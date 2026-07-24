俺のドライビングが悪いわけじゃなかった！　ラッセル、PUソフト不具合が苦戦の原因と判明しホッと胸撫で下ろす

メルセデスF1のジョージ・ラッセルはチームとともにここ数戦苦しんでいた原因を突き止めたと考えており、今後はマシンの性能を引き出すためにドライビングの適応を考えすぎる必要はなくなったと語った。

ラッセルは前戦ベルギーGPで厳しい週末を過ごした。予選ではチームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリに0.5秒差をつけられたほか、決勝では1周目のターン5でルイス・ハミルトン（フェラーリ）と接触し、グラベルにストップしてリタイアを喫した。

決勝ではリタイアに至るまでの僅かな間に、ケメルストレートでバッテリー残量が不足し、レ・コーム進入で対応を強いられる場面もあった。国際映像では流れなかったものの、その際にはラッセルがマシンのエネルギー残量について不満を口にする無線も公開されている。

ここ数戦、ラッセルはアントネッリにより安定して対抗できるよう、自身のドライビングスタイルの修正に取り組んできた。しかし、ベルギーで得られたデータによって、それが原因ではなかったことが判明したという。

「実質的には、画面上に表示されている数値のキャリブレーションが正しくなかったということだ」とラッセルは説明した。

「だからハードウェアが壊れていたわけでもなければ、ハードウェアそのものに問題があったわけでもない。ただ、スパではふたつの問題が重なっていた」

「ひとつは、1周を通したエネルギー展開（デプロイメント）が最適ではなかったことだ。同じような問題は（メルセデスPUを使うマクラーレンの）オスカー・ピアストリにも起きていた。まず、それがひとつ目の問題だった」

George Russell, Mercedes Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

「そして、それとは別の問題もあった。ただ、それらはすべて同じキャリブレーションの不具合に関連していた。単に『画面上の数字』と言ってしまうつもりはないけど、どの数値が正しくなかったのかは、今では分かっている」

「それを修正し、キャリブレーションをやり直せば、パワーユニット本来の性能を引き出せるようになるはずだ」

ラッセルは、このキャリブレーションの問題が判明したことは大きな安心材料だったと語る。ここ数戦は、データからドライビングスタイルに原因があると判断されていたため、走行中も常に操作を意識しなければならなかったという。

そのためハンガリーGPでは、ようやく自然なドライビングに戻り、「基本的なこと」に集中できるとラッセルは考えている。また、これまでドライビングを変えようとしてきた努力は、結果的に無駄だったと振り返った。

「本当に大きな重荷が下りた気分だ。でも、それ以上に走っている最中のことが大事だ」とラッセルは話した。

「シルバーストンでは何周か、そしてスパでは金曜日と土曜日のほとんどで、『ストレートでパワーユニットを速く機能させるには、どう運転すればいいか』を考え続けていた。スロットルを開けるタイミングやギヤの使い方、アクセルを踏み始めるタイミングといったことをね」

「データ上は、それが原因だと考えられていた。でも実際には違った。だから、新しいドライビングテクニックに適応しようとして3セッションを通じて費やした努力は、結果的には無意味だったことになる」

「だから今は、週末を迎えたら純粋に速く走ること、基本的なことに集中できるのが楽しみなんだ」

「自分が最高のパフォーマンスを発揮できるのは、そういう時だと分かっている。でも、このスポーツは決して単純じゃない。『基本的なことだけに集中しよう』と言うのは簡単だけど、実際にはそう簡単な話ではないんだ」