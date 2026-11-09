F1 サンパウロGP

レッドブル代表、フェルスタッペンの猛追劇を手放し称賛「あんなことを予測できるシミュレーションはない」

レッドブルのローレン・メキーズ代表は、F1サンパウロGPで2位となったマックス・フェルスタッペンの走りは、どんなシミュレーションでも予測できなかったと称賛した。

Lydia Mee

公開日時: 2026/11/09 22:10

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Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

レッドブルのチーム代表ローレン・メキーズは、インテルラゴスで開催されたF1サンパウロGPで、マックス・フェルスタッペンが21番手スタートから2位まで順位を上げる展開は、シミュレーションでは予測不可能だったと語った。

フェルスタッペンはパワーユニット交換のペナルティによって21番グリッドと後方からのスタートとなった。予選後には、新レギュレーションのマシンでは例年よりもオーバーテイクが難しくなると予想していた。しかし、実際には決勝で見事な走りを見せて表彰台まで駆け上がり、自らの予想を覆した。

レース後のメディア取材で、メキーズはフェルスタッペンの追い上げについて、レッドブルのシミュレーションがどのような結果を示していたのか質問された。

「いつものことだが、世界中のどんなシミュレーションでも、21番手から2位まで上がることや、5周で14ポジションを上げることは予測できないと思う」

そうメキーズは説明した。

「そんなことを予測できるシミュレーションは存在しない。彼は日常的にシミュレーションを上回る走りをしている。もちろん、21番手からのスタートは悔しい。金曜日も土曜日の午前中もペースは良さそうだったし、Q1で彼を走らせた段階でも、いくつかの面では速さがあったからね。でも、これもレースの一部だ」

「忘れがちだが、（レッドブルの）パワーユニットにとって今年は初年度だ。スタッフは並外れた仕事をしてくれている。今週末、マックスにとって初めてのペナルティを受けることになったが、そういうものだ。予定していたわけではない。金曜日に小さな問題が発生し、それが原因で交換を余儀なくされた。ただ、それが現実だ」

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが前戦でタイトル獲得を決めた一方、ランキング2位争いは続いている。フェルスタッペンは今回2位となったことで、ランキング3番手のジョージ・ラッセル（メルセデス）に17ポイント差をつけている。

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