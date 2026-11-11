F1 サンパウロGP

やっぱり自分が最強ドライバー！　フェルスタッペン「そう信じられなかったら、もう辞めているよ」

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、自分がグリッド上で最高のドライバーだと信じられなくなったときが、F1を引退するときだと語った。

Alex Harrington

公開日時: 2026/11/11 22:21

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

　マックス・フェルスタッペン（レッドブル）は、F1のドライバーの中で自分が最も優れていると信じられなくなったら、F1を去るつもりだと語った。

　F1を4連覇し、現役ドライバーの中で最も優れたドライバーのひとりだと評されているフェルスタッペンだが、ここ2シーズンはタイトルに手が届いていない。

　とはいえ、2025年はシーズン後半に本領発揮。マクラーレンのランド・ノリスを追い詰め、わずか2ポイント差でタイトルを逃した。2026年はメルセデス、特にアンドレア・キミ・アントネッリが圧倒的な強さを見せてタイトルを獲得したが、フェルスタッペンは3勝をマークし、ランキング2番手につけている。

　サンパウロGPを前にメディアの取材に応じたフェルスタッペンは、今でも自分をF1で最も優れたドライバーだと評価しているのかと質問され、率直に答えた。

「いつだってそう思っているよ。そうでなければ、もうやめている！」

　さらに、この考え方は、2015年にわずか17歳でトロロッソからF1デビューを果たした最初のシーズンから変わっていないと説明した。

「そういう考えが頭をよぎることはある。でも2015年の時点では、まだ学ぶべきことがたくさんあるとも分かっていた。それでも、自分には世界最高のドライバーになれるポテンシャルがあると、すでに信じていたんだ」

　フェルスタッペンにとって、今季は少し風変わりなシーズンとなった。フォードと共同開発した自社製パワーユニット初年度を迎えたレッドブルは、序盤から大きくペースが遅れていたため、フェルスタッペンの初勝利は10月のバーレーンGPまで待たなければならなかった。中東情勢の悪化により、同GPはセパンに開催地を移して行なわれた。

　その後、フェルスタッペンはシンガポールGPとメキシコシティGPでも勝利を加え、現在はランキング2番手につけている。同3番手のジョージ・ラッセル（メルセデス）には17ポイントの差をつけている。

　今季ここまでの戦いについて、フェルスタッペンは次のように語った。

「いいシーズンを過ごしてきたと思う。もちろん、F1ではマシンにも左右される。最近は再び、いろいろなことがうまくまとまってきた。そうなれば、勝利もついてくる」

　サンパウロGPのレースは、まさにその考えを裏付けるものとなった。パワーユニット交換のペナルティによって21番手からスタートしたフェルスタッペンは、スリックタイヤへの交換後にマシンの挙動が「昼と夜ほど違った」と不満を口にしながらも、ノリスに次ぐ2位まで順位を上げた。

　レッドブルのチーム代表ローレン・メキーズはレース後、フェルスタッペンの走りをシミュレーションで予測することは不可能だったと語り、フェルスタッペンは「シミュレーションを常に上回っている」と称賛した。

　フェルスタッペンがインテルラゴスで後方グリッドから追い上げ、表彰台に上がるのはこれで3年連続となったのだから、まさに驚異的な走りだと言える。

　今季は残り3戦。フェルスタッペンはレッドブルのコンストラクターズランキング3位、そして自身のランキング2位を守るためにも、その実力を存分に発揮するはずだ。

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:

 

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :

記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 アントネッリはセナではない……メルセデス代表が警鐘「第二のセニーニャではあるかもしれないが、今後の成長を待つべき」

