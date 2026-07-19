明日の決勝を戦い終えたら、アップデート投入の次戦に集中……アストンマーティンのアロンソ「まずは全力で戦い、最高のパフォーマンスを発揮することを目指す」

アストンマーティン・ホンダのふたりのドライバーは、F1ベルギーGPの予選で苦しい戦いを強いられたものの、今できることを精一杯やるだけだと語った。そしてシャシーにアップデートが投入される予定の次戦ハンガリーGPに弾みをつけたいと考えているようだ。

フェルナンド・アロンソはF1ベルギーGPの予選で21番手。首位からは4秒遅れ、20番手のセルジオ・ペレス（キャデラック）からも2秒遅れと、これまでのグランプリ以上に苦しい戦いを強いられることになった。

「今日の予選は厳しかった。しかし、予想通りの結果でもあった」

アロンソはそう語った。

「僕らは自分たちのベストを尽くそうとしているし、それはここまでの10戦を通じて変わらず続いていることだ」

「明日は全力を尽くし、パフォーマンスを最大限に引き出すために、できる限りのことを学び続ける」

「明日の決勝レースも、全力を尽くして最高のパフォーマンスを発揮することに集中するだけだ」

またチームメイトのランス・ストロールは予選最下位。今回のレースを戦い終え、アップデートが投入される次のハンガリーGPに向けて集中すると語った。

「今日の予選前にいくつかの変更を加え、マシンのいくつかの面で改善した。ただ、理想的なスリップストリームを使えなかったため、コンマ数秒のロスがあった。それ以外は、今日のペースは予想通りだったと言える」

ストロールはそう語った。

「ここでは、十分に戦える可能性はほとんどない。それは分かっている。この週末を乗り越えて、次のブダペストでのレース（ハンガリーGP）に集中するだけだ」

チームのチーフ・トラックサイド・オフィサーであるマイク・クラックも、今回を全力で戦い抜き、その後は次のハンガリーGPに向けて集中すると語った。

「またも厳しい土曜日となった。これが我々の現状であると理解している」

そうクラックは語った。

「今回は予選をしっかりとこなすことに集中した。ランスとフェルナンドはタイヤをうまく準備させ、ベストラップではスリップストリームをうまく使うこともできた」

「現在のパフォーマンスレベルでは、レースは簡単なモノにはならないだろう。しかし、できる限りの結果を出すことに集中する」

「あと1戦だ。その後は、ブダペストに集中できる」