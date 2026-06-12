ハジャー、モナコGP3位を失っても案外平気？ 「僕のモナコ史的には残念。でも3ポイント減るだけ」
レッドブルのアイザック・ハジャーは、もしF1モナコGPの3位表彰台を失ったとしても、そこまで気にしないだろうと語った。
写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
レッドブルF1のアイザック・ハジャーは、モナコGP3位という結果を失う可能性がある。ただ、彼はそれをそこまで気にしていないようだ。
モナコGPではアルピーヌのピエール・ガスリーが3番手でフィニッシュしたが、ピットレーンの速度違反によるタイム加算ペナルティを受け7位へ降着。ハジャーが3位へと繰り上がり、キャリア2度目の表彰台となった。
だがモナコでの表彰台は幻のものとなる可能性が出てきた。ガスリーへのペナルティに関してアルピーヌから再審請求がなされ、それが受理されたためだ。まだペナルティが覆されるかどうかはわかっていないものの、ハジャーがレッドブル移籍後初の表彰台を失う可能性は十分に考えられる。
ただハジャーは、もし3位を失ったとしても、それほど気にしないだろうと語った。
「そうなれば、モナコにおける”僕の歴史”にとっては残念なことだろうね」と、ハジャーは言う。
「レッドブルと契約したのは（フォーミュラ・リージョナルの）モナコで勝った後だったし、今回はレッドブルでの初表彰台だったわけだからね」
「ただ響きが良いだけだよ。唯一マイナスポイントなのは、3ポイント少なくなることだろう。あの表彰台はエモーショナルなものだったけど、3ポイント分減ることになるね」
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