More from

Alex Harrington



ダニエル・リカルド、F1キャリアの大きな転換点を振り返る「もう一度やり直せたら……その先で何が起きていただろう」

F1

F1

アメリカGP

6 日前

ダニエル・リカルド、F1キャリアの大きな転換点を振り返る「もう一度やり直せたら……その先で何が起きていただろう」



今回のフェラーリは速いぞ！　ハミルトン、自身はトラブルに見舞われるも「今週末のマシンは本当にいい」

F1

F1

メキシコシティGP

11 日前

今回のフェラーリは速いぞ！　ハミルトン、自身はトラブルに見舞われるも「今週末のマシンは本当にいい」



ハミルトン、アフリカGP実現する2030年以降まで現役続行に意欲「僕は人とは違う。41歳で20歳と戦えているんだ」

F1

F1

メキシコシティGP

12 日前

ハミルトン、アフリカGP実現する2030年以降まで現役続行に意欲「僕は人とは違う。41歳で20歳と戦えているんだ」

More from

マックス フェルスタッペン



レッドブル代表、フェルスタッペンの猛追劇を手放し称賛「あんなことを予測できるシミュレーションはない」

F1

F1

サンパウロGP

2 日前

レッドブル代表、フェルスタッペンの猛追劇を手放し称賛「あんなことを予測できるシミュレーションはない」



フェルスタッペン、猛烈追い上げで2位も「マシンが万全の状態だったら、もっと上を狙えた」

F1

F1

サンパウロGP

2 日前

フェルスタッペン、猛烈追い上げで2位も「マシンが万全の状態だったら、もっと上を狙えた」



フェルスタッペンがFP2の走行を早めに切り上げた理由とは？「ロングランで多くの矛盾点が見つかった」

F1

F1

サンパウロGP

4 日前

フェルスタッペンがFP2の走行を早めに切り上げた理由とは？「ロングランで多くの矛盾点が見つかった」

More from

レッドブル



ローソンか？　ツォロフか？　来季のラインアップはレーシングブルズ次第……レッドブル代表「私には前任者のような権利はないよ」

F1

F1

サンパウロGP

13 時間前

ローソンか？　ツォロフか？　来季のラインアップはレーシングブルズ次第……レッドブル代表「私には前任者のような権利はないよ」



FIA、PU追加開発規則”ADUO”の最新評価を発表。序列に変化なし、レッドブルは依然として開発凍結状態に

F1

F1 20 時間前

FIA、PU追加開発規則”ADUO”の最新評価を発表。序列に変化なし、レッドブルは依然として開発凍結状態に



雨のバグ再発は大丈夫？　フェルスタッペンはジョーク「アンチウイルスソフトを入れたから大丈夫！」

F1

F1

サンパウロGP

5 日前

雨のバグ再発は大丈夫？　フェルスタッペンはジョーク「アンチウイルスソフトを入れたから大丈夫！」

最新ニュース



WECトヨタ、復活の二冠。小林可夢偉代表「トヨタは勝てないと言われていたのをリセットできた」

WEC

WEC WEC

Monza

11 時間前

WECトヨタ、復活の二冠。小林可夢偉代表「トヨタは勝てないと言われていたのをリセットできた」



アントネッリはセナではない……メルセデス代表が警鐘「第二のセニーニャではあるかもしれないが、今後の成長を待つべき」

F1

F1 F1

サンパウロGP

11 時間前

アントネッリはセナではない……メルセデス代表が警鐘「第二のセニーニャではあるかもしれないが、今後の成長を待つべき」



MotoGPの空力開発はスイングアームにも拡大。ドゥカティも採用するホットな領域へ……2027年も注目の場所に？

MotoGP

MGP MotoGP

マレーシアGP

12 時間前

MotoGPの空力開発はスイングアームにも拡大。ドゥカティも採用するホットな領域へ……2027年も注目の場所に？



ローソンか？　ツォロフか？　来季のラインアップはレーシングブルズ次第……レッドブル代表「私には前任者のような権利はないよ」

F1

F1 F1

サンパウロGP

13 時間前

ローソンか？　ツォロフか？　来季のラインアップはレーシングブルズ次第……レッドブル代表「私には前任者のような権利はないよ」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?
ページをリロード

お知らせの管理

登録