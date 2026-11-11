F1 サンパウロGP
やっぱり自分が最強ドライバー！ フェルスタッペン「そう信じられなかったら、もう辞めているよ」
レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、自分がグリッド上で最高のドライバーだと信じられなくなったときが、F1を引退するときだと語った。
Alex Harrington
公開日時: 2026/11/11 22:21
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Max Verstappen, Red Bull Racing
写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
マックス・フェルスタッペン（レッドブル）は、F1のドライバーの中で自分が最も優れていると信じられなくなったら、F1を去るつもりだと語った。
F1を4連覇し、現役ドライバーの中で最も優れたドライバーのひとりだと評されているフェルスタッペンだが、ここ2シーズンはタイトルに手が届いていない。
とはいえ、2025年はシーズン後半に本領発揮。マクラーレンのランド・ノリスを追い詰め、わずか2ポイント差でタイトルを逃した。2026年はメルセデス、特にアンドレア・キミ・アントネッリが圧倒的な強さを見せてタイトルを獲得したが、フェルスタッペンは3勝をマークし、ランキング2番手につけている。
サンパウロGPを前にメディアの取材に応じたフェルスタッペンは、今でも自分をF1で最も優れたドライバーだと評価しているのかと質問され、率直に答えた。
「いつだってそう思っているよ。そうでなければ、もうやめている！」
さらに、この考え方は、2015年にわずか17歳でトロロッソからF1デビューを果たした最初のシーズンから変わっていないと説明した。
「そういう考えが頭をよぎることはある。でも2015年の時点では、まだ学ぶべきことがたくさんあるとも分かっていた。それでも、自分には世界最高のドライバーになれるポテンシャルがあると、すでに信じていたんだ」
フェルスタッペンにとって、今季は少し風変わりなシーズンとなった。フォードと共同開発した自社製パワーユニット初年度を迎えたレッドブルは、序盤から大きくペースが遅れていたため、フェルスタッペンの初勝利は10月のバーレーンGPまで待たなければならなかった。中東情勢の悪化により、同GPはセパンに開催地を移して行なわれた。
その後、フェルスタッペンはシンガポールGPとメキシコシティGPでも勝利を加え、現在はランキング2番手につけている。同3番手のジョージ・ラッセル（メルセデス）には17ポイントの差をつけている。
今季ここまでの戦いについて、フェルスタッペンは次のように語った。
「いいシーズンを過ごしてきたと思う。もちろん、F1ではマシンにも左右される。最近は再び、いろいろなことがうまくまとまってきた。そうなれば、勝利もついてくる」
サンパウロGPのレースは、まさにその考えを裏付けるものとなった。パワーユニット交換のペナルティによって21番手からスタートしたフェルスタッペンは、スリックタイヤへの交換後にマシンの挙動が「昼と夜ほど違った」と不満を口にしながらも、ノリスに次ぐ2位まで順位を上げた。
レッドブルのチーム代表ローレン・メキーズはレース後、フェルスタッペンの走りをシミュレーションで予測することは不可能だったと語り、フェルスタッペンは「シミュレーションを常に上回っている」と称賛した。
フェルスタッペンがインテルラゴスで後方グリッドから追い上げ、表彰台に上がるのはこれで3年連続となったのだから、まさに驚異的な走りだと言える。
今季は残り3戦。フェルスタッペンはレッドブルのコンストラクターズランキング3位、そして自身のランキング2位を守るためにも、その実力を存分に発揮するはずだ。
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