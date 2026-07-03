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ベアマン、ハースの開発加速を懇願「このままではライバルに遅れてしまう」　一方でADUO対策済みの新型フェラーリPUの投入はこれから

ハースのオリバー・ベアマンは、チームの開発のペースを引き上げなければ、ライバルにさらに後れをとる可能性があると警鐘を鳴らす。

Owen Bellwood Ronald Vording
公開日時:
Oliver Bearman, Haas F1 Team

　ハースのオリバー・ベアマンは、F1オーストリアGPではパフォーマンスの面で苦しみ、レーシングブルズ、アルピーヌ、そしてアウディという中団グループのライバルの後塵を拝する格好となった。これを受け、チームとしての開発ペースを引き上げなければ、さらにライバルに差をつけられることになるとベアマンは考えている。

　ベアマンは今年好調なシーズンスタートを切り、開幕戦オーストリアGPと第2戦中国GPで連続して入賞を果たした。しかしその後はカナダGPでの10位1ポイントしか獲得できておらず、低迷の一途を辿っている。

　結果ベアマンは第8戦オーストリアGPを終えた段階で18ポイント獲得のドライバーズランキング11番手。チームもコンストラクターズランキングでは6番手のレーシングブルズに23ポイント差をつけられて7番手となっている。

　ベアマンはレーシングブルズやアルピーヌが積極的にアップデートを投入しているため、ハースとしては競争力を失いつつあると警告している。

「これが今の僕たちの現状だ」

　そうベアマンは語った。

「コースやレイアウトの長さによって、差は変わると思う。今回は少し差が開いてしまったが、バルセロナでもそれは同じだった。モナコでも同じような状況だったんだ」

「これが僕たちのペースだ。残念ながらまだ改善すべき点がある」

　ライバルとのパフォーマンス差について、アップデートの有無にあるとベアマンは語った。

「彼らはより多くのアップデートを投入し、しかもより効果的なアップデートを投入したんだ」

　そうベアマンは言う。

「つまり彼らは大きく前進したが、僕らはそうじゃない。それだけのことだ」

　ベアマンによればハースは、オーストリアGPでチームの進歩を阻害するいくつかの重要な問題に直面したという。

　そのひとつはスタート時のトラクションであり、ベアマンは「悪夢のようだった」と語った。そしてダウンフォースも不足しており、これについてベアマンは「僕らが苦戦している最大の課題だ」と語った。

「もちろん、全体的なダウンフォースの問題だ。特にリヤのダウンフォースが問題だった」

　そうベアマンは付け加えた。

「コーナー進入時に本当に苦労しているので、何とか生き残るためには、かなり低いエアロバランスで走らなければいけない」

「コーナー出口でもリヤのグリップに苦労している。だから、スタート時のトラクション不足は悪夢のようだった。高速で走る時もコーナー出口も悪夢のようで、タイヤを労りながら走り続けるのは本当に大変だった」

　しかしひとつ希望がある。それは、フェラーリがオーストリアGPの時に投入したADUOの結果を踏まえたアップデート版のパワーユニット（PU）だ。フェラーリは早々にこのPUを使い始めたが、ハースはまだこれを使っていないという。

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