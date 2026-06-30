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【画像】リンドブラッド、母国F1イギリスGP用の特別ヘルメット

レーシングブルズのアービッド・リンドブラッドがF1イギリスGPに用意した特別ヘルメット。

公開日時:
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls

写真：: Max Slovencik / Getty Images

 
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