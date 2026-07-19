ハジャー様様だ！　F1ベルギーGP予選2番手のフェルスタッペン、チームメイトの献身に感謝「彼のサポートがなければ、あっさり6番手くらいに落ちていた」

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、チームメイトのアイザック・ハジャーが「最高のスリップストリーム」を提供してくれていなかったら、F1ベルギーGPの予選で2番手となることはできなかっただろうと語った。

ハジャーは今回ベルギーGPで、年間に使用が許されている上限数を超えるパワーユニットのコンポーネントを投入。これにより、日曜日の決勝レースでは最後尾グリッドからスタートするのはほぼ不可避という状況だ。

本来ならハジャーは、予選をしっかり戦い抜く意味などないため、Q1もしくはQ2で故意に敗退し、タイヤを温存させた方がいい。しかしレッドブルは、フェルスタッペンをサポートさせるため、ハジャーをQ3に進出させ、そのQ3でハジャーは、フェルスタッペンにスリップストリームを使わせる役割に徹した。

最初のアタックの際にハジャーは、ターン15で一旦減速し、フェルスタッペンの接近を待って最終セクターに向かった。最終アタックではよりスムーズにこの戦略が成功することになった。

外から見ている限りでは、フェルスタッペンはハジャーにブランシモンで接近しすぎ、アクセルを戻したことでいくらかタイムを失ったように見えた。しかし実際にはまさに完璧なタイミング。フェルスタッペンはアクセルを緩めることなくハジャーに接近し、そしてオーバーテイク。一時的にQ3にトップに立つことに成功した。

しかしその後、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが、誰のスリップストリームも借りずにフェルスタッペンのタイムを上回った。

フェルスタッペンはポールポジションこそ逃したものの、2番グリッドを確保。ハジャーのサポートがなければ到底目指すことができない順位だったと、フェルスタッペンは戦略を賞賛した。

「週末を通じて、マシンのバランスはかなりよかった」

そうフェルスタッペンは説明した。

「ストレートでは少し遅かったと思うけど、マシンは良い状態だった。あとは微調整するだけ。予選でも同じだったよ」

「正直なところ、ラップタイムをどれだけ縮められるかという点で、少し行き詰まってしまった。周回を重ねるごとに少しずつ速くなっていたんだけど、ある時点でもう限界になってしまった。コーナーでタイムを縮める余地はもうなかった」

「もしかしたら見直す必要があるかもしれない。アクセルを安易に全開にしすぎたのかもしれない。よく分からないね」

「でもマシンは良かったし、Q3ではアイザックが最終セクターでスリップストリームをうまく使わせてくれたおかげで、今ここにいるんだ。それがなければ、あっさりと6番手くらいになっていただろう」

「後続との差は本当に僅差だったから、彼には感謝している。チームとして最大限のことはやったと思う」

予選後の記者会見では、最終アタックではハジャーに近付きすぎたのではないかと質問されるシーンもあった。しかしフェルスタッペンは、まさに完璧なタイミングだったと説明した。

「僕はアクセル全開だったから、彼を押してでも速く走らせようとしたんだ」

フェルスタッペンはそう冗談も交えつつ語った。

「でも彼は素晴らしかった。最初は僕も、『なんてこった！ こりゃ近すぎる』と思ったよ。でも最終コーナーまでうまくいった。確かにすごく近かったけど、彼を信じていたんだ」

なおハジャー曰く、最初のアタックでスリップストリームを完璧な形でフェルスタッペンに提供できなかったのは、最終セクター手前でアクセルを緩めたことで、エネルギーマネジメントが混乱してしまったことが原因だったと語った。

また最終アタックでは、既に電気エネルギーが枯渇していたため、十分なスリップストリームを提供するのは難しいのではないかと懸念していたとも明かした。

「難しいのは、エンジンがどれだけのパワーを出してくれるのかを、予想することなんだ」

そうハジャーは予選後に語った。

「ターン14で減速して、その後でパワーを出そうとすると、エンジンは理由もなく減速したから少し混乱し、ソフトウェアも混乱してしまうんだ」

「それでQ3の最初の走行では、パワーが余っていたので、彼を引っ張ることができた」

「2回目の走行ではパワーが足りず、むしろ追いつかれてしまった。それで、最後まで彼を引っ張ることができなかった。判断するのは、すごく難しかったね」