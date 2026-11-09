F1 サンパウロGP

アントネッリ、”奇妙な”スピンで優勝チャンス失う「ソフトタイヤを履いた時から、違和感を感じていた」

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、スリックタイヤへ交換したあとの奇妙なハンドリングが、F1サンパウロGPの勝利を阻んだと語った。

Jake Boxall-Legge

公開日時: 2026/11/09 3:37

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、F1サンパウロGPを5位でフィニッシュ。レース序盤はトップを走っていただけに、バランスの問題とスピンによって優勝争いから脱落したことを悔やんだ。

前戦メキシコシティGPでチャンピオンを獲得したアントネッリは、勢いそのままにサンパウロGPでも優勝を狙い、2番グリッドからレースをスタート。ポールシッターのランド・ノリス（マクラーレン）から首位を奪い、数周でかなりのリードを築いた。

最初のピットストップでインターミディエイトタイヤからソフトタイヤに履き替えたアントネッリだが、20周目のターン1でマシンのコントロールを失ってスピン。コースに復帰することはできたものの、ノリスに首位を奪われ、さらにアイザック・ハジャー（レッドブル）の追撃を受けることになった。

アントネッリはスピンする前から、サスペンションに問題が発生した可能性を懸念していた。加速時にマシンが片側へ引っ張られると訴えたが、レース中に明確な原因は特定されず。ハジャーだけでなくマックス・フェルスタッペン（レッドブル）にもポジションを奪われた。

Lando Norris, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

「レースについては本当に失望している。正直、かなり腹が立っている。でも、チームが（コンストラクターズ）タイトルを獲得したので、今はそのことをいったん脇に置くつもりだ」とアントネッリは語った。

「チームとしてタイトルを獲得できた。チームのみんなはそれにふさわしいし、このグループ、このチームの一員であることをとても誇りに思う。チームはこれまで、そして今も僕のために本当に多くのことをしてくれている。みんなのことを心からうれしく思うよ。ただ、レースそのものについて言えば、本当に残念だった」

「スピンするまでは勝てる展開だった。首位に立ってからも、タイヤに温度が入るとリズムをつかめていた。でも、あのスピンが起きた。なぜあれほど急にリヤを失ったのか、自分でも分からないので確認する必要がある」

「何の予兆もなかったし、警告もなかった。ただ、正直に言えば、ソフトタイヤを履いた時点でマシンに何か違和感があった。何が起きたのか確認しなければならない。一方で、あそこでレースを失ってしまったのは本当に残念だ」

Sky Sportsの取材に対し、アントネッリは問題についてさらに詳しく説明した。症状は左コーナーでのみ発生し、特に高速区間で顕著だったという。インテルラゴスでは、これらの特徴は第1セクターと第3セクターの大部分に当てはまる。

スピンによってタイヤにフラットスポットができたことも、状況をさらに悪化させた。2セット目のソフトタイヤに交換するとラップタイムは明らかに改善し、終盤にはハジャーに再び挑むチャンスも生まれた。

「マシンのリヤのジオメトリーについて、何か確認する必要がある。問題が出ていたのは左コーナーだけだった。特に高速コーナーで、その症状を最も強く感じていた」とアントネッリはSkyに語った。

「リヤが非常に不安定だった。フィニッシュラインへ向かう左の高速コーナーでもリヤが大きく流れていて、奇妙な感触だった」

「マシンに何か起きたのかどうか、確認する必要がある。本当に奇妙な感触だった。そしてスピンしたときにはタイヤが駄目になってしまった。4輪すべてにフラットスポットができていた。2セット目のタイヤを履いて初めて、ペースを取り戻すことができた。本当に残念だった」

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