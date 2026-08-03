本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

“ホンダを背負いし者”によるアツい首位攻防。STANLEY vs ARTAはタイヤチョイスが勝負の鍵に｜スーパーGT第4戦

スーパーGT
第4戦：富士
“ホンダを背負いし者”によるアツい首位攻防。STANLEY vs ARTAはタイヤチョイスが勝負の鍵に｜スーパーGT第4戦

ルカ・マリーニが語る、ホンダがMotoGPの予選で苦戦している理由「僕たちは金曜日から全力。ライバルは温存している」

MotoGP
ルカ・マリーニが語る、ホンダがMotoGPの予選で苦戦している理由「僕たちは金曜日から全力。ライバルは温存している」

アウディ、今季残りのマシン開発はシャシー改善に集中へ。PUの次の改良は2027年に予定

F1
アウディ、今季残りのマシン開発はシャシー改善に集中へ。PUの次の改良は2027年に予定

フェルスタッペンの無線を参考にせよ！　レーシングブルズ代表、若いふたりのドライバーにアドバイス「彼の振る舞いは模範的だ」

F1
Hungaroring Pirelli test
フェルスタッペンの無線を参考にせよ！　レーシングブルズ代表、若いふたりのドライバーにアドバイス「彼の振る舞いは模範的だ」

フェラーリ昇格が遠のくベアマン、アストンマーティン移籍の噂を否定。”忠誠”を改めて明言

F1
Hungaroring Pirelli test
フェラーリ昇格が遠のくベアマン、アストンマーティン移籍の噂を否定。”忠誠”を改めて明言

ウイリアムズ、視線はすでに来季へシフト？　苦戦続く今季と「同じことを二度と繰り返さないように取り組んでいる」

F1
ウイリアムズ、視線はすでに来季へシフト？　苦戦続く今季と「同じことを二度と繰り返さないように取り組んでいる」

ウエイト50kg、エンジンパワーダウン、給油速度ダウン……これだけのハンデ背負い4位に入ったau TOM'S。4連覇に向けた死角はあるのか

スーパーGT
第4戦：富士
ウエイト50kg、エンジンパワーダウン、給油速度ダウン……これだけのハンデ背負い4位に入ったau TOM'S。4連覇に向けた死角はあるのか

フロントのみ二輪交換が大成功！　52号車Green Braveが今季初優勝。吉田広樹「一度前に立ったら譲りたくなかった」　故郷熊本への想い寄せる

スーパーGT
第4戦：富士
フロントのみ二輪交換が大成功！　52号車Green Braveが今季初優勝。吉田広樹「一度前に立ったら譲りたくなかった」　故郷熊本への想い寄せる
F1 Hungaroring Pirelli test

フェラーリ昇格が遠のくベアマン、アストンマーティン移籍の噂を否定。”忠誠”を改めて明言

オリバー・ベアマンはフェラーリへの忠誠を改めて表明し、アストンマーティンへの移籍の可能性を否定した。

Lydia Mee
公開日時:
Oliver Bearman, Haas

　ハースのF1ドライバーであるオリバー・ベアマンは、フェラーリのドライバー育成プログラムへのコミットメントを改めて表明し、近い将来アストンマーティンに移籍する可能性を否定した。 

　『F1 Beyond The Grid Podcast』に出演した21歳のベアマンは、ますます流動的になっているドライバー市場と自身の長期的な将来について語った。 

　ハースでF1フルタイムキャリアを華々しくスタートさせたベアマンだが、フェラーリでのルイス・ハミルトンのパフォーマンス向上により、フェラーリのシート獲得への道は険しくなった。そのため、ベアマンの今後の進路について、パドックでは様々な憶測が飛び交っている。

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

　2度のチャンピオンであるフェルナンド・アロンソがアストンマーティンを離れることを決めた場合、フェラーリを離れてアストンマーティン移籍を検討するかどうかを直接尋ねられた際、ベアマンはすぐにその考えを否定した。

「フェラーリが僕にもたらしてくれたものには非常に満足しているし、F3に参戦した当初からずっとサポートしてもらっている。僕が今ここにいるのは、彼らのおかげだ」

　そうベアマンは語った。

「だから、一方ではフェラーリに大きな恩がある。僕にとってフェラーリは夢のチームだ。自分がフェラーリの一員だからというだけではなく、おそらく世界で最も象徴的なブランドだからね。だから、いつかフェラーリのドライバーになるという目標は変わっていない。今のところはそういう状況で、あとはこれからどう展開していくかを見ていく必要がある」

