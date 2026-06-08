ラッセル、モナコGPは惨憺たる結果に。まさかのノーポイントに「苛立ちを通り越している」

2026年F1シーズン開幕当初、メルセデスのジョージ・ラッセルはチャンピオン争いの最有力候補と見られていた。しかし、モナコGPでの苦しい週末を経て、ランキング3番手に後退してしまった。

ラッセルはモナコGPの週末を通じて、チームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリを上回ったセッションがFP2の1回しかなく、終始押され気味だった。そして予選では、アントネッリがポールポジションを獲得した一方で、ラッセルは6番手に沈んだ。さらに決勝ではピットレーン速度違反によるペナルティを受け、これを適切に消化できなかったことからドライブスルーペナルティをもらい、ポイント圏外の12位でレースを終えた。

レース後、ラッセルはMotorsport.comなどのメディアに対して次のように語った。

「もうフラストレーションを通り越している。どうして今シーズンがこんな展開になったのか理解できない。2週連続で40ポイントを失ったようなものだ」

「昨日（予選）は自分に責任があるし、それは認める。でも、直近2レースの結果については、カナダでマシンが壊れたことや、今日のペナルティについて、自分に責任があると言えたらむしろよかった。だけど、どちらも完全に自分のコントロール外の出来事だった」

「それを受け入れるのは本当に難しい。普段は運が良いとか悪いとか信じないんだけどね。でも今シーズン全体を振り返ると、カナダではレースをリードしていたのにリタイア。今日は表彰台争いができたかもしれないのに0ポイント。日本GPではトップを走っていたが、自分のピットストップから10秒後にセーフティカーが出た」

「シーズンの景色はまったく違うものになっていたかもしれない。でも今は首位からほぼ70ポイント差だ」

George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

現在のF1マシンは以前より小型化されたとはいえ、モナコでのオーバーテイクは依然として極めて難しく、予選順位が非常に重要となる。6番手スタートだったラッセルは、レース序盤から厳しい展開を強いられた。ラッセルはペナルティを科される前の時点ですでに優勝争いから脱落していたのだ。

最初のスティントではグリップ不足とパワーユニットのトラブルに苦しんでいたアイザック・ハジャー（レッドブル）の後方で身動きが取れず、首位グループに対して30秒以上を失った。

31周目終了時のピットストップではアンダーカットに成功してハジャーの前へ出たものの、今度はまだピットインしていなかったランド・ノリス（マクラーレン）に引っ掛かった。ノリスは、チームメイトのオスカー・ピアストリがピットストップ後にラッセルの前へ出られる可能性を高めるため、ラッセルを抑えるよう指示されていた。

最終的にノリスはリタイアしたものの、その時点でラッセルはアントネッリから1分以上遅れており、セーフティカー出動前に周回遅れにされてしまった。

その後、ラッセルはピットレーン速度違反で5秒ペナルティを科されたが、これを正しく消化できず、ドライブスルーペナルティを科された結果、1ポイントも獲得できずにモナコを去ることになった。

5連勝を果たしたアントネッリが156ポイント獲得でポイントリーダーの座を固めた一方で、ラッセルは88ポイント獲得に留まっている。モナコで2位を獲得したルイス・ハミルトン（フェラーリ）が90ポイントまでポイントを積み重ねたため、ラッセルはランキング3番手に後退した、

アントネッリとの差は68ポイントと非常に大きくなった。しかしラッセルは、まだ逆転不可能な差だとは考えていない。

「まだ大きすぎる差ではない。昨年のフェルスタッペンを見れば分かる」と、ラッセルは語った。

「ただ、自分自身をこの状況から抜け出さなければならない。なぜいつも同じような状況に陥るのか分からない。改善すべきことは確かにある。でも、何事もなく進んだ週末なら自分が何をできるかは分かっている」