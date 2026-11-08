F1 サンパウロGP

アロンソ12位、マシンは想像以上で驚き「フェラーリやメルセデスと互角な時もあった……まだストレートが遅いから、コーナーは驚異的だ」

フェルナンド・アロンソは、サンパウロGPで12位でフィニッシュ。入賞は逃したが、マシンの高いパフォーマンスは嬉しい驚きだったようだ。

田中 健一

編集: 2026/11/08 20:30

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Charles Leclerc, Ferrari, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、F1サンパウロGPの決勝レースを12位で終えた。アロンソはウエットレースとなることを望んでいたが、実際には一時ドライコンディションも挟む難しいコンディションでのレースだった。しかしマシンは想像以上に良いパフォーマンスを発揮してくれたとアロンソは語った。

大雨となった予選でアロンソは、今季初のQ3進出を果たして9番手。シャルル・ルクレール（フェラーリ）がパワーユニット（PU）交換によるグリッド降格ペナルティを受けたため、決勝レースを8番グリッドからスタートすることになった。

そのスタート直後、前を走っていたオリバー・ベアマン（ハース）がコントロールを乱して減速。アロンソはそこに軽く追突してしまい、2台揃ってコースオフ……ポジションを落とした。

しかしその後のペースは優れていた。ウエット路面でも、そしてドライコンディションになっても、アロンソは好ペースを発揮した。フェラーリのルイス・ハミルトンをオーバーテイクするシーンもあった。

しかし最終的に入賞には届かず、12位でのフィニッシュとなった。

「確かに雨が降っていた時の方が、ドライコンディションの時よりも良かったね。でも全体的にペースはかなり良かったと思うし、嬉しい驚きだった。レース中ずっと、マシンは良いパフォーマンスを発揮してくれたよ」

アロンソは決勝後にそう語った。

「ストレートスピードはまだかなり不足していて、それを補うのは難しい。でも序盤はフェラーリと、終盤にはメルセデス勢と互角のペースで走ることができた。ストレートで大きくタイムを失っていることを考えると、今日のマシンはコーナーで驚異的な走りを見せてくれたと言える。良いフィーリングだった」

「フリー走行では、マシンにあまり満足できていなかった。でもレースでは、少し良い状態になった。次のレースでどうなるか見てみよう」

このレースを今後のレースにも活かせるか？ そう尋ねられたアロンソは、こう語った。

「このマシンに関して、もう学ぶべきことは何もない。もう21戦目を迎えるところだ。改善すべき点は、正確に把握している」

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