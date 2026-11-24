F1 ラスベガスGP

フェルスタッペン、次なる挑戦はデイトナ24時間？「出場できるかどうか検討中」

マックス・フェルスタッペンは、来年のデイトナ24時間レースに参戦できるかどうか現在検討中だと明かした。もし参戦するなら、GT3カーで出場する予定だという。

Ronald Vording

公開日時: 2026/11/24 7:40

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Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Mark Thompson / Getty Images

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、2027年のデイトナ24時間レースで、GT3車両を走らせることを考えているようだ。

F1ラスベガスグランプリを前に、フェルスタッペンはまずデイトナを訪れた。レッドブルとのコンテンツ撮影が主な目的だったと彼は述べたが、今回の訪問により彼がデイトナ・インターナショナル・スピードウェイのロードコースで開催される耐久レース、ロレックス24時間レースへの出場を真剣に検討しているのではないかという噂も浮上した。

Motorsport.comがラスベガスで行なわれたオランダのメディア向けセッションでその質問をしたところ、フェルスタッペンは来冬の同レース参戦の可能性は排除していないと明かした。



「それが可能かどうか検討中だが、今回の訪問はレッドブルとの撮影が主な目的だった」

これまでニュル24時間などに参戦してきたフェルスタッペンにとって、デイトナは魅力的な耐久レースのひとつだ。デイトナ24時間レースは冬休み期間中に開催されるため、フェルスタッペンがF1現役中に無理なく参戦できるレースのひとつでもある。第65回大会は2027年1月28日から31日の週末に予定されている。

「間違いなく出場したいレースのひとつだ」とフェルスタッペンは認めた。

「そうだね。このレースならF1で現役を続けている間にも出場できる可能性が十分にある。そうなればいいと思っている。ただ、発表まではもう少し待つ必要がある。まだ時間はあるからね」

フェルスタッペンは、このレースに出るならGT3車両で参戦する意向を明らかにした。つまりGTD Proクラスへの出場となる。

Race start

Photo by: Art Fleischmann

実現すれば、ニュルブルクリンク北コースでの挑戦や、自身のレーシングチームからGTワールドチャレンジ・ヨーロッパのポルティマオ戦にゲスト参戦した経験に続き、フェルスタッペンにとってアメリカで初めてのGTレースとなる。

ル・マン24時間レースについては、フェルスタッペンはすでに来年は参戦しない意向を示している。彼はサルト・サーキットでのレースには十分な準備を整えて臨みたいと考えているが、デイトナは事情が異なると説明した。

「ル・マンに出るなら、ハイパーカーで参戦したい。それだけは間違いない。そして、どのような形で取り組むかを慎重に考えなければならない。自分でチームを組むのか、それともワークスチームから参戦するのか。そこを決める時間はまだある」

「デイトナやニュルブルクリンク北コースに出るなら、GT3カーになる。そちらのほうが簡単だと言うつもりはないけれど、ハイパーカーで参戦するよりは少し準備しやすい」

フェルスタッペンのデイトナ参戦が実現すれば、フェルナンド・アロンソのダカールラリー参戦と同じように、F1の冬休み期間中にファンが楽しみにできる話題を提供することになると指摘されると、彼は笑いながら答えた。

「いいことだよね。F1以外のことにも取り組み、ほかのレースシリーズを楽しんでいるドライバーを見るのは、いつも楽しいと思っている」

「もちろん、F1シーズンはすでに十分長い。でも、例えば家族を連れて行くことと両立できるなら、ほかのイベントにも参加してみたい」

それは2027年のニュルブルクリンク24時間レースにも当てはまりそうだ。ただし、準備段階となるNLSのレースはF1と開催日程が重なる。もっとも、フェルスタッペンは笑いながらこう語った。

「幸い、あのコースはもう知っているからね！」

フェルスタッペンは、ニュル24時間レースに向けた準備の一環として、自身のチームとテスト日を設けることも検討している。

「もちろんサーキット側とも調整して、どの日程が可能なのか確認する必要がある。もう1日テストを組めるかどうか検討するつもりだ。あそこに参戦する優れたチームなら、どこも実施していることだからね。だから、それも間違いなく検討していくよ」

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