メルセデス、ベルギー初日のラッセル大苦戦は原因特定済み「明日は上位争いに加わると確信」

F1ベルギーGPの初日、ジョージ・ラッセルは苦しい滑り出しとなった。それでもメルセデスとしては、明確な改善点は特定できているという。

ラッセルは初日のFP2で、チームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリが1分45秒944の最速タイムをマークしたのに対し、1.2秒差の8番手に留まった。

今シーズンのタイトル争いではラッセルが現在アントネッリに25ポイント差の2番手。前戦イギリスGPではアントネッリにアクシデントがあったことで差を縮められたが、純粋な速さでは依然としてチームメイトに対抗することに苦労しているとラッセル本人も認め、改善を目指していると話していたが、ベルギーでは好スタートを切ることはできなかった。

ラッセルはレ・コームの通過でミスがあり、ターン7の出口でスロットルを緩めたことでタイムロスしていたことが、オンボード映像などからは見て取れる。その後、プーオンからS字に向かうストレートでも、その影響が出ていたようだ。

ラッセルとアントネッリは当初の速度こそ一致していたが、ラッセルのほうが早くエネルギーを使い切ってしまったようだ。またブランシモンからバスストップ・シケインにかけても最高速が伸び悩んでいた。

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

ラッセルの初日の苦戦について、メルセデスのトラックサイド・エンジニアリングディレクターを務めるアンドリュー・ショブリンはタイヤがアタックラップ開始時点で適正な作動領域に入っておらず、加えてFP1でセットアップの方向性を間違えて苦戦した影響で一部コーナーのグリップを過小評価していたことが要因だったと説明した。

「ジョージにとっては良いラップではなかったが、アタックは1周しかなかった。だから、その1周がうまくいかなければ、実際以上にペースがないように見えてしまう」

ショブリンはそう語る。

「彼自身も、ラップ開始時にタイヤの準備が整っていなかったと感じていた。それだけでもタイムロスになる」

「いくつかのコーナーではグリップレベルを少し過小評価していたようだ。ただ、FP1の内容を考えれば驚くことではない。データから改善すべき点ははっきり見えているし、明日には彼も上位争いに加わってくると確信している」

2026年の新パワーユニットでは、エネルギー回生の重要性がかなり高いが、ここスパ・フランコルシャン・サーキットのように平均速度が高いコースでは、コーナー速度の低下がその後のストレートにも連鎖的な影響を及ぼしてくる。

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

「問題はコーナーが遅くなると、エネルギー展開にも影響することだ。ここのようにエネルギーが不足しやすいサーキットでは、シルバーストンと同様に、その差が非常に大きく表れるんだ」

ショブリンはそう説明すると同時に、FP1でチーム全体が苦戦した理由についても語った。

「FP1は少し混乱していた。マシンを適切なセットアップに持ち込めていなかったんだ。我々はもう少しグリップがあると予想していたが、他チームの方がうまく合わせ込んでいたようだ」

「ただ、セッション間にセットアップを見直すことができ、午後にはドライバーたちもかなり満足していた」

「ジョージについては、まだ確認すべき細かな点がいくつかある。午前中はホモロゲーション済みの燃料流量計のひとつに問題があり、キミよりもパワーが出ていなかった。それはすでに解決しており、ほかにもいくつか細かな部分を確認しているところだ」

「キミ自身も完璧なラップではなかったと感じている。それでも、我々はもう少しペースを見つける必要がある。データを見る限り、他チームは非常に接近しているし、ロングランのペースもほとんど横並びに見える」