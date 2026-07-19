山越陽悠が2度目の2位表彰台。加藤大翔も6台抜き6位入賞……優勝はレッドブル育成リベラ｜FIA F3スパ・フランコルシャン フィーチャーレース
FIA F3のスパ・フランコルシャン戦、フィーチャーレースが行なわれ、山越陽悠が2位。加藤大翔が6位、中村仁も8位となった。優勝はリベラだった。
Ernesto Rivera, Campos Racing
写真：: Red Bull Content Pool
FIA F3の第6ラウンド、スパ・フランコルシャン戦のフィーチャーレースが行なわれ、レッドブル育成のエルネスト・リベラ（カンポス）が優勝した。山越陽悠（VAR）が2位となり、今季2度目の表彰台を手にした。
現地時間の8時半と、日曜日早朝にスタートが切られたFIA F3のフィーチャーレース。気温は13度と肌寒く、路面温度は25度というコンディションであった。
ポールポジションにつけたのは、トライデントのフレディ・スレイター、ツッカ・タポネン（MPモータースポーツ）が2番グリッドに並んだ。山越陽悠（VAR）がその後ろ3番グリッドからのスタートだった。
スレイターは蹴り出しが悪く、ポジションを落としてしまう。一方で抜群のスタートを決めたのは山越で、まず2番手に浮上すると、長いケメルストレートでタポネンのスリップストリームを活かして一気に首位に浮上してみせた。
なお後方ではイヴァン・デビッド（AIXグランプリ）がコースオフしたことで、セーフティカー出動となった。
4周目からレース再開。タポネンは最終コーナーを大回りした山越を一瞬抜いてしまったように見えた。スレイターはその隙を突いてターン1で先頭2台のインを狙うが、順位は変わらずだった。
8周目、タポネンを攻略したスレイターは、やはりケメルストレートエンドで山越をオーバーテイク。首位の座を取り戻した。エルネスト・リベラ（カンポス）の勢いも素晴らしく、タポネンを攻略すると、今度は山越の背後に迫った。ただ9周目のケメルストレートエンドで軽い接触があり、リベラのフロントウイング左翼端板が壊れてしまった。そして10周目にはリベラが山越を抜き2番手に浮上した。
ただ抜かれた山越も諦めず、トップ2台に食らいついていった。そして12周目にはリベラがスレイターを抜いて首位に浮上することになった。
首位に立ったリベラは2番手スレイター以下を引き離していく。スレイターのペースは上がらず。13周目には山越にも再度抜かれた。後方では12番手スタートだった加藤大翔（ARTグランプリ）もポジションを順調に上げており、この時点で6番手となっていた。
結局リベラが逃げ切ってトップチェッカー。レッドブルリンク戦のスプリントレース以来となる今季2勝目を挙げた。
山越が2位。F3で2度目の表彰台である。スレイターは苦しみ、最後はマッティア・コルナギ（MPモータースポーツ）にもプレッシャーをかけられたが、表彰台の最後の一角、3位を確保した。
加藤は結局6位。前日のスプリントレースでFIA F3初優勝を手にした中村仁（ハイテック）は8位だった。りー海夏澄（ARTグランプリ）は20位でのフィニッシュとなった。
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