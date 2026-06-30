【画像】リンドブラッド、母国F1イギリスGP用の特別ヘルメット
レーシングブルズのアービッド・リンドブラッドがF1イギリスGPに用意した特別ヘルメット。
Arvid Lindblad, Racing Bulls
写真：: Max Slovencik / Getty Images
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