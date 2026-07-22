今季タイトルへ爆走中メルセデス、勝利のためならチームオーダーの可能性アリ。　一方でラッセルのセカンド化は”まだ”否定

メルセデスのトト・ウルフ代表は、キミ・アントネッリとジョージ・ラッセルが激しいバトルを繰り広げた結果、勝利を逃す危険性がある場合には、チームオーダーを発動する可能性があると明かした。

2026年シーズンは開幕から絶好調のメルセデス。先日行なわれた第10戦ベルギーGPではアントネッリが危なげなく勝利し、メルセデスとしては今季8勝目となった。ただウルフ代表はこれまで、フェラーリに2度勝利を奪われた事に対し、不満を抱いていることを明かしていた。

特に問題視しているのがバルセロナ-カタルニアGPだ。当時ラッセルとアントネッリはトップ争いを6周にわたって続け、その間に新品タイヤを履いたルイス・ハミルトン（フェラーリ）がアントネッリとの差を13秒も縮めることに成功した。

現在はアントネッリが50点のリードを築いているが、フェラーリもタイトル争いのライバルとして加わっている。そのためベルギーGP後の会見ではアントネッリをエースドライバーとして扱い、前を走るラッセルに譲るよう指示すべき時期が来ているのではないか？ といった質問も飛んだ。

ウルフ代表は、シーズンはまだ前半戦であり、ラッセルにも十分タイトル獲得の可能性が残されているとして、ナンバー2ドライバーとするようなことは否定した。しかしウルフ代表は、スペインでの1戦のようにチームメイト同士の優勝争いでライバルに利するわけにはいかない、とも考えている。

「今日チームとして掲げた目標は、お互いの争いでタイムを失わないことだった」と、ウルフ代表は言う。

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

「順位が入れ替わるような争いを続けた結果、フェラーリやレッドブルに追いつかれ、バルセロナのように勝利を逃すようなことは避けたい。あのレースも、リタイアがなければキミが優勝していただろう」

「バルセロナ以降、我々は常にレース優勝を最優先に考えることにした。つまり、前を走っているのがキミであれジョージであれ、そのドライバーを優先するということだ」

「F1はドライバーズ選手権であると同時にコンストラクターズ選手権でもある。我々はどちらのドライバーからも勝利を奪うようなことはしない。たとえランキングでジョージが後ろにいたとしても、この時期に勝利を譲らせるようなことはない」

なおラッセルは以前カナダGPで、アントネッリとは接触することなくホイールトゥホイールのバトルができると話していたものの、バルセロナ-カタルニアGPを経て考え方が変わったと認めた。

「チームの勝利が最優先なのは明らかだ」

ラッセルはそう語った。

「どっちが勝つかは問題ではない」

「カナダではキミと激しく争ったけど、その間も後続との差は広がっていた。だからチームの勝利が脅かされる状況ではなかった」

「でもバルセロナでは、別のドライバーが優勝争いに加わってきた。もちろんルイスはセーフティカーにも助けられたけど、それがなくても、僕とキミが争ってタイムを失ったことでフェラーリに勝つチャンスを与えてしまっていた」

「そういう時こそ、チームメイトとして賢く振る舞う必要がある。チームがレースに勝ちたいと考えているのは明白だ。だから勝つのが僕でもキミでも構わない」