19歳とは思えない成熟度がアントネッリ大躍進の鍵？　ウルフ代表絶賛「本当に驚くべきこと」

メルセデスで2025年にF1デビューを果たしたアンドレア・キミ・アントネッリ。今年、彼は大躍進を果たしてタイトル争い首位を走っているが、その躍進の鍵となった彼の資質についてチーム代表のトト・ウルフが語った。

F1ベルギーGPで今季6勝目を収め、タイトル争いのリードを50ポイントに広げたアントネッリ。1年前の同じスパ・フランコルシャンでのレースでは2度のQ1敗退に涙ぐみながらメディア対応に出ていたことを考えると、劇的な変化と言うしかないだろう。

昨年、メルセデスが将来性に賭けて起用した18歳のルーキーは、ミスも多かった。それに対し、今季の19歳となったアントネッリは、安定感あるトップドライバーへと成長を遂げている。この驚異的な変貌を支えるモノについて、ウルフ代表はマシンに乗っているとき、乗っていないときの双方でアントネッリが見せる賢明な姿勢にあると話した。

「我々全員が驚いている」と、ウルフ代表はアントネッリの6勝目を見届けたあとに語った。

「初年度は予想どおりだった。才能が際立つ素晴らしい瞬間もあれば、シーズン中盤には結果が出ず非常に苦しい時期もあった。それも想定内だった」

「そして冬を越えると、これも予想どおりではあったが、彼はチームの環境やプレッシャーを理解し、技術面でもマーケティング面でもチームから求められることを理解した。訪れるサーキットに対する理解も深めていた」

「しかし、予想していなかったのは、彼がここまで落ち着きと構造化された思考を身につけてきたことだ」

「キミはセッションが良くても悪くても、デブリーフで感情を表に出すことがない。非常に実務的なんだ。『問題は何か』『どう解決するか』『次にどう進むか』という話しかしない。それは以前にはなかったことだ。だからこそ、彼が優勝しても、19歳なら当然見せるような爆発的な喜びはあまり見せないんだ」

「逆に結果が出なかった時もそうだ。例えばバルセロナでマシントラブルに見舞われた時や、シルバーストンの後でも、彼はピットへ戻るなり『これは機械を使うスポーツだから、こういうことも起こる』と言っていた。19歳のドライバーがだ！ 本当に驚くべきことだ」

「この考え方、この姿勢こそが、彼の才能をここまで早い段階で開花させた最大の理由のひとつなのだと思う」

一方でアントネッリは、1年前は苦しんだスパで、現在の成功を想像できたかと問われると次のように語った。

「いや、まったく想像できなかった」

アントネッリはそう答えた。

「昨年のここでは、自分の中でどん底まで落ちたと思っていた。本当に精神的につらい週末だった」

「でも今年はまったく違った。もし昨年のあの時、『1年後にこうなっていると思うか』と聞かれていたら、おそらく『ノー』と答えていただろうね」