まるでライコネンみたい……フェルスタッペン、F1モナコGPを1周でリタイアした後はクルーザーでくつろぐ。SNS上で大反響
レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、F1モナコGPを1周だけでリタイア。その後すぐにパドックを離れ、クルーザーでくつろぐシーンが目撃された。まるで2006年のキミ・ライコネンのように。
Max Verstappen, Red Bull Racing
写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
レッドブルのマックス・フェルスタッペンのF1モナコGPをリタイアした後の行動が、有名なキミ・ライコネンの行動と同じだったとして話題になっている。
フェルスタッペンは、今季劣勢に立たされている中モナコGPの予選で奮闘し、2番グリッドを獲得した。しかしスタートでは動き出したものの失速……後続のマシンに追突されなかったのは不幸中の幸いであったが、そのあとゆっくりとしたスピードで1周走ってピットへ戻り、そのままリタイアとなった。
フェルスタッペンはすぐにパドックを離れ、クルーザーへと向かい、ボートのデッキでくつろいだようだ。このことは、長くF1を観てきたファンの間で話題となった。2006年の出来事と類似しているとして。
2006年のモナコGPでは、ライコネンがドライブしていたマクラーレンのマシンが、ヒートシールドの故障により炎上。ライコネンはマシンを降り、コース脇を歩きはじめた。
彼はガレージに戻ると見られていたがそうはせず、モンテカルロのマリーナに係留されていたクルーザーに直行。ジャグジーに浸かり、シャンパンやビールを飲みながらくつろぐシーンが目撃された。今も語り継がれるシーンである。
今回のフェルスタッペンは、コースサイドに停めたマシンから直接クルーザーに向かったわけではなかったが、それでもクルーザーでくつろいだのは同じである。
ネット上ではその姿が目撃されると、大きな話題となった。今季のフェルスタッペンと、2006年のライコネンの写真を並べた投稿もあった。この投稿は、数時間で10万回以上のインプレッションと数多くの良いねを集め、バズっている。
フェルスタッペンはフォーメーションラップの段階から、問題の兆候があったと語っている。
「フォーメーションラップの時点で、既にあんまり調子が良くなかった」
フェルスタッペンはそう語った。
「スタート前の手順でも、エンジンの反応がとてもおかしかった。通常ならある時点で目標の回転数に到達するんだけど、今回はそれが全然できなかった。そしてクラッチを繋いだ途端、エンジンが完全に止まってしまったんだ」
「バッテリーの電力で進むことができたけど、その後はエンジンの音が本当に酷かった」
フェルスタッペンは率直に、同日、そして思ったことをありのままに口にするドライバー。しかもレースがまだ行なわれているにも関わらず、それをあっさりと受け流した彼のその態度は、まぎれもなく”アイスマン”ことライコネンそのモノだったと言える。
【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
記事をシェアもしくは保存
フェルスタッペン、無念のエンジントラブル「フォーメーションラップからすでに調子が悪かった」
モナコで今季4度目PPの19歳アントネッリに、先輩たちからの“圧”。フェルスタッペン「ライトが消えたら1秒待って」、ハミルトン「いや2秒だ」
フェルスタッペン、エネルギー管理がいらないモナコGP予選に大満足「久しぶりに自分らしく運転できた」
メルセデスもADUO適用対象に？？ ハミルトン、レッドブルのエンジンが最強とのFIAの判断漏らす「僕らフェラーリは彼らの次」
フェルスタッペン、予想外の好調に満足「マシンの感触はかなり良い。現状には満足している」
トップチームにはピリつきも大事。フェルスタッペン、カナダで公然とチーム批判した理由を明かす「僕は常にみんなの緊張感を保とうとしている」
最新ニュース
バラトンパークのハンガリーGPは2年で終わり？ 安全面から来季からの開催サーキット変更をバニャイヤが示唆
ストロールのモナコでのクラッシュは、ホンダエンジンのせい？ デ・ラ・ロサは異なる見解「ドライバーが攻めている証拠。ありがたいね」
まるでライコネンみたい……フェルスタッペン、F1モナコGPを1周でリタイアした後はクルーザーでくつろぐ。SNS上で大反響
ルクレールのクラッシュ原因、ブレーキだと特定するのは時期尚早？ ブレンボが”待った”「彼の発言には驚き」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。