F1 アメリカGP

誹謗中傷に声を挙げたコラピント、自身を揶揄するブラックジョークを意に介さず「この状況を改善したい。みんなの力が必要だ」

フランコ・コラピントは、アルゼンチン人であることを理由にグリッド降格ペナルティを科したいと発言したジェレミー・クラークソンの発言に反応した。

Benjamin Vinel Stuart Codling

公開日時: 2026/10/27 22:14

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Franco Colapinto, Alpine

写真：: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

アルピーヌのフランコ・コラピントは、F1アメリカGPを前にアルゼンチンの過熱しがちなファンに誹謗中傷をやめるよう声明を発表したが、アメリカGPでは思わぬ方向から笑えないブラックジョークで揶揄されることとなった。

アルピーヌのゲストとしてアメリカGPに招かれ、土曜日にSky Sports F1のインタビューに応じた元『トップ・ギア』司会者として有名なジェレミー・クラークソンのコメントが物議を醸したのだ。

「フランコにはアルゼンチン人であることを理由にグリッド降格ペナルティが科される。たぶんね。まあ、私なら彼にペナルティを科すよ。でも、とにかく、あれは私たちがあそこに行ったときに起きたことが理由なんだ」

クラークソンが言及したのは、パワーユニット部品の使用数制限を超えたことでコラピントに実際に科されたグリッド降格ペナルティと、おそらく彼が出演していた『トップ・ギア』の2014年パタゴニア特別編のことだ。

このロケの際、運転していたポルシェ928のナンバープレートが『H982 FKL』となっていたが、これが1982年に勃発したイギリスとアルゼンチンによるフォークランド紛争を揶揄していると受け止められ、現地民から投石を受けたのだ。緊張が高まった結果、撮影は予定より早く打ち切られた。

そうした背景があっても、クラークソンの発言はブラックジョークを過ぎたモノだった。発言を受け、アルピーヌは間もなく声明を発表した。

「アルピーヌは、オースティンで行なわれた最近のテレビインタビューで、チームのゲストが発したコメントを把握している。フランコは我々のドライバーであり、チームは全面的に彼を支持する」

その24時間後、レース後のメディア対応エリアで、コラピント本人にこの件について質問が向けられた。

「もちろん、チームとは何の関係もないことだよ。彼は個人としてインタビューを受けたのであって、チームとは関係ない。彼はいつも冗談を言っているような人だと思う。僕は彼のことをよく知らないけど、そう聞いている」

「彼が何を言ったのか、詳しくは見ていない。ただ、僕のマネージャーのジェイミー・キャンベル＝ウォルターがSNSに何か投稿したとは聞いたよ」

「今は自分たちのことに集中するしかないと思う。もちろん、この状況を改善したい。ただ、僕ひとりの力ではどうにもならず、多くの人の助けが必要だ。最終的にどうなるか見てみよう。まあ、今のところはあまり良い状況ではないね」

Franco Colapinto, Alpine, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: Logan Riely / Getty Images

コラピントのアメリカGPは、25周目のターン1でアービッド・リンドブラッド（レーシングブルズ）と接触したことで終わりを迎えた。14番手を走っていたコラピントを抜こうと、アウト側からリンドブラッドが仕掛けたが、ンドブラッドの左側サイドポッドとコラピントのマシンの右フロントがぶつかり、コラピントはスピン。その後、コラピントはリタイアを余儀なくされた。

「ピエール（ガスリー）がピットを出たところだったので、彼が前に出られるように、僕はアービッドを後ろに抑えようとしていた。僕たち3台が横並びになって、僕は挟まれてしまったんだ。それでマシンが完全に壊れてしまった。でも、これもレースの一部だよ」とコラピントは振り返った。

「サイドボードとフロアが全体的に壊れてしまった。残念だね。最後尾からスタートしたけど、最初からうまくいかなかった。何か面白い展開に持ち込めないかと考えてハードタイヤを選んだが、結局何もできなかった」

「メキシコでは状況を好転させたい。ペナルティを受けず、レースを最後まで走り切れるようにしたいね」

そう語ったコラピントは直近4戦で3度のリタイア。アゼルバイジャンGPでは多重クラッシュの原因となり、シンガポールGPではドライブトレインのトラブルの疑いでリタイアとなっている。

このリタイア3回というのは、F1でそれ以前に経験したリタイアの総数と同じ回数だ。一方で、週末を通じたレースペースについては「非常に強力だった」と評価しており、コラピントは今後のメキシコシティGPとサンパウロGPという中南米での連戦で、好結果を期待している。

