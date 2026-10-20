F1 アメリカGP

フェルスタッペン、F1アメリカGPのガタガタ路面を警戒「新しい背骨を注文するか、ロボコップになる必要があるかも」

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、F1アメリカGPを前に、非常に荒れたサーキット・オブ・ジ・アメリカズの路面を警戒している。

Lydia Mee

公開日時: 2026/10/20 22:36

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Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、バーレーンGP in マレーシアとシンガポールGPで連勝し勢いに乗っているが、F1アメリカGPに向けて、荒れた路面へと警戒感を強めており、レース後には「新しい背骨を注文する」必要があるかもしれないと冗談を飛ばした。

レッドブルはこれまで、縁石の乗り越えや路面のバンプに苦しんできた。しかしシンガポールGPでは、フェルスタッペンが同地での初勝利を挙げるなど高いパフォーマンスを発揮した。

勢いに乗っているフェルスタッペンだが、アメリカGPでの期待を慎重に抑えている。

「正直、予想するのは非常に難しい。オースティンで勝負できると言うつもりはないけれど、ここ数戦は本当に素晴らしかった」

フェルスタッペンはそうアメリカGPについて語った。

「ただ、僕は1戦ずつ考えている。オースティンに着いてから、どうなるかを見てみるつもりだ。今回もまた、まったく異なるサーキットだからね」

F1アメリカGPの舞台であるサーキット・オブ・ジ・アメリカズでは、9月にWEC（世界耐久選手権）のレースが行なわれている。フェルスタッペンはこのレースを観て、その路面状況に懸念を抱いたようだ。

「WECを見た限りでは、路面は信じられないほどバンピーだった。いや、本当にひどい。週末が終わったら新しい背骨を注文するか、ロボコップみたいになる必要があるかもしれない。とんでもないね」と、彼は冗談交じりに語った。

「こうしたバンプにどう対処するかは、全員にとって新たな挑戦になる。それから状況を見ていくしかない。（アメリカGPの）次はメキシコに向かうけれど、そこもまた標高が高く、あらゆるものが非常に高温になる」

「あの標高でエンジンがどういうパフォーマンスを発揮するのか、マシンがどう振る舞うのかを確認する必要がある。普段とは大きく異なるからね。こうしたレースでは、うまくいくこともあれば、間違った方向に進んでしまうこともある。いろいろな要素があるけれど、どうなるか見てみよう」

今シーズンはカタールGPとアブダビGPが予定どおり開催されることを前提にすると残り6戦。フェルスタッペンはドライバーズランキング4番手につけている。

しかし、スプリントを含む直近2戦で合計58ポイントを獲得したことで、ランキング3番手のルイス・ハミルトン（フェラーリ）との差はわずか8ポイント、2番手のジョージ・ラッセル（メルセデス）との差も17ポイントに縮まっている。

比較的特殊な条件であるアメリカGPやメキシコシティGPでも好調を維持できれば、フェルスタッペンがランキング2番手に浮上する可能性もそう低くはないだろう。

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