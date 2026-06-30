マクラーレン、地元イギリスGPはGemini特別カラーリングに。初代マシンM2Bをフィーチャー

マクラーレンは、今週末に開催されるF1イギリスGPで使用する、グーグル・ジェミニ仕様の限定カラーリングを発表した。

チームにとってのホームレースとなるイギリスGP。2022年から継続するGoogleとのパートナーシップの一環として、白と緑を基調とした特別カラーリングで臨む。

このカラーリングは、1966年モナコGPでマクラーレンがF1デビューした際のマシンであるM2Bからインスピレーションを得ている。

マクラーレン・レーシングの最高マーケティング責任者であるルイーズ・マキューエンは、「シルバーストンのカラーリングは、我々の原点と、それ以来築き上げてきたすべてを称えるものだ」と述べた。

Mika Hakkinen, McLaren M2B Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

「マクラーレンM2Bは、絶え間ない革新と可能性への信念によって定義される旅の始まりを象徴するものであり、このデザインはその精神を体現している」

「Google Geminiとのパートナーシップも、まさにそうした理念に基づいている。我々は共に、テクノロジーがいかにして革新、反復、そしてパフォーマンス向上への新たな道を切り開くことができるのかを、サーキット内外を問わず探求している」

「このカラーリングは我々の伝統を尊重しつつ、未来をしっかりと見据えるという、共通の精神を力強く表現したものだ」

Googleの消費者およびAIマーケティング担当副社長であるマービン・チョウ氏は、「Geminiアプリで創造的なアイデアを生み出すことから、Gemini Enterpriseで複雑なデータセットを安全にリアルタイムのトラックサイド情報に変換することまで、マクラーレンはAIの力を活用することが何を意味するのかを示している」と述べた。

「Geminiが創造性、ビジネス、そしてサーキット戦略をさらに強化できる新たな方法を模索し続けることを楽しみにしている」