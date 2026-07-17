ハミルトン、シミュレータ不使用が続く「超役立ってる。やめてから大きく向上している」
フェラーリのルイス・ハミルトンは今季序盤戦でシミュレータの使用を取りやめたが、今もその方針は変わっていないという。
フェラーリのルイス・ハミルトンは、シミュレータを使用しないという方針を現在も続けており、その判断が自身のパフォーマンス向上につながっていると語った。
ハミルトンは今年5月のカナダGPを前に、チームのシミュレータが「実車との相関性が十分ではなく、適切な準備ができない」と感じたことから、使用を中止する決断を下した。
それ以降、ハミルトンは96ポイントを獲得。これはグリッド全体で最多となっており、メルセデスのキミ・アントネッリ（79ポイント）とジョージ・ラッセル（74ポイント）、そしてチームメイトのシャルル・ルクレール（49ポイント）を上回っている。
F1ベルギーGPを前にカナダGP以降、一度でもシミュレータを使ったかどうかをハミルトンに尋ねると、彼は「使っていない」と即答。シミュレータ不使用と直近の好調さにおいてどの程度役立っているかについて訊かれると、ハミルトンは笑みを浮かべながらこう答えた。
「ものすごく役立っているよ」
「昨年はずっと使っていた。でも以前も言ったように、メルセデスに加入した最初の数年間はシミュレータを使っていなかったし、開発が進んでからも、使わない時期があった」
「僕は1997年からシミュレータを使ってきた。シミュレータは非常に強力で役立つツールになり得る一方で、間違った方向へ導いてしまうこともある」
「特に昨年はそう感じていたし、メルセデス時代でも似たような経験があった。だから使うのをやめたんだ。そして、やめてからパフォーマンスは本当に大きく向上した」
Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
フェラーリは前戦イギリスGPでルクレールが優勝し、ハミルトンも好調な走りを見せていた。しかしハミルトンは今週末のベルギーGPに向けて厳しい予想を立てている。
「このコースは本当に難しい」
「ストレートがたくさんあるからね。シルバーストンへ行く前は、パワー面でかなり苦戦すると思っていた。でも実際にはコーナーで速く、予想以上のパフォーマンスを発揮できた」
「だから今回も何が起きるか正直分からない。ただ、このコースはストレート区間がさらに50％ほど多くなる。前戦ではまだコンマ3〜4秒ほど差があったと思うから、ここではその差が少し広がることは覚悟している。でも、僕たちはできる限りのことをやっている」
「アップデートという点では、チームを本当に誇りに思っている。マシンの最適化を続けてくれているんだ」
「数ヵ月ごとに大きなアップデートを投入するのではなく、毎週のように細かな改良を加え、新たな改善点が見つかるたびにアップデートしている。そうした様子は本当にうれしいことだ」
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