本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

アントネッリがやっぱり速い！　2回目アタック失敗も、1回目で余裕の最速。ハミルトンがセッション終盤クラッシュで大破｜F1ベルギーGPフリー走行3回目

F1
ベルギーGP
アントネッリがやっぱり速い！　2回目アタック失敗も、1回目で余裕の最速。ハミルトンがセッション終盤クラッシュで大破｜F1ベルギーGPフリー走行3回目

F1ベルギーGP FP3速報｜アントネッリの超絶な速さ、ハミルトンがセッション最終盤にクラッシュ！　アストンマーティン勢はライバルとの差を縮める

F1
ベルギーGP
F1ベルギーGP FP3速報｜アントネッリの超絶な速さ、ハミルトンがセッション最終盤にクラッシュ！　アストンマーティン勢はライバルとの差を縮める

13番グリッドもなんのその！　太田格之進が見事なレース運びで今季3勝目｜スーパーフォーミュラ第6戦富士

スーパーフォーミュラ
第6戦・第7戦・第3戦富士
13番グリッドもなんのその！　太田格之進が見事なレース運びで今季3勝目｜スーパーフォーミュラ第6戦富士

フェラーリ、弱点はセクター2か。ハミルトン「もっとダウンフォースが欲しいけど、そうするとストレートがね」

F1
ベルギーGP
フェラーリ、弱点はセクター2か。ハミルトン「もっとダウンフォースが欲しいけど、そうするとストレートがね」

ベルギーGPで大苦戦のアストンマーティン・ホンダ。しかし次戦ハンガリーに待望のアップデート投入「この厳しい時期が終わりに近付いている」

F1
ベルギーGP
ベルギーGPで大苦戦のアストンマーティン・ホンダ。しかし次戦ハンガリーに待望のアップデート投入「この厳しい時期が終わりに近付いている」

コラピント、F1ベルギーGPよりも母国のW杯？「決勝のアルゼンチンVSスペインの方が緊張する！」

F1
ベルギーGP
コラピント、F1ベルギーGPよりも母国のW杯？「決勝のアルゼンチンVSスペインの方が緊張する！」

中村仁がFIA F3初優勝！　抜群のスタートを決める。加藤大翔5位も2件の審議対象に｜FIA F3スパ・フランコルシャン　スプリントレース

FIA F3
Spa-Francorchamps
中村仁がFIA F3初優勝！　抜群のスタートを決める。加藤大翔5位も2件の審議対象に｜FIA F3スパ・フランコルシャン　スプリントレース

太田格之進、13番手スタートから今季3勝目！　PPオサリバン及ばず2位｜スーパーフォーミュラ第6戦富士：決勝速報

スーパーフォーミュラ
第6戦・第7戦・第3戦富士
太田格之進、13番手スタートから今季3勝目！　PPオサリバン及ばず2位｜スーパーフォーミュラ第6戦富士：決勝速報
F1 ベルギーGP

ベルギーGPで大苦戦のアストンマーティン・ホンダ。しかし次戦ハンガリーに待望のアップデート投入「この厳しい時期が終わりに近付いている」

アストンマーティン・ホンダは、ベルギーGPで大いに遅れをとっている。しかし次戦ハンガリーではシャシーに、その次のオランダではパワーユニットにアップデートが投入。厳しい状況も終わりに近付いている？

田中 健一 Ronald Vording
編集:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

　ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎は、オランダGPに投入する予定のアップデート版パワーユニット（PU）について、開発は順調だと語った。

　今季からアストンマーティンと組んだホンダは、開幕から苦しみ、パフォーマンス向上のためのアップデート（ADUO）の対象となった。そのアップデート版PUは、夏休み明け初戦となるオランダGPに持ち込まれる予定。現在はそれに向け、ホンダの開発拠点であるHRC Sakuraでテストベンチにかけられている。

「オランダGPまで、あと3週間ほどあると思います。現時点でオランダに持ち込まれるPUはテストベンチに乗せられ、準備を進めています」

　折原エンジニアはそう語った。

「準備は順調に進んでいると思います。トップレベルに届くとまでは言いませんが、確実に進歩しています。我々が予定してきた通りです。オランダで新しいPUを使えるのを楽しみにしています」

　ドライバビリティ（運転しやすいかどうか）も重要だ。この点についても改善できるかと尋ねられた折原エンジニアは、こう語った。

「それが現在進行中の課題です。開発の最終段階がドライバビリティ……つまりギヤチェンジ時の時間を改善することです。新しいPUでのドライバビリティを向上させるために、現在懸命に取り組んできました」

「我々が集中してきたのは、エンジンのパワーなんです」

　一方でアストンマーティンのチーフ・トラックサイド・オフィサーであるマイク・クラックは、ハンガリーGPに投入予定のBスペックマシンについて、スケジュールは非常に厳しくも、準備を進めていると語った。

「期待値については、慎重になる必要があると思う。我々はトップグループから大きく遅れていますし、中団グループからも遅れている。だからまずはハンガリーでしっかりとマシンを走らせ、全てを検証する必要がある。スケジュールはタイトだからね」

