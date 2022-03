ハースは中団勢最強のクルマ！？　マグヌッセン「5位なんて本当にクレイジーだよね！」

Listen to this article

F1開幕戦バーレーンGPで5位入賞したケビン・マグヌッセン(ハース)。電撃F1復帰から2週間、まさかの好結果に驚きを隠せていない。

ロシアによるウクライナ侵攻が絡む突然のドライバー交代劇により、急きょハースからF1に復帰したマグヌッセン。予選で7番手を獲得した際には、ジェットコースターのような2週間だと激動の日々を振り返った。

しかし、決勝レースはさらに劇的な展開となった。マグヌッセンは力強い走りで終盤まで7番手を走行。予選の結果はフロックでも何でもないことを証明していた。すると、レース残り数周というところでレッドブルの2台が相次いでリタイア。マグヌッセンのポジションはふたつ上がり、5位フィニッシュを果たしたのだ。

このリザルトは、チームにとってもマグヌッセンにとっても、2018年オーストリアGP以来の好結果だ。

