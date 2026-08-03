フェラーリ昇格が遠のくベアマン、アストンマーティン移籍の噂を否定。”忠誠”を改めて明言
オリバー・ベアマンはフェラーリへの忠誠を改めて表明し、アストンマーティンへの移籍の可能性を否定した。
ハースのF1ドライバーであるオリバー・ベアマンは、フェラーリのドライバー育成プログラムへのコミットメントを改めて表明し、近い将来アストンマーティンに移籍する可能性を否定した。
『F1 Beyond The Grid Podcast』に出演した21歳のベアマンは、ますます流動的になっているドライバー市場と自身の長期的な将来について語った。
ハースでF1フルタイムキャリアを華々しくスタートさせたベアマンだが、フェラーリでのルイス・ハミルトンのパフォーマンス向上により、フェラーリのシート獲得への道は険しくなった。そのため、ベアマンの今後の進路について、パドックでは様々な憶測が飛び交っている。
Oliver Bearman, Haas F1 Team
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
2度のチャンピオンであるフェルナンド・アロンソがアストンマーティンを離れることを決めた場合、フェラーリを離れてアストンマーティン移籍を検討するかどうかを直接尋ねられた際、ベアマンはすぐにその考えを否定した。
「フェラーリが僕にもたらしてくれたものには非常に満足しているし、F3に参戦した当初からずっとサポートしてもらっている。僕が今ここにいるのは、彼らのおかげだ」
そうベアマンは語った。
「だから、一方ではフェラーリに大きな恩がある。僕にとってフェラーリは夢のチームだ。自分がフェラーリの一員だからというだけではなく、おそらく世界で最も象徴的なブランドだからね。だから、いつかフェラーリのドライバーになるという目標は変わっていない。今のところはそういう状況で、あとはこれからどう展開していくかを見ていく必要がある」
「アストンマーティンは今、厳しい時期を過ごしているけど、いつかものすごく強くなると確信している。ただ、現時点で彼らのことを意識しているとは言わない」
2026年シーズン前半を終えた時点で、ベアマンは18ポイントを獲得し、ドライバーズランキング13番手。一方、経験豊富なチームメイトのエステバン・オコンは3ポイントで同17番手だ。ハースはコンストラクターズ選手権で21ポイントを獲得し、7番手につけている。
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