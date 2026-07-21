今季の予選は”PUのご機嫌”次第？　ピアストリ、新世代PUの制御システムに不満「どのエンジンにも共通する問題。最悪だよ」

F1ベルギーGPの週末は、当初から各チームがエネルギー管理の面で大きな課題に直面することは明らかだった。

スパ・フランコルシャンは長いストレートと高速コーナーが特徴で、エネルギーを回生できる機会が少なく、第2セクターではエンジンのみに頼らざるを得なくなるため、マシンの出力がF2マシンよりも低くなってしまう。

週末にかけてドライバーたちの間で大きな不満を引き起こした点は他にもあった。土曜日の夜、 マクラーレンのチーム代表アンドレア・ステラは、2026年のパワーユニットには自己学習機能が備わっており、ラップごとに、あるいはラップ全体を通して学習することで、エネルギー管理の必要性を予測できると説明した。

しかしステラによれば、このシステムは非常に敏感だという。ドライバーの入力のわずかな変化が、ラップ後半で大きな違いを生む可能性があるが、グリップレベルの変化や風向きなど、ドライバーが制御できない要因についても同様である。

その結果、オスカー・ピアストリは予選でランド・ノリスに対して大きくタイムをロスしたという。両車のパワーユニットは同じ設定で走行していたにもかかわらずだ。ステラはジョージ・ラッセル（メルセデス）も同様の問題を抱えていたと示唆した。というのも、ラッセルはストレートでアンドレア・キミ・アントネッリに対して大きくタイムロスを喫した理由が説明できなかったからだ。

当然のことながら、ピアストリはこの状況に苛立ちを募らせた。ドライバーが自分のパワーユニットのせいで不意を突かれるような形でタイムを失うのはどれほど苛立たしいことか、motorsport.comがピアストリに問うと彼は次のように答えた。

「最悪だ。他に言いようがない……」

ピアストリは今回、被害者となったかもしれないが、彼自身このようなケースは決して珍しいものではないと認識している。ピアストリは今シーズン、予選順位がドライバーのコントロールできない要因によって決定されたことが何度もあったと感じている。

「僕だけではなかったはずだ」と彼は付け加えた。

「ジョージは今週末、いや、ここ数週間、そのことでいろいろと問題を抱えていたようだ。他の人たちにも話を聞いてみたが、似たような状況だった」

「つまり、予選グリッドがコンピューターの挙動によって決まるというのは、レースのやり方としてはかなりひどいものだ」

「ここでは明らかに誇張されて、もっとひどい状況になっているけれど、予選セッションから戻ってきて、すべてのコーナーを見て、『チームメイトと互角のタイムを出しているはずなのに、最後には0.2秒も遅れている』と思うと、あまりいい気分ではないよ」

Oscar Piastri, McLaren 写真: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

ノリスも、2026年型F1マシンのエネルギーマネジメントに対する不満を口にした。特にスパ・フランコルシャンのようなサーキットでは、その影響がより大きく、予選結果を左右する要素の多くがドライバーの手を離れていると考えている。

motorsport.comから「予選でドライバー自身がコントロールできる部分が少なくなっているのではないか」と問われたノリスは、次のように答えた。

「正直、ドライバーにできることなんてほとんどない。もちろん、ブーストボタンを数メートル早く押すとか、そういう違いが出ることはある」

「それが大きな差につながる場合もあるけど、自分でコントロールできることは限られていて、逆にコントロールできないことが多すぎる」

ディフェンディングチャンピオンのノリスは、予選の速さがドライバーではなくパワーユニット側の挙動に左右されてしまう現状を残念だと語る。

「予選のペースを決める要素がこんなに多いのは残念だよ。ドライバー次第じゃない。パワーユニットが期待通りに動いて、変なことをしないよう祈るしかないんだから」

スパではストレートでようやく競争力を得られたものの、ノリスによれば、それ以前はシーズンを通して同じ問題に悩まされてきたという。

「正直、この問題にはシーズンを通して苦しめられてきた。この週末が、おそらく今季初めてストレートで競争力を感じられたレースだった。本当に初めて満足できたよ」

「ずっと僕が苦しんできた。でも今回は逆に、予選ではオスカー（ピアストリ）の方が少し不利な立場になった。ただ、それだって彼のせいじゃない。結局はパワーユニットが好き勝手に動いているだけなんだ」

残念ながら、少なくともシルバーストンやスパのようなサーキットでは、この問題をすぐに解決する方法はないようだ。

2028年までに内燃エンジンと電力の出力比率は段階的に60対40へ変更される予定だが、ピアストリはそれだけでは今回の問題は解決しないと考えている。

「これはシステムの制御方法が原因なんだ。燃料流量を変えたり、電力デプロイメントを減らしたりしても、この問題そのものは解決しない」

「エンジンのキャリブレーションや学習制御の問題で、パワーユニットそのものに組み込まれている特性なんだ」

「もちろん、各メーカーがエンジンへの理解を深めれば改善はしていくだろう。これはマクラーレンやメルセデスだけの問題じゃない。他メーカーのドライバーとも話したけど、どのエンジンにも共通する問題なんだ。でも、そもそもこんな問題が存在していること自体が、本当に腹立たしいよ」