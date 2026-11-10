F1 サンパウロGP

マクラーレンのアップデートは効果大！ ノリスが優勝し、2027年に向け視界良し……ステラ代表「期待通りに機能している」

F1サンパウロGPに新型のフロントウイングを持ち込んだマクラーレン。このウイングにより、ドライバビリティが向上したようだ。

Benjamin Vinel Filip Cleeren

公開日時: 2026/11/10 11:07

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Lando Norris, McLaren

写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

マクラーレンF1のアンドレア・ステラ代表は、サンパウロGPで投入した2027年仕様のフロントウイングにより、マシンのドライバビリティが向上し、挙動が予測しやすくなったと語った。

ここ数戦のマクラーレンは、メルセデスやフェラーリ、そしてレッドブルに後れを取っていた。そんな中サンパウロGPにアップデートパッケージを投入。2027年用マシンにも使う予定というフロントウイングだけでなく、リヤウイングやビームウイング、そしてフロアなどが新しくなった。

予選は雨だったため、そのパフォーマンスをいかんなく発揮できるというようなコンディションではなかったが、マクラーレンのランド・ノリスがポールポジションを獲得。ただドライコンディションで行なわれたフリー走行でも上位のタイムを記録し続けており、その効果は十分に発揮されていると言えよう。

「通常、サーキットに持ち込んだアップデートは、マシンの走行性能に影響を与えるモノではなく、単にダウンフォースを増やすことを目的にしている」

ステラ代表はそう語った。

「しかし今回の件、特にフロントウイングに関しては、単にダウンフォースを増やすだけでなく、運転しやすさを向上させることも目標としている」

「ウイングが期待通りに機能していることに、比較的満足している。ドライバーのコメントと計測されたデータに基づけば、このウイングによってドライバビリティが少し向上したようだ」

「ドライバビリティが少し向上したこと、ドライブしやすいマシンにすることについては、まだ多くの課題が残っている。来年のマシンに向けて、その点に取り組んでいく。今回投入したアップデートが期待通り機能していることは、非常に心強い」

なお2週間後のラスベガスGPにも、さらなるアップデートパーツが持ち込まれれる予定だという。

「ラスベガスではいくつかの新しいパーツが投入される」

そうステラ代表は語った。

「全てのコンポーネントをお互いに連携させようとしており、ラスベガスで投入する追加のコンポーネントは、フロントウイングによって生成される気流に合わせて調整させる。しかしドライバビリティ、マシンの予測可能性を向上させるという点では、フロントウイングが最も重要なコンポーネントだった」

「空力効率をさらに向上させるつもりだが、マシンの挙動に大きな変化があるとは考えてはいない。それを実現するには、来年に向けてさらに検討を進める必要がある」

なおサンパウロGPの決勝でノリスは、スタート直後にはポジションを落としたものの、その後巻き返し。レッドブルの2台を従え、今季3勝目を挙げた。

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