり、メルセデス勢は1-2フィニッシュを飾り、フェラーリ勢は3-4位でのフィニッシュに甘んじた。

　しかしフェラーリのレースペースは印象的。メルセデスにとっては不吉に映ったようだ。そのためウルフ代表は、メルセデスが楽に今季のタイトルを獲得できるとは思っていない。

「レース前は皆さん、『ロングランを見ていると、あなた方はあっという間に消えてしまうんだろう？』と我々に対して言っていたけど、実際はそうじゃなかったね」

　ウルフ代表はそう語った。

「彼ら（フェラーリ）がスタートで強いことは分かっていたし、実際にそうだった。序盤はシャルルとジョージによる、熾烈なバトルになった。キミ（アンドレア・キミ・アントネッリ／メルセデス）は、バッテリーが本来あるべきレベルに達していなかったことは少し不運だった。ジョージのマシンも、ある程度そういう傾向にあった」

　ラッセルはポールポジションからスタートしたものの、ものすごい加速を見せたルクレールに、ターン1で先行されてしまった。またアントネッリは加速が鈍り、2番グリッドから7番手まで後退した。

「ある時点ではフェラーリの2台とジョージの三つ巴の戦いになり、最後はキミが追いついた」

「終盤のレースペースは、我々にとって非常に励みになるモノだったが、序盤はフェラーリとの間に差はなかった」

「私としては、今は『フェラーリとの戦いになるぞ』という感覚が支配的だ」

　フェラーリは、他のチームよりも効率的にターボの回転数を上げ、それをスタートに活かせるとも言われている。これについて、メルセデスはすぐに追いつくことができるかと尋ねられたウルフ代表は、こう語った。

「よく分からない。それはハードウェアの問題だと思う。ハードウェアの構成と、ターボのサイズによって、ターボが回しやすくなる。それはスタートには有利かもしれないが、コースによって、あるいはレースの他の部分で悪影響が及ぶ可能性だってあるかもしれない」

「スタートに関しては、我々は何も変えていない。どちらのマシンも、バッテリーが満タンではなかった。でも、なんとかスタートできたことは良かった。”プレスタート”（スタートシグナル点灯前に、ターボの回転数を上げるために追加で設けられた時間。5秒である）の時にエンジン音を聞いていると、『みんな無事にスタートできればいいんだけどな』と思うだろう？　だから、最初のレースとしては、すでにかなり良い出来だったと思うよ」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 アストンマーティン・ホンダ、F1開幕戦完走ならずも確かな前進。折原エンジニア「レースディスタンスを走り切るために正しい方向に進んでいる」
次の記事 「スタート時のバッテリー不足がなければトップも狙えた」ハジャー、マシントラブルリタイアも実力を確信
More from
Benjamin Vinel

VSC中にピットインできていれば……開幕戦勝利を逃したフェラーリ。しかしバスール代表「問題は戦略ではなくペース」

F1
F1
オーストラリアGP
VSC中にピットインできていれば……開幕戦勝利を逃したフェラーリ。しかしバスール代表「問題は戦略ではなくペース」

まさに間一髪！　コラピントがスタート失速のローソンをミラクル回避「大事故になりかけた。本当に運が良かった」

F1
F1
オーストラリアGP
まさに間一髪！　コラピントがスタート失速のローソンをミラクル回避「大事故になりかけた。本当に運が良かった」

「スタート時のバッテリー不足がなければトップも狙えた」ハジャー、マシントラブルリタイアも実力を確信

F1
F1
オーストラリアGP
「スタート時のバッテリー不足がなければトップも狙えた」ハジャー、マシントラブルリタイアも実力を確信
More from
フェラーリ

F1は新時代突入でマリオカート化？　特大ブーストで順位を入れ替え合う様が「”キノコ”を使ったみたいだ」とルクレール

F1
F1
オーストラリアGP
F1は新時代突入でマリオカート化？　特大ブーストで順位を入れ替え合う様が「”キノコ”を使ったみたいだ」とルクレール

ルクレール、表彰台獲得も目指すはもっと上！「笑顔は浮かんでいるけど満足はしていない」

F1
F1
オーストラリアGP
ルクレール、表彰台獲得も目指すはもっと上！「笑顔は浮かんでいるけど満足はしていない」

フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

F1
F1
オーストラリアGP
フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

最新ニュース

フェルスタッペン、ニュルブルクリンク24時間参戦決定！　乗るのは“レッドブルカラーのメルセデス”「ずっと前からやりたいことだった」

VLN
フェルスタッペン、ニュルブルクリンク24時間参戦決定！　乗るのは“レッドブルカラーのメルセデス”「ずっと前からやりたいことだった」

母国レースでスタート前にクラッシュ……マクラーレン代表、ピアストリの復活を信じる「彼はタフな男だ」

F1
オーストラリアGP
母国レースでスタート前にクラッシュ……マクラーレン代表、ピアストリの復活を信じる「彼はタフな男だ」

「超ヤバいレースだった！」新人リンドブラッド、デビュー戦で8位入賞。F1王者たちとの一歩も引かないバトルで手応え掴む

F1
オーストラリアGP
「超ヤバいレースだった！」新人リンドブラッド、デビュー戦で8位入賞。F1王者たちとの一歩も引かないバトルで手応え掴む

VSC中にピットインできていれば……開幕戦勝利を逃したフェラーリ。しかしバスール代表「問題は戦略ではなくペース」

F1
オーストラリアGP
VSC中にピットインできていれば……開幕戦勝利を逃したフェラーリ。しかしバスール代表「問題は戦略ではなくペース」