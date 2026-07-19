ドライビングだけじゃなくマシンにも深刻な問題？　予選でまたも大敗のラッセル、主張転換

メルセデスのジョージ・ラッセルはベルギーGP予選後、自身が苦しんでいる原因について、もはやドライビングスタイルだけでは説明できない問題だと主張し、チームも別の原因を探り始めていることを明かした。

ラッセルは今シーズン、チームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリに後れを取ってきた。そしてベルギーGPの木曜日時点ではアントネッリの走り方を真似しなくてはならない状況の中、その難しさについて「目の前に『モナ・リザ』があったとして、すぐに同じように描けるかと言われても無理だろう」と例えていた。

そしてベルギーGP予選でラッセルは、ポールポジションを獲得したアントネッリから、0.508秒差の5番手に終わった。ラッセルは、アントネッリとの間にある最高速の違いは、単にドライビングスタイルの違いで説明できるものではないと訴えている。

「昨日（FP1、FP2）はストレートだけで0.8秒失っていたけど、今日は0.4秒まで縮まった」

ラッセルはそう語った。

「改善はしている。でもシルバーストンでも同じだった。最初はブレーキが原因だと思っていた。でも違った」

「次は、自分のドライビングスタイルやスロットルの使い方が原因だと思って、自分自身もそう信じ込んでいた。でも今では、それが原因ではないとかなり確信している。もっと深刻な問題があって、チームも懸命に原因を探しているところだ」

「それでも毎周、ストレートだけで0.2～0.6秒失っているのを見るのは、本当に腹立たしい」

George Russell: "I'm down anywhere from two tenths to six tenths" Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

2026年型F1マシンでは、新パワーユニットの特性により、コーナリングスピードやドライビングスタイルがエネルギーマネジメントへ大きく影響する。バッテリー容量が限られているため、コーナーで速度を落とし過ぎると、その後の加速で電力を多く消費し、終盤のストレートで電力不足に陥る傾向がある。

そしてシルバーストンやスパのようなエネルギー回生の機会が少ないコースでは特にその影響は大きくなる。

メルセデスは当初、ラッセルのブレーキングスタイルがより攻めてアグレッシブであることから、コーナリングスピードが低下しがちであることが、バッテリーを早くに使い切ってしまう原因だと考えていた。ラッセルがオーストリアGPやベルギーGPで、マシンの性能を使い切るために直感に反するようなドライビングテクニックを取り入れる必要があると語っていたのも、そのためだ。

しかし現在では、チームもラッセル自身も、別の原因があると考えている。

「自分のラップには満足しているし、少なくともフロントロウ争いができる内容だったと思う」

「でも、この36時間はセットアップやタイヤではなく、とにかくストレートスピードの問題を解決することだけに集中していた」

「最後のアタックでも、なぜかストレートだけで自分自身の前のラップよりさらに0.15秒失っていた。全開なのにステアリングの表示で速度が落ちていくのを見ると、本当に無力感しかない」

George Russell says he feels "powerless" Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

「原因はまだ分からない。パワーユニットそのものではないと思う。でも何かがストレートで僕たちのマシンを遅くしているし、チームも今は解決に向けて全力で取り組んでくれている」

データを比較すると、ラッセルがアントネッリに対し最もタイムを失っていたのは、ブランシモンから最終シケインまでのストレート区間だった。ラッセルも言及していたように、その区間では直前のラップよりも遅いタイムを記録している。

レースエンジニアのマーカス・ダドリーは、予選中にターン14（キャンパス）が主なロスだと伝えており、データでもQ3ではわずかに遅れていることがわかる。ただ実際にはそこはきっかけに過ぎず、スタブローから最終シケインまでにタイム差が0.1秒から0.5秒へと徐々に拡大していた。

速度データを見ると両者の加速推移はほぼ同じだが、アントネッリの方が常に数km/h速い状態だった。

こうした状況の中、メルセデスのトト・ウルフ代表はアントネッリの使用しているパワーユニットが、ラッセルよりも”フレッシュ”であることが影響しているかもしれないと語った。

Toto Wolff admits Mercedes "are unable to explain" George Russell's struggles Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

「ジョージは説明のつかないストレートスピード不足に苦しんでいる。コンマ数秒ではあるが、差がある」

「我々はあらゆる可能性を調べた。パワーユニットの問題なのかも含めてだ。キミは新しいパワーユニットを使っている。それが影響しているのかもしれない」

「エネルギー不足になりにくい次のサーキットで、その違いがどう出るか見てみよう」

一方で、ドライバーがマシンの問題だと思い込んでいても、実際には本人の運転に原因があるケースは珍しくない。チームも一定まではそれに付き合い、シャシー交換なども行なうが、それ以上は言い訳として通用しなくなる。

それでも、ドライビングスタイルを変えても改善しない以上、別の要因を探る価値はあるとラッセルは考えている。

「最初はドライビングスタイルやテクニックの問題だと思っていた。でも最終的には違うという結論になった」と、ラッセルは言う。

「考えられることはすべて試した。それでもQ3ではストレートだけで0.4秒遅かった。今週末は毎周0.2～0.4秒、FP2では0.7秒も失っていた」

「チームは原因究明のために本当に懸命に取り組んでいる。実はオーストリアの時点で兆候は見えていた。ただ、その時は毎回何か別の理由があると思っていたんだ」