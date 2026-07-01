信頼性も速さもねえ！　サインツJr.、ウイリアムズの現状嘆く「ポイントを獲得できるマシンがない」

ウイリアムズは今季苦戦を強いられており、カルロス・サインツJr.は「信頼性もなければ、速さもなく、ポイントを獲得できるマシンもない」と認めた。

ウイリアムズは重量オーバーで競争力の低いマシンと格闘していることを隠そうともしていない。これまでのところ、獲得ポイントはわずか11ポイントでチームランキング8番手、ドライバーズチャンピオンシップではサインツJr.が6ポイントで14番手につけている。

オーストリアでもウイリアムズの苦戦は続き、サインツJr.とチームメイトのアレクサンダー・アルボンが予選Q1で敗退した。しかし、チームはセッション後にいくつかの問題点を特定し、サインツJr.はレースに向けて前向きな見通しを示した。

「予選前にいくつかうまく機能していない点が見つかった」とサインツJr.はDAZNスペインに語った。

「上手く修正できたし、正直言って今日は少なくともいいレースができていた。アウディやアルピーヌ、ハースといった、本来なら戦えるとは思っていなかった相手と争いながら、彼らを抑え続けることもできた。だから、そこが今回の週末で得られた前向きな点だ。つまり、レースペースだね」

An electrical issue took Carlos Sainz out of the Austrian GP Photo by: Eric Le Galliot

しかし、サインツJr.が感じたポジティブな気持ちは、レース中盤に発生した電気系統のトラブルによって断ち切られた。マシンはメインストレート上で停止し、バーチャルセーフティカー（VSC）の原因となった。そしてその瞬間、今回の週末における「ポジティブな要素」が、あくまで限定的なものだったことも浮き彫りになった。

「勘違いしてほしくないのは、この『ポジティブ』というのは、今の僕たちのパフォーマンスレベルという前提の中での話だ。そのレベル自体は非常に低いものだ」とサインツJr.は続けた。

「それでも前向きに捉えているのは、今週末はクルマにまったく自信を持てなかったものの、予選前にいくつか変更を加え、レース前にもさらに調整したことで、少なくともバルセロナやそれ以前のレースで感じていた状態に戻れたからだ。つまり、限られた競争力しかないとはいえ、自分が乗りやすいと感じられる状態には戻せた」

「少なくとも、その点については安心している。でも信じたいのは、今回のように何もかもうまくいかない週末はこれが最後だということだ。結局のところ、今の僕たちには信頼性もなく、ペースもなく、ポイントを争えるだけのマシンもない。だから、シルバーストンで状況が改善するかどうかを見守るしかない」

サインツJr.は、ウイリアムズが投入を準備しているアップデートパッケージに希望を託している。彼らは小規模な改良を繰り返して予算を消費するのではなく、重量面と性能面の課題を一度に改善することを目指し、新パーツ投入を慎重に進めている。

その第1弾は、今週末のイギリスGPで投入される予定だ。アルボンはこのアップグレードによってFW48が序列を一歩押し上げられる可能性があると考えている。

「これでいきなり中団争いに加われるわけではない。でも、少なくともハースに近づくことはできると思う」とアルボンは、Motorsport.comを含むメディアに語った。

「今年はまず、中団グループとの差を少しでも縮めることが現実的な第一歩だろう。オーストリアではレーシングブルズ勢に周回遅れにされたからね……。現状では、僕たちはかなり後方にいる」

Additional reporting by Stuart Codling