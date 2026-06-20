メルセデス、熟考の時。難敵ハミルトンに完敗で浮上するチームオーダー発令の可能性……ロズベルグは「ラッセルに気を遣いすぎていた」と指摘

F1第7戦バルセロナ・カタルニアGPでは、フェラーリのルイス・ハミルトンに勝利を奪われたことで、開幕からの連勝が6でストップしたメルセデス。彼らはジョージ・ラッセルとアンドレア・キミ・アントネッリを自由に競わせるという方針を見直す可能性があることを示唆した。

メルセデスは現在、ドライバーズ選手権とコンストラクターズ選手権の両方でリードしているが、彼らは信頼性に不安を抱えており、カナダでラッセルが、バルセロナでアントネッリがトラブルによってリタイアしたことで、ハミルトンはランキング2番手に浮上。ポイントリーダーのアントネッリとの差を41点に縮めている。

またメルセデスにとってもうひとつの懸念材料は、チーム内バトルにある。バルセロナでも2台が接近戦を繰り広げたが、チーム代表のトト・ウルフは、チーム内バトルによって「5秒から6秒」のタイムロスがあったと推定されるため、これが優勝のチャンスを損なった可能性があると指摘。そのため、今後ふたりのバトルにチームが介入すべきかを議論しなければならないと語った。

「それ（チームオーダー）は新たな競争相手が現れた場合、今後のレースに向けて検討しなければならないことだ」とウルフは言う。

「お互いに争っている分には問題ないし、それはスポーツマンシップに則ったものでもある。しかし別のマシンと争っている場合には、より速い方を前に行かせる必要が出てくることもある」

バルセロナでは、ハミルトンが攻めの3ストップ作戦で飛ばす中、予選3番手のアントネッリがポールシッターのラッセルに迫っていき、プレッシャーをかけた。メルセデスはこのバトルに介入しなかったが、アントネッリにはトラックリミット違反の累積によるペナルティの危険があるとして注意を促した。またチームは、ふたりが争うことで背後から追ってくるマクラーレンのランド・ノリスを助けることになるとも伝えていた。

ハードタイヤでラッセルより速いペースで走っていたアントネッリは、レース終盤ついにオーバーテイクに成功。しかしその時には、ハミルトンはすでに大きく先行していた。

ウルフはこう語る。

「ジョージはレース序盤、信じられないほどの走りを見せた。まるで後ろの全員が止まっているかのようだった」

「しかしその後ペースは落ちた。最後の2スティントでは明らかにキミの方が速かったが、我々は彼らのバトルに介入しなかった。それがこれまでのやり方だからだ」

「だがこれは将来に向けて検討する必要がある状況だ。両ドライバーにペースの差がある状況で、勝利を争っていて、なおかつそれを失うリスクがある場合にどう対処するのか……これは興味深い議論になるだろう。ただし常にチームの利益を最優先に、完全に透明性を保つ必要がある」

ウルフ「ハミルトンとは戦いたくない」

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

メルセデスで6度ワールドチャンピオンに輝いたハミルトンは、フェラーリ移籍初年度の2025年は一度も表彰台に立てなかったが、今季は好調であり、既に4度の表彰台を獲得してランキング2番手につけている。ウルフとしても、元同僚が今季メルセデスにとって脅威となり得ることを疑っていない。

「タイトル争いで彼と戦いたくはないね。彼に何ができるかを知っているからだ」とウルフ代表は言う。

「ひとたび匂いを嗅ぎつければ、一気に来る。彼のことを何年も見てきたが、突然“ルイス・ハミルトンという列車”が走り出すと、それを止めるのは非常に難しい」

「そして気付けば25点を取られてしまい、一気に分からなくなった。だからこそ我々はリタイアするわけにはいかないし、マシンとパワーユニットの性能を高め続け、ミスをせず、戦略でも賢く立ち回り、常に集中し続けなければならない」

ロズベルグ「メルセデスはラッセルに配慮しすぎ」

Nico Rosberg and Lewis Hamilton, Monaco GP 2016 Photo by: Mercedes AMG

現在はSky Sportsの解説者を務め、かつてメルセデス時代にハミルトンと激しいタイトル争いを経験したニコ・ロズベルグは、ウルフ代表がラッセルに配慮しすぎていると指摘。バルセロナでも、アントネッリの優勝の可能性を最大化するためにチームオーダーを出すべきだったと述べた。

ロズベルグは、自身の現役時代にメルセデスが常にチームの利益を最優先に考えていた例として、2016年のモナコGPを挙げた。この時は当時レッドブルのダニエル・リカルドを追走できるよう、ロズベルグはハミルトンにポジションを譲るよう指示された。そして彼自身も、自分にトップを追いかけるだけのペースがないことを自覚していたため、オーダーに従ったのだ。

「メルセデスはジョージに配慮しすぎていた」とロズベルグは言う。

「僕の時代でもそうだったけど、普通チームが優勝を失うリスクがある時には、チームのために一丸となって戦うものだ」

「今回のメルセデスも、それをもっと早い段階でするべきだった。後からならなんとでも言えるけどね」

「チームにはナンバー1もナンバー2も存在しないし、まだそれを決める時期でもない。でもレースの状況にかかわらず、チームが勝利を失う可能性があるなら、協力して勝ちを取りにいくべきなのは明確なルールだ」

「僕たちの時もそうだった。モナコで僕がルイスを先に行かせたのを覚えているだろう？ 僕が2番手、彼が3番手で、レッドブルのリカルドが逃げていた。タイトル争いの最中だったが、それでも僕は彼を先に行かせたんだ」