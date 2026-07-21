マクラーレン、ノリスの速さを「ペナルティなければ表彰台もいけた」と称賛。レースはピット判断も裏目と認める
マクラーレンのアンドレア・ステラ代表はF1ベルギーGPにおけるランド・ノリスは2位も可能だったと振り返っており、VSC時の判断が結果的に間違っていたかもしれないと認めた。
F1ベルギーGPで7位となったランド・ノリスについて、マクラーレンは2位も可能な速さがあったと振り返っている。
ノリスはベルギーGPでパワーユニットのコンポーネントを年間の上限を超えて交換したことで、10グリッド降格ペナルティを受け、13番手スタートだった。
スパは追い抜きが比較的容易だと考えられたことで今回ペナルティを受け入れたノリスとマクラーレンは、上位を目指すために異なる戦略を採用。決勝はハードタイヤスタートで、ミディアムに交換して走り切るスタイルを選ぶと、ノリスは素晴らしいペースを発揮した。
アンドレア・ステラ代表はノリスについて、ペナルティがなければ2位も可能だったと考えている。
「今日、ランドのペースには我々も非常に勇気付けられたよ」と、ステラ代表は言う。
「マシンは予選で良いペースがあったし、決勝でも表彰台を争うに十分な速さがあった」
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
そしてノリスは実際にもっと上の位置でレースを終えられた可能性もあった。
レース中盤のバーチャル・セーフティカー（VSC）の際、マクラーレンはノリスをステイアウトさせたが、ステラ代表は結果論ではあるものの、ピットに入れるべきだったと振り返っている。
「（VSC時のピットインは）やってみるべきだったと思う。ランドは結局はステイアウトしたことでオーバーテイクを許してしまったし、それ以上セーフティカーが入ることもなかったからね」
「さらにセーフティカーが出動していれば、この戦略は上手くいっただろう。ランドはピットストップでのタイムロスを抑えられ、そして周囲が古くなったハードタイヤで走る中を新品タイヤで走れる状況になっていただろうからね。だが、そうはならなかった」
「当時、ミディアムであれほどの長い距離を走らせることに少し懸念があった。五分五分といったところだったんだ。ダブルピットでのタイムロスも避けたかった。今振り返ってみると、ピットに入れた方が良かったんだろう」
なおステラ代表はスパでの好調については、グリップレベルや、パワーユニットを含めてよりマシン性能を引き出せたことを要因に挙げている。
「マシンがベルギーに上手く適応していたと思う。シルバーストンに戻ったとしても、すぐに表彰台に争える状態にあるわけではないんだ」
「我々は今のところ、トラックコンディションやグリップレベルに左右されやすい。だからこそそういった要素の変化に左右されず、どんなコンディションでも表彰台を争える強さを持つマシンにしていきたいと思っているんだ」
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