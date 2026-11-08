F1 サンパウロGP

サンパウロの空は気まぐれ……しかし動じずノリスが今季3勝目でシャンパンボトル粉砕！ メルセデス製造者王者に輝く。アロンソ奮闘｜F1サンパウロGP決勝

メルセデスがF1サンパウロGPの結果2026年のコンストラクターズタイトル獲得を決めた。優勝はマクラーレンのランド・ノリスだった。

田中 健一

編集: 2026/11/08 19:09

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Lando Norris, McLaren

写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

F1サンパウロGPの決勝レースが行なわれ、マクラーレンのランド・ノリスが優勝した。ウエットコンディションで始まり、途中ドライとなったものの終盤には再び雨が降るという難しいレースだったが、危なげない走りで今季3勝目を掴んだ。

なお今回のレースで、メルセデスの2026年コンストラクターズタイトル獲得が決まった。

大雨に見舞われて大混乱になったサンパウロGPの予選。それに続き、決勝もウエットコンディションで始まった。

各車がスターティンググリッドへと向かうレコノサンスラップの時点でかなり路面は濡れており、今季王者のアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）がコースオフしてしまう場面もあった。

多くのマシンがインターミディエイトタイヤでレコノサンスラップを走ったが、中にはフルウエットタイヤで周回するマシンもいた。気温は15度、路面温度は35度という発表であった。

ポールポジションはランド・ノリス（マクラーレン）、2番手にはアントネッリ。3番手リアム・ローソン（レーシングブルズ）と4番手ニコ・ヒュルケンベルグ（アウディ）は、まさに大金星と言える予選結果だった。またアストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは8番手。スターティンググリッドには本田技研の三部敏宏社長、HRCの次期社長に決まっている安田啓一副社長も訪れていた。

またパワーユニット交換を行なったルイス・ハミルトン（フェラーリ）が20番手、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）が21番手と、後方からのスタートとなった。

スタート時には路面は濡れているものの、雨は降っていない状態。そのため各車がインターミディエイトタイヤを選んでスターティンググリッドに並んだ。なおこのタイミングでバルテリ・ボッタス（キャデラック）のマシンはトラブル発生か、ピットに押し戻された。

フォーメーションラップに出たアロンソからは、「路面は予想以上に乾いている！」と無線で報告が入った。

スタートで抜群の蹴り出しを見せたのはアントネッリで、一気に首位に。ローソンもノリスを抜いて2番手に上がった。

エス・ド・セナを立ち上がった後ターン3でオリバー・ベアマン（ハース）がコントロールを乱し、そこにアロンソが軽くながら追突。2台はコースオフして大きく順位を落とした。

20番手スタートのハミルトンは、なんと一気に9番手までジャンプアップ。フェルスタッペンも13番手まで上げ、その後も順調にポジションを上げていった。3周目の最終コーナーでは、フェルスタッペンがハミルトンをオーバーテイクして9番手に上がった。フェルスタッペンはさらにオスカー・ピアストリ（マクラーレン）とアレクサンダー・アルボン（ウイリアムズ）を抜いて5周目の時点で7番手とした。

路面はどんどん乾いていき、ローソンはアントネッリについていけなくなっていく。すると6周目にノリスに抜かれ、その直後にはアイザック・ハジャー（レッドブル）にも先行を許した。

ハミルトンのペースは徐々に落ち、10周目にはアロンソがこれをズバリとオーバーテイク。各車ともペースが落ち始めており、インターミディエイトタイヤの消耗が激しいのは明らかだった。

14周目が終わった時点で、ハミルトンがピットイン。ソフトタイヤを履いた。ウイリアムズのカルロス・サインツJr.も、同じタイミングでピットインしている。

コースに戻ったハミルトンは、セクター2で全体ベストタイムをマーク。ただセクター1はまだインターミディエイトの方が速い、非常に難しい状況であった。

ただこのハミルトンのペースを見た多くのマシンがピットインし、ドライタイヤに交換。そんな中ラッセルは、ドライタイヤに履き替えてコースに戻る際、あろうことかピットレーンでスピンしてしまった。

各車がドライに換えると、アントネッリが首位をキープ。ただ1周早くタイヤを履き替えたノリスが、アントネッリの1秒後方に迫った。3番手にはハジャー、4番手にはフェルスタッペン。ハミルトンは11番手となり、その後方にアロンソが続いた。

