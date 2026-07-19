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痛恨リタイアはハミルトンのせいじゃない！　ラッセル、バッテリーのトラブルに憤慨「なぜか充電されなかった……もう失望感もないよ」

メルセデスのジョージ・ラッセルは、F1ベルギーGPの1周目にリタイアしたことについて、ハミルトンとの接触ではなく、メルセデス製PUの信頼性の方に問題があったと憤慨している。

Filip Cleeren
Filip Cleeren
公開日時:
George Russell, Mercedes

　ジョージ・ラッセル（メルセデス）は、F1ベルギーGPの1周目にフェラーリのルイス・ハミルトンと接触してスピンし、グラベルトラップにハマってリタイアした。チームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリはこのレースを完勝したため、ラッセルとのポイント差を50に拡大。痛恨の無得点となった。

　この結果についてラッセルは、ハミルトンと接触したことよりも、それ以前にバッテリーのエネルギー残量が枯渇してしまい、ケメルストレートで身動きが取れなくなったことの方に憤慨した。

　ラッセルはベルギーGPの決勝レースを3番グリッドからスタート。ラディオンを登り切るまではそのポジションを維持したものの、ケメルストレートでのスピードが伸びず、ライバルに迫られることになった。

　ラッセルはフェラーリのシャルル・ルクレールにあっさりと抜かれた後、ケメルストレートエンドのレ・コームでイン側からハミルトンに攻められた。この際、ラッセルとハミルトンは接触し、ラッセルはスピン。そのままグラベルに飛び出してしまい、その場でレースを終えた。

　パドックに戻ってきたラッセルは苛立ちを隠せず。しかし当時の状況について詳細を説明した。曰く1コーナーでのブレーキングでエネルギー回生ができず、バッテリーに電気を蓄えることができなかったため、ストレートでライバルに太刀打ちできなかったと語った。

「良いスタートを切ったんだ。最初のコーナーは良い感じで走れて、（マックス）フェルスタッペンのすぐ後ろにつけていた。しかしどういうわけか、ターン1でバッテリーが充電されなかったんだ」

　ラッセルはmotorsport.comを含む複数のメディアに対してそう語った。

「バッテリーが充電されず、最初のコーナーを抜けた時点でバッテリー残量が35%低かった。充電されなかったせいで、ブーストに問題があった。ターボもその問題を解決することができず、パワーがまったく出なかった。ラディオンの頂上に着いた時にはバッテリー残量が0%になってしまった。正直に言って危険だったよ。3台のマシンに囲まれてしまったんだ」

「そもそもああいう状況に陥るべきじゃなかった。だから一番腹が立つんだ」

　結局接触の責任はハミルトンにあるとして、レーススチュワードはハミルトンに5秒のタイム加算ペナルティを科した。しかしラッセルは接触そのものよりも、その遠因となったPUのトラブルの方に苛立っていた。

「正直に言って僕とルイスの一件は、レース中の出来事だったと思う」

　そうラッセルは語った。

「彼は故意にやったわけじゃない。僕よりは彼の方に責任があったと思うけど、無謀なことは何もしていなかったと思うよ」

「僕が一番腹立たしかったのは、そもそもあんな状況に陥ってしまったことだ。ターン1を過ぎたところでは絶好のポジションにいた。ターン5までは前のふたりと戦う準備はできていた。ところが、後ろの3人のドライバーに囲まれてしまったんだ」

　今シーズンの序盤の苦労にどう対処しているかと尋ねられたラッセルは、こう語った。

「もう失望感はない。こんなことが何度も起きると、慣れてしまうもんだよ」

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