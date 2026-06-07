フェルスタッペン、エネルギー管理がいらないモナコGP予選に大満足「久しぶりに自分らしく運転できた」

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、F1モナコGPの予選の特性から、「久しぶりに自分らしく運転できた」と語った。

フェルスタッペンはこれまで2026年のF1レギュレーション、とりわけパワーユニット（PU）の規則に批判的な立場を取ってきた。モーター出力がエンジンとほぼ均等となり、バッテリーマネジメントの重要性が大幅に増し、一部のサーキットでは、1周の中で十分なエネルギー回生を行なうことが非常に難しくなっている。

その結果、マシンごとのエネルギー残量の差が大きくなった。その差によって接近戦やオーバーテイクは増えた一方で「人工的すぎるレースになっている」との批判もある。

フェルスタッペン自身はマシンが小型化されたことについては評価しているが、PU規則については辛辣な意見を繰り返してきた。これまでにも現在のF1を「マリオカート」と表現し、ブーストやオーバーテイクモードをゲームに登場するスピードアップアイテムになぞらえていた。

しかしモナコは低速コーナーが非常に多いため、1周を通じて簡単にエネルギー回生ができ、バッテリー残量を気にする必要がほとんどなかった。そのため、コーナーであえて低いギヤを使って回生をすることもなく、より自然なドライビングにつながったという。

「シャシーレギュレーション自体はまったく悪くないと思う。全体的にマシン幅が少し狭くなったのも良いことだし、以前タイヤの上に付いていたディフレクターがなくなって、コーナーのエイペックス付近でフロントアクスルが見やすくなったのも気に入っている」

そうフェルスタッペンは語った。

「もし全開で走れて、コーナーで自分の使いたいギヤを自由に選べるなら、その方が絶対に良い。だから今回は、ようやくまた自分らしく運転できた感覚があった。自分の思い通りにギヤを使えたからね」

「残念ながら、カレンダー上の多くのサーキットではそういう走り方はできない。でも、それこそがクルマをより自然に感じさせる要素なんだ」

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

またフェルスタッペンは、モナコでポールポジション争いに加われたことに驚いていたとも明かした。FP3終了時点では、フェルスタッペンは5番手と、期待していたよりかなり遅れていたからだ。

週末前から、近年のレッドブルが縁石やバンプへの対応を苦手としていることから、モナコのセクター2で苦戦するだろうと予想されていた。

実際、セクター2は依然としてレッドブルの弱点のままだった。しかしQ3では、フェルスタッペンがセクター1とセクター3で最速を記録。一方で、ポールシッターのアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）がセクター2で見せた速さ（ただしセクター2ベストはルイス・ハミルトンだった）が最終的な差となった。

「かなり驚いたよ。今朝はトップから0.9秒遅れていたからね。予選までに改善できる自信はあったけれど、ポール争いができるとは思っていなかった」

フェルスタッペンはモナコGPで最も重要な1日をそう振り返った。

「正直に言うと、クルマに乗り込んだ時は『少し挽回してトップ5に入れればいいな』という感じだった。それが目標だったんだ。でも予選が始まって比較的早い段階から、クルマの感触がかなり良くなっていた」

「まだいくつか問題は残っている。特に中間セクターでは多くのタイムを失っている。乗り越えなければならない縁石がいくつかあるし、バンプや路面の凹凸もある。そういった部分は、今の僕たちのクルマにとって少し対処しづらいんだ」

「それでも全体としては本当に良い予選だったと思う。僕たちは上位にいて、ポール争いができていた。昨日の時点で、フロントロウからスタートできると言われていたら、すぐにでも受け入れていたよ」

「素晴らしい巻き返しだった。今朝は本当に不満だったけれど、今はかなり満足している。重要な場面で結果を出せたのは良いことだ」

さらにフェルスタッペンは、予選こそがモナコGPの週末で最も重要なセッションだと強調しつつ、決勝ではスタートが例年以上に重要になると指摘した。

「もちろん今週末で最も重要だったのは予選だ。ただ、明日はスタートがある。今年は例年よりもスタートが重要になりそうだと思う。以前ほど『スタートはそれほど大きな要素ではない』という感じではないからね」

「だからそこはまだ検討しなければならない部分だけど、全体としては僕たちにとって非常にポジティブな週末になっているよ」