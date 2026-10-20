F1

マクラーレン、3連戦でアップデート投入。2027年型マシンの基礎に「基本コンセプトのいくつかを検証したい」

2026年のマシン開発を継続しているマクラーレンだが、最後のアップデートは2027年に向けたテストの役割を担っている。

Haydn Cobb Jake Boxall-Legge

公開日時: 2026/10/20 9:43

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Oscar Piastri, McLaren

写真：: Pauline Ballet - Formula 1

マクラーレンは今季投入する最後のアップデートが、2027年シーズンに向けたテストも兼ねていると説明した。

シンガポールGP終了後、チーム代表のアンドレア・ステラは、シーズン終盤に向けたアップデート計画を説明。今季の最終アップデートは、今週末からはじまるアメリカGP、メキシコシティGP、サンパウロGPの3戦で段階的に投入する方針を示した。

当然ながら、アップデートの主な目的は今季コンストラクターズ選手権での戦いを後押しすることだ。しかし既に2027年に向けた開発に軸足を移し始めていることも確かであり、このアップデートも2027年に向けたテストという要素を兼ねている。

「いくつかアップデートを投入する計画だ。それによってトップチームとのギャップを埋め、マクラーレンが実力で表彰台を争える状況に持ち込めることを期待している」

ステラ代表はそう語った。

Lando Norris, McLaren

Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

「そして、優勝争いができるかどうかについては、おそらく残り3戦で見極める必要があるだろう。アップデートは段階的に投入していくからだ」

「我々にとってアップデートを投入することは重要だ。チャンピオンシップでの順位を懸けて接戦を繰り広げているからね。しかし同時に、来季のマシンに引き継ぐ基本コンセプトのいくつかを検証したいとも考えている」

ステラ代表は、F1マシンの空力デバイスが成熟し、設計も複雑化し始めていることを踏まえ、2027年型マシンのコンセプトの土台となる可能性が高いパーツを実際のサーキットで試したいと説明した。

「マシン開発が成熟すると、空力開発をさらに突き詰めていくことになる。そして、あるものは機能する一方で、別のものはうまく機能しないという状況が出てくる可能性がある。ほぼ2年間にわたって開発を続けてきたことで、空力が十分に複雑になってきているからだ」

「開発が始まったのは2025年1月2日で、現在は2026年も終盤に入っている。つまり、2年間の開発を経て、マシンの空力は複雑になっている。うまくいくこともあれば、うまくいかないこともある」

「だからこそ、来季に引き継ぐ基本的な要素をサーキットで検証したいと考えたのだ。これは非常に都合の良いことでもある。レッドブルはポイントで我々とほぼ並んでおり、競争力では我々を上回っている。そして、チャンピオンシップでフェラーリを追いかけるという目標も掲げているからだ」

マクラーレンはコンストラクターズ選手権で順位を上げることを目指しているものの、現実的には、シンガポールGP終了時点で7ポイント差まで迫ってきたレッドブルから3位のポジションを守る戦いになる可能性が高い。

一方、ランキング2番手のフェラーリはマクラーレンに105ポイント差をつけている。なお、2026年のF1カレンダーが予定どおり消化されれば、残りのレースで獲得可能なポイントは最大258ポイントとなる。ただし、イランで続く紛争の影響により、カタールGPとアブダビGPの開催には不透明な部分が残されている。

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