メルセデス、ラッセルの直線スピード不足問題の原因特定か？　ソフトウェア異常で電気エネルギーを早く使う不具合

ジョージ・ラッセルは、イギリスGPからベルギーGPにかけて苦しめられた不可解なストレートスピード不足の原因について、メルセデスが本当に解決できたかどうかの結論をイタリアGPまで待たなければならないようだ。チームは、問題の原因をパワーユニット制御ソフトウェア内に特定したとみられている。

ラッセルはここ数戦、ストレートでのパフォーマンス不足を繰り返し訴えており、その感覚はチームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリとのテレメトリーデータ比較でも裏付けられていた。しかし、チームの初期調査では、パワーユニット自体の出力低下や最高速不足は早い段階で否定されていた。

当初からこの問題は単純ではなかった。スパでは、ラ・ソースからレ・コームまでの第1セクターではラッセルのタイムはアントネッリとほぼ同等であり、単純なパワー不足では説明がつかなかったためだ。

チームは予選後になって原因を絞り込み、ソフトウェアが異常の原因である可能性が高いと判断した。しかし、決勝ではラッセルがスタート直後にリタイアしたため、この仮説をレースで検証することはできなかった。

Motorsport.comの取材によると、問題の根本原因はパワーユニット制御ソフトウェアのコード深部に存在していたという。非常に微細な異常だったため、エンジニアが完全に理解するまでには数日間の解析を要した。

そしてこの問題は、ソフトウェアが電気エネルギーを本来より早い段階で過剰に使用してしまい、ラップ前半で必要以上にバッテリーを消費していたことにあるという。その結果、エネルギー配分のバランスが崩れ、コース後半で期待されるようなエネルギーが残っていないという形で現れてしまうのだ。この現象は、スパでは最終セクターで特に顕著に現れていた。

メルセデスはすでにイギリス・ブリックスワースのパワーユニット部門でソフトウェアの修正を実施しているが、その効果は実戦で検証する必要がある。一方、チーム内部では問題の一部について、ラッセルのドライビングスタイルがソフトウェアの異常をさらに増幅させた可能性も指摘されているようだ。

George Russell, Mercedes Photo by: John Thys / AFP via Getty Images

メルセデスPUを使用するマクラーレンのアンドレア・ステラ代表が最近説明したように、現在のメルセデス製PUには、ドライバーの運転傾向を学習し、エネルギーマネジメントを最適化する適応型ロジックが搭載されている。ソフトウェアに不具合があった場合、この学習機能がかえって望ましくない挙動を強めてしまった可能性があるという。

それでもメルセデスは、問題の主要因は特定できたと考えており、パワーユニット交換は不要と判断している。

ただし、修正が正しかったかどうかを確認できるのは9月上旬のイタリアGPまで待つ必要がある。次戦ハンガリーGPやその次、夏休み明けのオランダGPは、シルバーストンやスパと条件がそこまで似ていないため、問題が発生した条件を再現できないからだ。

ただラッセルにとって少なくとも短期的にはポジティブな点もある。ハンガリーでは全体的なパフォーマンスにおいて、ストレートにおけるパワーが与える影響が遥かに小さいため、アントネッリに対し常に不利な状況にあるという不安を抱えずにレースウィークに臨めるだろう、という点だ。

チーム関係者も次のように語っている。

「常に頭の片隅でそのことを気にしている状態では、純粋に最高のラップをまとめることだけに集中するのは難しくなってしまう」