「アストンマーティンは今、厳しい時期を過ごしているけど、いつかものすごく強くなると確信している。ただ、現時点で彼らのことを意識しているとは言わない」

　2026年シーズン前半を終えた時点で、ベアマンは18ポイントを獲得し、ドライバーズランキング13番手。一方、経験豊富なチームメイトのエステバン・オコンは3ポイントで同17番手だ。ハースはコンストラクターズ選手権で21ポイントを獲得し、7番手につけている。

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 ウイリアムズ、視線はすでに来季へシフト？　苦戦続く今季と「同じことを二度と繰り返さないように取り組んでいる」
More from
Lydia Mee

ウイリアムズ、視線はすでに来季へシフト？　苦戦続く今季と「同じことを二度と繰り返さないように取り組んでいる」

F1
F1
ウイリアムズ、視線はすでに来季へシフト？　苦戦続く今季と「同じことを二度と繰り返さないように取り組んでいる」

アストンマーティン・ホンダは2年以内に勝つ！　クルサードが断言「彼らは最も成長するチームになる」

F1
F1
Hungaroring Pirelli test
アストンマーティン・ホンダは2年以内に勝つ！　クルサードが断言「彼らは最も成長するチームになる」

元ウイリアムズのローガン・サージェント、長年のパートナーとの婚約を発表

F1
F1
Hungaroring Pirelli test
元ウイリアムズのローガン・サージェント、長年のパートナーとの婚約を発表
More from
オリバー ベアマン

ハースF1小松礼雄代表、“マシンの一貫性のなさ”がドライバー選考に悪影響と認める。オコンは残留できるのか？

F1
F1
ハンガリーGP
ハースF1小松礼雄代表、“マシンの一貫性のなさ”がドライバー選考に悪影響と認める。オコンは残留できるのか？

実は大混乱していたハンガリーGP決勝！　システムエラーで、ブルーフラッグ表示に不具合の悪夢……ベアマン「誰に振られた青旗なのか分からなかった」

F1
F1
ハンガリーGP
実は大混乱していたハンガリーGP決勝！　システムエラーで、ブルーフラッグ表示に不具合の悪夢……ベアマン「誰に振られた青旗なのか分からなかった」

ベアマン、ハースの開発加速を懇願「このままではライバルに遅れてしまう」　一方でADUO対策済みの新型フェラーリPUの投入はこれから

F1
F1
オーストリアGP
ベアマン、ハースの開発加速を懇願「このままではライバルに遅れてしまう」　一方でADUO対策済みの新型フェラーリPUの投入はこれから
More from
アストンマーティン

アストンマーティン、ホンダの新PU搭載したフィルミングデーの走行を無事完了。リザーブのクロフォードがドライブ

F1
F1
アストンマーティン、ホンダの新PU搭載したフィルミングデーの走行を無事完了。リザーブのクロフォードがドライブ

ストロール、アストンマーティンのアップグレードを絶賛「このチームの歴史の中でも最高かもしれない」

F1
F1
ハンガリーGP
ストロール、アストンマーティンのアップグレードを絶賛「このチームの歴史の中でも最高かもしれない」

アストンマーティン・ホンダ、オランダGPで新型PUだけでなく車体に再度アップデート投入！？　ニューウェイ代表「正しい開発方向に向かっている」

F1
F1
ハンガリーGP
アストンマーティン・ホンダ、オランダGPで新型PUだけでなく車体に再度アップデート投入！？　ニューウェイ代表「正しい開発方向に向かっている」

最新ニュース

“ホンダを背負いし者”によるアツい首位攻防。STANLEY vs ARTAはタイヤチョイスが勝負の鍵に｜スーパーGT第4戦

スーパーGT
第4戦：富士
“ホンダを背負いし者”によるアツい首位攻防。STANLEY vs ARTAはタイヤチョイスが勝負の鍵に｜スーパーGT第4戦

ルカ・マリーニが語る、ホンダがMotoGPの予選で苦戦している理由「僕たちは金曜日から全力。ライバルは温存している」

MotoGP
ルカ・マリーニが語る、ホンダがMotoGPの予選で苦戦している理由「僕たちは金曜日から全力。ライバルは温存している」

アウディ、今季残りのマシン開発はシャシー改善に集中へ。PUの次の改良は2027年に予定

F1
アウディ、今季残りのマシン開発はシャシー改善に集中へ。PUの次の改良は2027年に予定

フェルスタッペンの無線を参考にせよ！　レーシングブルズ代表、若いふたりのドライバーにアドバイス「彼の振る舞いは模範的だ」

F1
Hungaroring Pirelli test
フェルスタッペンの無線を参考にせよ！　レーシングブルズ代表、若いふたりのドライバーにアドバイス「彼の振る舞いは模範的だ」