「そのことを忘れてはいけない。そして我々にとって一番重要なのは、レースを戦うというポジションに戻ることだ」

　そうクラックは語った。

「それがチームにとって本当に重要なことで、我々が目指している目標だ。そして最終的にどうなるかを見守りたいと思う」

「サーキットごとに特性が異なるため、予測するのは難しい。弱点が露呈することもあれば、強みがより発揮されることもある。だから、シーズンを通して状況は改善していくだろう。しかし我々はマシンの改善に努め、最終的にどこまで到達できるかを見守りたいと思っている」

　今週末のベルギーGPは、アストンマーティン・ホンダにとっては特に厳しい週末になっている。ランス・ストロールとフェルナンド・アロンソが初日に記録したベストタイムは、上位勢のロングランペースよりも遅いものであり、1周につき5秒以上もの差をつけられていた。

　しかし次回のハンガリーGPからはその状況から脱却できる可能性が高く、チームのモチベーションも上がってきているとクラックは言う。

「この厳しい時期が終わりに近付いてきているのを見ると、当然ながら雰囲気は良くなってきている」

　そうクラックは語る。

「しかし、悪い状況だったわけではない。我々は事前に話し合い、こういう状況を受け入れることに同意していたからだ。我々は同じ船に乗っている。だから悪い雰囲気ではないんだ。もし悪い雰囲気だったならば、ここまで10レースをこなすのはとても難しかっただろう」

「チームの全員に感謝すべきだ。特にHRC（ホンダ・レーシング）を含めたコースサイドのスタッフの皆の対応には感服している」

「我々は厳しい時期を乗り越え、皆で集まって話し合った。誰にだって、良い日もあれば、悪い日もある。こういう状況になった時には、お互いに助け合う必要があるんだ」

「そして人としての側面から見ても、我々はこの状況をとてもうまく乗り越えてきたと思う」

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 コラピント、F1ベルギーGPよりも母国のW杯？「決勝のアルゼンチンVSスペインの方が緊張する！」
次の記事 フェラーリ、弱点はセクター2か。ハミルトン「もっとダウンフォースが欲しいけど、そうするとストレートがね」
More from
田中 健一

アントネッリがやっぱり速い！　2回目アタック失敗も、1回目で余裕の最速。ハミルトンがセッション終盤クラッシュで大破｜F1ベルギーGPフリー走行3回目

F1
F1
ベルギーGP
アントネッリがやっぱり速い！　2回目アタック失敗も、1回目で余裕の最速。ハミルトンがセッション終盤クラッシュで大破｜F1ベルギーGPフリー走行3回目

F1ベルギーGP FP3速報｜アントネッリの超絶な速さ、ハミルトンがセッション最終盤にクラッシュ！　アストンマーティン勢はライバルとの差を縮める

F1
F1
ベルギーGP
F1ベルギーGP FP3速報｜アントネッリの超絶な速さ、ハミルトンがセッション最終盤にクラッシュ！　アストンマーティン勢はライバルとの差を縮める

中村仁がFIA F3初優勝！　抜群のスタートを決める。加藤大翔5位も2件の審議対象に｜FIA F3スパ・フランコルシャン　スプリントレース

FIA F3
FIA F3
Spa-Francorchamps
中村仁がFIA F3初優勝！　抜群のスタートを決める。加藤大翔5位も2件の審議対象に｜FIA F3スパ・フランコルシャン　スプリントレース

最新ニュース

アントネッリがやっぱり速い！　2回目アタック失敗も、1回目で余裕の最速。ハミルトンがセッション終盤クラッシュで大破｜F1ベルギーGPフリー走行3回目

F1
ベルギーGP
アントネッリがやっぱり速い！　2回目アタック失敗も、1回目で余裕の最速。ハミルトンがセッション終盤クラッシュで大破｜F1ベルギーGPフリー走行3回目

F1ベルギーGP FP3速報｜アントネッリの超絶な速さ、ハミルトンがセッション最終盤にクラッシュ！　アストンマーティン勢はライバルとの差を縮める

F1
ベルギーGP
F1ベルギーGP FP3速報｜アントネッリの超絶な速さ、ハミルトンがセッション最終盤にクラッシュ！　アストンマーティン勢はライバルとの差を縮める

13番グリッドもなんのその！　太田格之進が見事なレース運びで今季3勝目｜スーパーフォーミュラ第6戦富士

スーパーフォーミュラ
第6戦・第7戦・第3戦富士
13番グリッドもなんのその！　太田格之進が見事なレース運びで今季3勝目｜スーパーフォーミュラ第6戦富士

フェラーリ、弱点はセクター2か。ハミルトン「もっとダウンフォースが欲しいけど、そうするとストレートがね」

F1
ベルギーGP
フェラーリ、弱点はセクター2か。ハミルトン「もっとダウンフォースが欲しいけど、そうするとストレートがね」