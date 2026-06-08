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まるでライコネンみたい……フェルスタッペン、F1モナコGPを1周でリタイアした後はクルーザーでくつろぐ。SNS上で大反響

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、F1モナコGPを1周だけでリタイア。その後すぐにパドックを離れ、クルーザーでくつろぐシーンが目撃された。まるで2006年のキミ・ライコネンのように。

Alex Harrington
編集:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

　レッドブルのマックス・フェルスタッペンのF1モナコGPをリタイアした後の行動が、有名なキミ・ライコネンの行動と同じだったとして話題になっている。

　フェルスタッペンは、今季劣勢に立たされている中モナコGPの予選で奮闘し、2番グリッドを獲得した。しかしスタートでは動き出したものの失速……後続のマシンに追突されなかったのは不幸中の幸いであったが、そのあとゆっくりとしたスピードで1周走ってピットへ戻り、そのままリタイアとなった。

　フェルスタッペンはすぐにパドックを離れ、クルーザーへと向かい、ボートのデッキでくつろいだようだ。このことは、長くF1を観てきたファンの間で話題となった。2006年の出来事と類似しているとして。

 

　2006年のモナコGPでは、ライコネンがドライブしていたマクラーレンのマシンが、ヒートシールドの故障により炎上。ライコネンはマシンを降り、コース脇を歩きはじめた。

　彼はガレージに戻ると見られていたがそうはせず、モンテカルロのマリーナに係留されていたクルーザーに直行。ジャグジーに浸かり、シャンパンやビールを飲みながらくつろぐシーンが目撃された。今も語り継がれるシーンである。

　今回のフェルスタッペンは、コースサイドに停めたマシンから直接クルーザーに向かったわけではなかったが、それでもクルーザーでくつろいだのは同じである。

　ネット上ではその姿が目撃されると、大きな話題となった。今季のフェルスタッペンと、2006年のライコネンの写真を並べた投稿もあった。この投稿は、数時間で10万回以上のインプレッションと数多くの良いねを集め、バズっている。

　フェルスタッペンはフォーメーションラップの段階から、問題の兆候があったと語っている。

「フォーメーションラップの時点で、既にあんまり調子が良くなかった」

　フェルスタッペンはそう語った。

「スタート前の手順でも、エンジンの反応がとてもおかしかった。通常ならある時点で目標の回転数に到達するんだけど、今回はそれが全然できなかった。そしてクラッチを繋いだ途端、エンジンが完全に止まってしまったんだ」

「バッテリーの電力で進むことができたけど、その後はエンジンの音が本当に酷かった」

　フェルスタッペンは率直に、同日、そして思ったことをありのままに口にするドライバー。しかもレースがまだ行なわれているにも関わらず、それをあっさりと受け流した彼のその態度は、まぎれもなく”アイスマン”ことライコネンそのモノだったと言える。

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