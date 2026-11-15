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フォーミュラEのCEO、フェルスタッペンにGen4マシンを試乗してほしいと熱望「彼の見解には大きな価値がある」

フォーミュラEのジェフ・ドッズCEOは、F1王者マックス・フェルスタッペンにGEN4マシンを試してもらいたいと考えている。

Alex Harrington

公開日時: 2026/11/15 10:32

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Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Mark Thompson / Getty Images

フォーミュラEは来シーズンからさらにパワフルになったGEN4マシンを導入するが、これをF1王者のマックス・フェルスタッペンに試して貰いたいと、フォーミュラEのジェフ・ドッズCEOは考えている。

来シーズンから導入されるGEN4マシンは常時4輪駆動となり、レース時の最高出力は450kW、アタックモードでは最大600kWに達するなど、超弩級のモンスターマシンとなる。

その圧倒的なパワーは注目を集めており、現F1王者のランド・ノリス（マクラーレン）もモナコE-Prixの際にマシンをじっくりとチェックしていた。カルロス・サインツJr.（ウイリアムズ）やニコ・ヒュルケンベルグ（アウディ）も、間近でマシンを見学している。

そんなGEN4マシンについて、フォーミュラのドッズCEOはマックス・フェルスタッペンにドライブしてほしいと考えている。何かを話し合った訳では無いものの、フェルスタッペンがGEN4マシンの性能を体験すれば、大きな価値が得られると考えている。

「いや、マシンについて彼とはまだ話していない。彼が非常に集中していることは分かっているし、レッドブルとの長期契約を更新したことをうれしく思っている。もちろん、我々はレッドブルのチームともよく知った関係にあるし、彼らは本当によくやっていると思う」

ドッズCEOはRacingNews365にそう語る。

「それでも、マックスにはこのマシンに乗ってほしい。理由のひとつは、彼の見解に本当に大きな価値があると考えているからだ。実際にマシンをドライブしてもらい、彼がどう感じたのか、率直なフィードバックや見解を聞きたい」

ちなみにドッズCEOがフェルスタッペンにラブコールを送ったのは、今回が初めてではない。今年の春、F1プレシーズンテストの際にフェルスタッペンは、電気エネルギーの出力が増した新世代マシンについて「ステロイドを打ったフォーミュラEのようだ」と発言した際、即座に反応したのがドッズCEOだった。

ドッズCEOはフェルスタッペンに対し、「もしフォーミュラEのマシンに乗りたいなら、すぐに機会を準備する」とメッセージを送ったことを明らかにし、さらに次のように語っていた。

「もしマックスがGen4マシンに乗ったら、きっと気に入ると思うよ」

「600kWのパワー、常時全輪駆動。現行マシンより70%もパワーアップし、ラップタイムは新時代のF1マシンと大差ない。瞬時にトルクが湧き出るので、アクセルを踏み込めば1.8秒で時速100kmに到達する。今のF1マシンよりもはるかに速く、GT3マシンよりもはるかに速い。実際、彼は気に入ると思うよ」

「これからも、彼を誘い続けるつもりだ」

しかしフェルスタッペンからの返事は届かなかったことを、ドッズCEOは認めていた。

なお2027年にフォーミュラEは初めてフェルスタッペンの母国オランダでレースを開催する。舞台は今年までF1オランダGPを開催してきたザントフールト・サーキットだ。ただドッズCEOは、オランダ戦でフェルスタッペンが関わる可能性について具体的な言及は避けた。

フェルスタッペンがF1以外のモータースポーツにも関心を持っていることは、最近GTレースに参戦したことからも明らかだ。また、Gen4マシンについても好意的な見解を示している。

将来的には彼とフォーミュラEの世界が交差する場面が見られるかもしれない。

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