鈍重な“パラシュート”、F310で雨の中激走。ミハエル・シューマッハーのフェラーリ初勝利は「F1史上最高のパフォーマンス」とアーバイン

ミハエル・シューマッハーのフェラーリ時代というと、F1ドライバーズタイトルを5連覇した2000年〜2004年の圧倒的強さを思い浮かべる人が多いだろうが、彼がフェラーリに加入してからの数年間は決して順風満帆ではなかった。特に1994年、1995年のベネトンでの2連覇という実績を提げてフェラーリに加入した1996年シーズンは、チームが再建プロジェクトの真っ只中であった。

この改革を主導していたのはチーム代表のジャン・トッド。シューマッハーを説得してフェラーリに引き入れたのも彼だった。トッドは1993年7月にフェラーリに加入すると、1995年シーズンをもってゲルハルト・ベルガーとジャン・アレジの契約を解除。さらには伝統的なV12エンジンを廃止し、新開発のV10エンジンを採用した。

1996年のマシン『F310』を設計したのはジョン・バーナード。V10エンジンを搭載したニューマシンはたちまち注目を集めたが、F310の当時の印象について後年、シューマッハーのチームメイトだったエディ・アーバインはこう語っている。

写真: Motorsport Images

「初めてそれを見た時、『他のマシンと見た目が違うから不安になる』と言ったのを覚えている」

「僕たちはシンプルに間違ってしまったんだ。（2001年の）ジャガーR2に次いで、僕が乗った中で最悪のマシンだった」

「ミハエルがどうやってあのクルマをドライブしていたのか、今でも分からない。コーナーを曲がる時も、すぐに反応してくれるのか、0.5秒遅れるのか、1秒遅れるのか分からない。だから怖かった」

当のシューマッハーもF310には満足しておらず、分厚い車体が生み出す空気抵抗の大きさを揶揄して「パラシュート」と呼んでいた。しかもこのマシンは空力面に限らず、ギヤボックスの信頼性にも悩まされていた。

それでもマシンがうまく機能した際には、当時最強のウイリアムズFW18を駆るデイモン・ヒルとジャック・ビルヌーブに食らいつくことができた。条件さえ整えば戦えるというポテンシャルを、シューマッハーとF310は秘めていたのだ。

そして、その“条件”が整ったのが、30年前の6月2日に行なわれた第7戦スペインGPだった。

ドライコンディションで行なわれた予選では、ヒルとビルヌーブがフロントロウを独占。シューマッハーは3番手につけたが、ビルヌーブとは0.5秒、ヒルとは1秒近い差をつけられた。当時シューマッハーは「ポールをとれる感触はなかった。戦闘力が足りない。この結果は技術的な現状をよく表していると思う。僕はマシンの性能を引き出した」と話していた。

しかし、天候が状況を一変させた。土曜の午後から雨が降り始め、日曜朝には豪雨に。決勝はセーフティカー先導スタートも検討されたが、最終的には通常のスタンディングスタートが切られた。

写真: Motorsport Images

ビルヌーブが先頭で1コーナーを抜け、ベネトンのジャン・アレジ、そしてヒルが続く中、シューマッハーはクラッチトラブルにより7番手まで落ちた。激しい水しぶきで視界はほぼゼロ。アーバインのスピンアウト、ヒルのコースオフもあり、シューマッハーはすぐさま4番手までポジションを回復したが、ここから彼は“レインマスター”と呼ばれるに相応しい会心の走りを披露した。

まずはベネトンのゲルハルト・ベルガーを交わして3番手に上がると、ビルヌーブとアレジにあっという間に追いついた。そしてふたりをいとも簡単にオーバーテイクし、12周目にはトップに躍り出たのだ。

写真: Motorsport Images

一度トップに立つと、あとは独走だった。シューマッハーのファステストラップは他の誰よりも2秒以上速かった。ただ途中からミスファイアに悩まされるようになり、あとはフェラーリエンジンとの戦いになったと言えた。

シューマッハーはこう語っている。

「実質的には8気筒か9気筒で走っていた。パワーは大幅に低下して、ストレートでは10km/hくらいは遅くなっていた」

それでも、ライバルたちは悪コンディションに手を焼き、シューマッハーとの差を縮めることができなかった。2回目のピットストップを終えた時点で、首位シューマッハーと2番手アレジの差は1分以上。ここでフェラーリはペースを落として確実にマシンをフィニッシュラインまで運ぶよう指示したため、最終的には45秒差でのトップチェッカーとなった。

写真: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

フェラーリ移籍7戦目で勝利を手にしたシューマッハー。チーム代表のトッドもこの走りを「信じられない」と称賛し、当時のフェラーリ社長ルカ・ディ・モンテゼモロも、シューマッハーが「並外れたドライバー」だと評価した。

この年、シューマッハーはF310でさらに2勝を挙げることになるが、多くの人々は、バルセロナで見せたパフォーマンスが彼のフェラーリ時代を象徴するものだとみなしている。アーバインの言葉を借りるなら、「F1史上最高のパフォーマンス」である。