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 フェラーリ、ダブル表彰台逃したふたつの痛恨の瞬間。バスール代表「ペースは確かにあった」と手応え

More from

Benjamin Vinel





ピアストリ、チームオーダーで序盤にノリスを先行させる。その背景をマクラーレンが説明「ここはランドが得意としているサーキット」



F1



F1



アメリカGP



18 時間前



ピアストリ、チームオーダーで序盤にノリスを先行させる。その背景をマクラーレンが説明「ここはランドが得意としているサーキット」





レッドブル製PU、参戦1年目で勝利を掴む。元代表ホーナーは株主から感謝の電話があったと明かす「心から誇りに思っている」



F1



F1



アメリカGP



3 日前



レッドブル製PU、参戦1年目で勝利を掴む。元代表ホーナーは株主から感謝の電話があったと明かす「心から誇りに思っている」





アウディ期待の若手がついにF1公式セッションデビューへ！ スレイターがメキシコ＆ブラジルのFP1出走



F1



F1



アメリカGP



4 日前



アウディ期待の若手がついにF1公式セッションデビューへ！ スレイターがメキシコ＆ブラジルのFP1出走

More from

フランコ コラピント





一線を越えた誹謗中傷に”最後の手段”。自身の思いを明かしたコラピント「これは、どこにでもある問題なんだ」



F1



F1



アメリカGP



4 日前



一線を越えた誹謗中傷に”最後の手段”。自身の思いを明かしたコラピント「これは、どこにでもある問題なんだ」





コラピント、暴走気味の母国アルゼンチンのファンにメッセージ「擁護しているみたいだけど、僕の未来のためにはならない」



F1



F1



シンガポールGP



12 日前



コラピント、暴走気味の母国アルゼンチンのファンにメッセージ「擁護しているみたいだけど、僕の未来のためにはならない」





これまでのシンガポールGPとは一味違う？ 初のスプリント開催という”挑戦”に、ドライバーたちはワクワク



F1



F1



シンガポールGP



18 日前



これまでのシンガポールGPとは一味違う？ 初のスプリント開催という”挑戦”に、ドライバーたちはワクワク

More from

アルピーヌ





ガスリー、悪夢のシンガポールGP……マシンの挙動に苦しみ無得点「アクセルを踏むとマシンが横滑りしちゃうんだ」



F1



F1



シンガポールGP



12 日前



ガスリー、悪夢のシンガポールGP……マシンの挙動に苦しみ無得点「アクセルを踏むとマシンが横滑りしちゃうんだ」





コラピントのチームメイト撃墜事件に終止符。ブリアトーレ「腹は立ったが……もう終わったことだ」



F1



F1



バーレーンGP



24 日前



コラピントのチームメイト撃墜事件に終止符。ブリアトーレ「腹は立ったが……もう終わったことだ」





コラピント、自身も誹謗中傷を受けていると改善訴え「それについて話す人が誰もいないんだ」



F1



F1



バーレーンGP



25 日前



コラピント、自身も誹謗中傷を受けていると改善訴え「それについて話す人が誰もいないんだ」

最新ニュース





誹謗中傷に声を挙げたコラピント、自身を揶揄するブラックジョークを意に介さず「この状況を改善したい。みんなの力が必要だ」



F1



F1 F1



アメリカGP



1 分前



誹謗中傷に声を挙げたコラピント、自身を揶揄するブラックジョークを意に介さず「この状況を改善したい。みんなの力が必要だ」





フェラーリ、ダブル表彰台逃したふたつの痛恨の瞬間。バスール代表「ペースは確かにあった」と手応え



F1



F1 F1



アメリカGP



11 時間前



フェラーリ、ダブル表彰台逃したふたつの痛恨の瞬間。バスール代表「ペースは確かにあった」と手応え





標高2200mのメキシコ……空気が薄い環境でパフォーマンスを発揮できるかが鍵。ホンダF1折原エンジニア「MGU-Hがない今年、ターボがより重要」



F1



F1 F1



メキシコシティGP



11 時間前



標高2200mのメキシコ……空気が薄い環境でパフォーマンスを発揮できるかが鍵。ホンダF1折原エンジニア「MGU-Hがない今年、ターボがより重要」





2連続ポールの秘訣は“グランツーリスモ走り”だった？ イゴール・オオムラ・フラガに聞く、SF富士で見せた他とは違うシフトチェンジ



スーパーフォーミュラ



SF スーパーフォーミュラ 12 時間前



2連続ポールの秘訣は“グランツーリスモ走り”だった？ イゴール・オオムラ・フラガに聞く、SF富士で見せた他とは違うシフトチェンジ

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録