アントネッリは「マシンが何かおかしい！」と無線で訴えた。それでも走行を続けていたが、20周目のターン1でスピン！ ノリスに先行を許しただけでコースに復帰したが、ハジャーから厳しいプレッシャーをかけられることになった。そして21周目にハジャーがオーバーテイクに成功。アントネッリは明らかに何か問題を抱えているようで、24周目にもターン1でオーバーシュートし、フェルスタッペンが先行した。

アロンソは執拗にアルボンにプレッシャーをかけた。そして34周目のターン1で、アルボンがオーバーラン。これでアロンソは11番手に上がった。ただアルボンはそう簡単には行かせないと抜き返すも、アロンソは再度オーバーテイク。これで勝負あった。アルボンはその後、ピエール・ガスリー（アルピーヌ）、ルクレールに立て続けに抜かれ、ポジションを落としていった。

38周目、レッドブルは2番手を行くハジャーにチームオーダーを発動。「フェルスタッペンを先行させろ」と指示が飛ぶ。これでポジションを上げたフェルスタッペンは、ノリス追撃体制に入った。

37周を走り終えたところで、ガスリーがピットイン。2セット目のソフトタイヤへと履き替えた。ハミルトンも続く38周目終了時にピットインした。この頃、雨雲がサーキットの北から近づいていたが、彼らは「雨はもう降らない！」と判断したようだ。

ハミルトンは一旦周回後れとなったが、タイヤ交換をしたことでペースが良く、首位ノリスをオーバーテイクして先頭と同一周回に戻った。

雨雲はサーキットの北を過ぎていったが、今度は別の雨雲がサーキットに近づきつつあった。

フェルスタッペンは45周を走りきったところで2度目のピットイン。5番手でコースに復帰した。フェルスタッペンは「このタイヤで最後まで走り切るのは無理！」と無線で訴えていたのだ。一方でチームメイトのハジャーは、「このまま最後までいけるよ」と無線で答えた。

アロンソも46周を走りきった段階で2度目のピットインを行なった。先頭のノリスをはじめ、その他のマシンも続々と2度目のピットインを消化していった。

アントネッリは53周を終えたところでタイヤ交換のためピットイン。これでノリスが首位に返り咲いた。2番手にはフェルスタッペン、3番手にはハジャー。ただ、雨雲が南と西から迫ってきた。これを考慮したか、ラッセルのみタイヤを交換せず走行を継続したが、後方にはアントネッリが迫った。そして57周目のターン1で、ラッセルがアントネッリに進路を譲った。

59周目頃から雨が降り始め、各車のオンボードカメラにも水滴が付き始めた。

そして61周目を終えた時点で、ラッセルがピットイン。アロンソもこのタイミングでピットに入った。インターミディエイトタイヤ投入だ。一気に雨が強くなったのだ。その他の各車も、続々とピットに向かい、インターミディエイトタイヤを履いた。ただハミルトンはピットに向かおうとしたところ、最終コーナーでスピン。リヤウイングをウォールに当ててしまった。

各車がインターミディエイトを履いてコースに戻った後、ヒュルケンベルグはアービッド・リンドブラッド（ウイリアムズ）を抜き、10番手に上がった。

レース終盤に雨脚が強くなるという予報もあったが、結局それほど強まることはなく、ノリスがトップチェッカー。今季3勝目を挙げた。

2位には21番グリッドからものすごい追い上げを見せたフェルスタッペン。3位にはハジャーが入り、レッドブル勢がダブル表彰台を手にした。

メルセデス勢は4位ラッセル、5位アントネッリ。これでメルセデスは、2026年のコンストラクターズタイトル獲得を決めた。アントネッリのドライバーズタイトルと合わせて二冠達成である。

6位にはピアストリ、7位には最終盤にローソンを攻略したルクレールが入った。

ローソンは今回も入賞を手にし8位。さらに4ポイントを積み重ね、今季の獲得ポイントを87とした。ハミルトンが9位、ヒュルケンベルグが10位1ポイントを手にした。

アロンソは奮闘したものの最終的に12位でフィニッシュ。入賞にはあと一歩届かなかった。

各車がチェッカーを受けてピットに戻る周回で、雨脚が一気に強くなり、コースはずぶ濡れになった。この雨があと僅かでも早くサーキットに到来していたら、一体どうなったのだろうか……。

表彰式では、ノリスが恒例のボトルを床に叩きつけるシャンパンファイトを披露。しかしあまりにも強く叩きつけすぎたか、ボトルを粉々に粉砕してしまった。

次戦は2週間後、アメリカ・ラスベガスでのナイトレースである。

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