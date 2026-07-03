ベアマン、ハースの開発加速を懇願「このままではライバルに遅れてしまう」 一方でADUO対策済みの新型フェラーリPUの投入はこれから
ハースのオリバー・ベアマンは、チームの開発のペースを引き上げなければ、ライバルにさらに後れをとる可能性があると警鐘を鳴らす。
ハースのオリバー・ベアマンは、F1オーストリアGPではパフォーマンスの面で苦しみ、レーシングブルズ、アルピーヌ、そしてアウディという中団グループのライバルの後塵を拝する格好となった。これを受け、チームとしての開発ペースを引き上げなければ、さらにライバルに差をつけられることになるとベアマンは考えている。
ベアマンは今年好調なシーズンスタートを切り、開幕戦オーストリアGPと第2戦中国GPで連続して入賞を果たした。しかしその後はカナダGPでの10位1ポイントしか獲得できておらず、低迷の一途を辿っている。
結果ベアマンは第8戦オーストリアGPを終えた段階で18ポイント獲得のドライバーズランキング11番手。チームもコンストラクターズランキングでは6番手のレーシングブルズに23ポイント差をつけられて7番手となっている。
ベアマンはレーシングブルズやアルピーヌが積極的にアップデートを投入しているため、ハースとしては競争力を失いつつあると警告している。
「これが今の僕たちの現状だ」
そうベアマンは語った。
「コースやレイアウトの長さによって、差は変わると思う。今回は少し差が開いてしまったが、バルセロナでもそれは同じだった。モナコでも同じような状況だったんだ」
「これが僕たちのペースだ。残念ながらまだ改善すべき点がある」
ライバルとのパフォーマンス差について、アップデートの有無にあるとベアマンは語った。
「彼らはより多くのアップデートを投入し、しかもより効果的なアップデートを投入したんだ」
そうベアマンは言う。
「つまり彼らは大きく前進したが、僕らはそうじゃない。それだけのことだ」
ベアマンによればハースは、オーストリアGPでチームの進歩を阻害するいくつかの重要な問題に直面したという。
そのひとつはスタート時のトラクションであり、ベアマンは「悪夢のようだった」と語った。そしてダウンフォースも不足しており、これについてベアマンは「僕らが苦戦している最大の課題だ」と語った。
「もちろん、全体的なダウンフォースの問題だ。特にリヤのダウンフォースが問題だった」
そうベアマンは付け加えた。
「コーナー進入時に本当に苦労しているので、何とか生き残るためには、かなり低いエアロバランスで走らなければいけない」
「コーナー出口でもリヤのグリップに苦労している。だから、スタート時のトラクション不足は悪夢のようだった。高速で走る時もコーナー出口も悪夢のようで、タイヤを労りながら走り続けるのは本当に大変だった」
しかしひとつ希望がある。それは、フェラーリがオーストリアGPの時に投入したADUOの結果を踏まえたアップデート版のパワーユニット（PU）だ。フェラーリは早々にこのPUを使い始めたが、ハースはまだこれを使っていないという。
【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
記事をシェアもしくは保存
新世代F1、シルバーストンの魅力が大幅減少？ アロンソ「ドライバーにとっても観客にとっても、かなり残念なことになる」
今季苦悩するオコン……来季ハースF1のシートを維持することはできるのか？ 小松代表は早期離脱の噂を一蹴も、残された時間はわずか
F2では“F1用の首”は作れない？ ベアマン、F1デビュー戦は「最初の走行で首が終わった」
去就不透明なハースのオコン、周囲の雑音は一切気にせず「小松代表も僕を信頼してくれている。周りが何を言おうが勝手だ」
F2＆F3王者のマクラーレン育成フォルナローリ、TPCでハースF1をドライブへ。「チャンスを探る」目的か……平川亮も参加見込み
シュタイナー親分、古巣ハースで苦しむオコンに喝「何かを劇的に変えない限り、彼は来年ここにはいない」
最新ニュース
鈴鹿8耐予選｜ジョナサン・レイ驚速。ホンダファクトリーが予選最速、ヤマハとトップ10トライアルで対決へ
ベアマン、ハースの開発加速を懇願「このままではライバルに遅れてしまう」 一方でADUO対策済みの新型フェラーリPUの投入はこれから
新世代F1、シルバーストンの魅力が大幅減少？ アロンソ「ドライバーにとっても観客にとっても、かなり残念なことになる」
アントネッリ、苦戦オーストリアでさらに自信ゲット！「思い通り行かなくてもチームと一緒ならできる」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。