F1 サンパウロGP

アントネッリが勝利失ったスピン、原因は「タイヤ温度」とメルセデス。トリッキーな天候が悪影響

メルセデスの副チーム代表ブラッドリー・ロードは、F1サンパウロGPでドライバーが喫したスピンについて、タイヤ温度が影響していると考えられると語った。

Filip Cleeren

公開日時: 2026/11/12 6:58

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写真：: Alex Pantling / Getty Images

F1サンパウロGPではメルセデスのドライバーがスピンを喫したが、チームの分析ではタイヤ温度が作動温度を下回っていたことが要因だと考えられている。

天候に翻弄されたサンパウロGPでは、F1王者となったアントネッリがポールシッターのランド・ノリス（マクラーレン）のスタート出遅れを突き、2番グリッドから首位を奪ってトップを走行していた。

しかし18周目、インターミディエイトからスリックタイヤへと履き替えると、アントネッリはマシンのサスペンションに問題があると不調を訴えるようになった。いわく、マシンが片側に引っ張られるような感触だったという。

そしてその2周後、アントネッリはターン1でスピンしてしまい、コースアウト。ノリスに首位を奪われ、最終的に5位フィニッシュに終わった。なおチームメイトのジョージ・ラッセルも、タイヤを交換したあと、ピットレーン出口でスピンを喫してしまっている。

レース後、アントネッリは挙動に関する不満を次のように語っていた。

「スピンするまでは勝てる展開だった。首位に立ってからも、タイヤに温度が入るとリズムをつかめていた。でも、あのスピンが起きた。なぜあれほど急にリヤを失ったのか、自分でも分からないので確認する必要がある」

「何の予兆もなかったし、警告もなかった。ただ、正直に言えば、ソフトタイヤを履いた時点でマシンに何か違和感があった。何が起きたのか確認しなければならない。一方で、あそこでレースを失ってしまったのは本当に残念だ」

Mercedes clinched its first constructors' title since 2021

Photo by: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

メルセデスはハンドリングの問題を調査した結果、ドライバーが指摘していた挙動については、気温が低いコンディションでタイヤを適切な作動温度領域に入れることが難しかったのが主な原因だと考えている。

チームのSNS向けレース振り返り動画で、副代表のブラッドリー・ロードは次のように説明した。

「キミはスピンによって4本すべてのタイヤにフラットスポットを作ってしまったので、ペースがある程度制限されていた」

「ドライ用のソフトタイヤに交換した後、そして最後のインターミディエイトタイヤのスティントでも、本当に苦労した。マシンは非常に運転が難しく、オーバーステアが強かった。特にソフトタイヤでのスティントでは、タイヤ温度が極めて低かった」

「そのため、我々のドライバーだけでなく、実際には他のドライバーたちも、マシンのどこかが壊れているのではないかと考えていたほどだった。しかし、データを確認したところ、タイヤ温度が作動領域をわずかに下回っていたようだ。時折その領域に入るものの、湿ったコンディションの中ですぐに再び外れてしまう。それが、非常に奇妙で通常とは異なるマシンの挙動を引き起こしていた」

ロードはさらに、次のように付け加えた。

「本当に目まぐるしいレースだった。フォーメーションラップでスピンしてバリアに接触しかけ、もう1台のマシンがいるピットレーンでもスピンし、さらにコース上でもいくつものアクシデントがあった。それでも最終的に4位と5位でフィニッシュできたのだからね」

「ブラジルでのレースには、序盤のインターミディエイトタイヤで走った時間帯、そしてドライ用ソフトタイヤで走ったスティントのかなりの時間帯において、実際に我々がコース上で最速のマシンだった期間もあった」

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