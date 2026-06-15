チーム内バトルにマシントラブル……メルセデス代表はバルセロナ戦を「無意味なレース」とバッサリ。今後チームオーダーが出る可能性は？

F1バルセロナ・カタルニアGPでは、ルイス・ハミルトンのフェラーリでの初優勝がファンや関係者の感動を誘い、話題を独占したため、メルセデスの内紛やアンドレア・キミ・アントネッリのリタイアといったトピックは一時的に影を潜めた。

しかし当然ながら、メルセデスのトト・ウルフ代表にとっては、このことが頭から離れることはなかった。なにしろ、ジョージ・ラッセルとアントネッリが激しいチーム内バトルを繰り広げている隙に、ここ数戦勢いづいているハミルトンに逃げられ勝利を奪われた上、アントネッリは信頼性の問題でノーポイントに終わるなど、2026年シーズンの流れを左右しかねない1戦となったからだ。

ウルフはフランスの『Canal+』のインタビューに応えた際、まずはライバルを称賛した。ハミルトンは攻めの3ストップ作戦で速さを見せ、さらには絶妙なタイミングで出たバーチャル・セーフティカーも活かし、メルセデスに対して完勝した。

「まず第一に、ルイスのことを嬉しく思う」とウルフは言う。

「彼は長い間フェラーリで勝つことを望んでいたし、そのために努力してきた。そしてフレッド（フェラーリ代表のフレデリック・バスール）のことも本当に嬉しく思う。彼は友人だし、時にはお互いを苛立たせることもあるが、今日は彼が勝利にふさわしい1日だった」

「フェラーリはイタリアからの大きなプレッシャーがあり、本当に大変だ。その中で正々堂々と勝利を収めた。ルイスのペースは素晴らしく、勝利に値するものだった。だからまずは彼らを祝福しなければならない」

続いてウルフは、自分たちのレースを振り返る。アントネッリが残り数周でリタイアする前、アントネッリとラッセルはコース上で激しくやり合っていた。これは2戦前のカナダGPと近い状況であり、この時もラッセルがトラブルでストップするまで首位の座をかけたバトルが続いていた。ウルフ代表は、チーム内バトルで失ったタイム、そしてチームが抱える信頼性の問題について言及し、厳しい結論を下した。

「我々にとっては無意味なレースだった」

「まず第一に、こんなふうにリタイアが続く状況は許されない。マシンが止まり続けていてはチャンピオンにはなれない」

「そして第二に、これまで我々はふたりのドライバーに対して公平であろうとしてきたが、今や3人目のドライバー、つまりルイスがタイトル争いに加わっている。そこには注意を払う必要がある」

ハミルトンはカナダ、モナコ、バルセロナの3戦で2位、2位、1位を記録。対してアントネッリとラッセルは共にトラブルで大量ポイントを失ったレースがあるため、この3戦で最もポイントを稼いだのはハミルトンとなっている。ハミルトンはランキング2番手で、アントネッリとは41点差。同3番手のラッセルを9点上回っている。

メルセデスとてうかうかしていられない状況と言えるが、ウルフの上記のような語気の強い発言から、メルセデスが今後チームオーダーを実行に移すのかどうかという疑問が生じる。これについてウルフは「まだ分からない」としつつ、こう続けた。

「ドライバーたちと話し合う必要がある。というのも、チームオーダーを出すなら、毎レースごとに（方針を）コロコロ変えるわけにはいかないからだ」

「ただ通常は、一方のドライバーに明らかなスピード的優位があり、レースに負けるリスクがある場合には、検討する必要があるかもしれない」