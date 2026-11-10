F1 サンパウロGP

ピアストリ、マーク・ウェーバーとのマネジメント契約を解消。双方合意で関係に終止符

オスカー・ピアストリとマーク・ウェバーは、双方合意のもとマネジメント契約を終了した。

Benjamin Vinel

公開日時: 2026/11/10 1:35

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Oscar Piastri, McLaren with Mark Webber

写真：: Getty Images

オスカー・ピアストリ（マクラーレン）とマーク・ウェーバーは、マネジメント契約を双方合意のもとで終了することを発表した。

ウェーバーとその妻アンがピアストリのマネジメントを始めたのは、2019年。彼がルノーF1のアカデミー入りを果たした年だった。

その後ピアストリは目覚ましいスピードでキャリアを駆け上がった。翌2020年にはテオ・プルシェールとローガン・サージェントとの激しい戦いを制してFIA F3のタイトルを獲得し、2021年にはルーキーながらFIA F2で圧倒的な強さでタイトルを獲得した。

またウェーバーのマネジメントのもと、ピアストリはキャリアを左右する決断を下した。

アルピーヌ陣営を離れ、2023年シーズンからマクラーレンのレースシートを獲得したのだ。この移籍が、2025年のタイトル争いにつながる道を開いた。ピアストリはポールポジション6回、優勝9回を記録している。

こうした実績を残してきたピアストリとウェバー。マネジメント契約の終了という節目にあたって、ウェーバーは次のようにコメントした。

「オスカーのキャリア形成期に重要な役割を果たし、彼がF1に進出して早い段階からトップ争いに加われるようにできたことを誇りに思う」

「今シーズン、我々がサーキット現場での関与を縮小したことを受け、マネジメント契約を終了するには今が適切なタイミングだということで、双方合意に至った。これにより、オスカーは新たなマネジメント体制のもとでこれまでの実績をさらに伸ばすことができ、我々も新たな取り組みに着手できる。オスカーが長く、成功に満ちたキャリアとなることを願っている」

ウェーバーが言及しているように、2026年シーズンの開幕時点で彼は一歩引き、サーキット現場でピアストリをサポートすることはなくなっていた。そしてピアストリを支える役割にはFIA F2でプレマに所属していた際のレースエンジニア、ペドロ・マトスと、メンタルコーチのエマ・マレーと、新たな面々が加わっている。

Mark Webber, Oscar Piastri and Ann Webber

Photo by: Uncredited

ウェーバーが言及しているように、2026年シーズンの開幕時点で彼は一歩引き、サーキット現場でピアストリをサポートすることはなくなっていた。そしてピアストリを支える役割にはFIA F2でプレマに所属していた際のレースエンジニア、ペドロ・マトスと、メンタルコーチのエマ・マレーと、新たな面々が加わっている。

ピアストリのコメントは以下のとおりだ。

「長年にわたるサポートとアドバイスについて、マークとアンに感謝したい。特にF1キャリアのスタートを切るにあたって、2人の導きはかけがえのないものだった。これからの2人の活躍を願っている」



なおピアストリは以前、ウェーバーが現場に出なくなっていても関係は良好であり、その変化はF1での経験を積むにつれて、役割が変化してきたことによるものだと語っていた。

「関係は良好だよ。マークは本当に徹底している。僕が初めてF1に来た頃、マークは僕の頭にはまったく浮かんでいなかったような質問やアイデアを次々と出してきた。彼がそういう話をするのを聞いて、『どうやったらそんなことを思いつくんだ？』とか、『自分がそんなことを考えられるようになる日は来るんだろうか？』と思ったものだ」

ピアストリは5月にHigh Performance Podcastでそう語った。

「経験を積むことで、僕たちは毎日学び続けている。今はF1で4年目を迎えようとしているけど、最初の2年間なら答えられなかったような質問にも答えられるようになった。あるいは、何を問い続けるべきなのかが分かるようになった。それは経験を積んだからこそ得られたものだ」

「僕の経験が増えるにつれて、レース面でマークがやるべきことは自然と少なくなっていく。特に最初の2年間には、どうしても痛い目に遭って学ばなければならないこともあるし、それ以外に方法はない。でも、マークの経験や助言のおかげで、本来なら経験していたかもしれない、もっと面倒で厳しい教訓をいくつも避けられたのだと思う」

「マークが僕に代わって対処してくれたことで、何事もなく済んだ状況や、問題になりかけたものの実際には問題にならなかった出来事が、これからもきっとあるだろう。そうしたことは、僕が知ることのないままになるはずだ。ここ数年で変わったのは、そういう部分なんだと思う」

関連ニュース:

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 レッドブル代表、フェルスタッペンの猛追劇を手放し称賛「あんなことを予測できるシミュレーションはない」

More from

Benjamin Vinel





ハースF1、サンパウロGPのドライバーにカマラを選んだ理由。小松礼雄代表が説明「チームにとって最善の利益となるよう決断した」



F1



F1



サンパウロGP



1 日前



ハースF1、サンパウロGPのドライバーにカマラを選んだ理由。小松礼雄代表が説明「チームにとって最善の利益となるよう決断した」





オコンの早期離脱は、チーム全員にとって”驚き”だった。ハース小松代表明かす「やはり詳細は言えない……でも、常に学びの連続でした」



F1



F1



サンパウロGP



1 日前



オコンの早期離脱は、チーム全員にとって”驚き”だった。ハース小松代表明かす「やはり詳細は言えない……でも、常に学びの連続でした」





今回のフェラーリはストレートでもコーナーでも遅い……ルクレール「今季最悪のレベルだった」



F1



F1



サンパウロGP



2 日前



今回のフェラーリはストレートでもコーナーでも遅い……ルクレール「今季最悪のレベルだった」

More from

Mark Webber





ウェーバーとの関係は今も良好だ……ピアストリ、マネジメント体制の変更を語る「彼がいなければ、きっと苦労しただろうと思う」



F1



F1



マイアミGP



5 ヵ月前



ウェーバーとの関係は今も良好だ……ピアストリ、マネジメント体制の変更を語る「彼がいなければ、きっと苦労しただろうと思う」





ピアストリ、マネージャーのウェーバー現場離れは「自然な流れ」2025年のタイトル争い通じ独り立ち？



F1



F1



サウジアラビアGP



6 ヵ月前



ピアストリ、マネージャーのウェーバー現場離れは「自然な流れ」2025年のタイトル争い通じ独り立ち？





混戦のタイトル争いは面白い！ F1史で12回あった三つ巴＆四つ巴の最終戦……その結末を振り返る



F1



F1



アブダビGP



10 ヵ月前



混戦のタイトル争いは面白い！ F1史で12回あった三つ巴＆四つ巴の最終戦……その結末を振り返る

More from

マクラーレン





ランド・ノリス、冷静な走りで今季3勝目「チャンスが来たときは、ほとんどそれを掴むことができている」



F1



F1



サンパウロGP



17 時間前



ランド・ノリス、冷静な走りで今季3勝目「チャンスが来たときは、ほとんどそれを掴むことができている」





ノリス、ウエットのサンパウロGP予選ポール獲得の鍵は適応力「かなり早くコツをつかめた」



F1



F1



サンパウロGP



1 日前



ノリス、ウエットのサンパウロGP予選ポール獲得の鍵は適応力「かなり早くコツをつかめた」





マクラーレン、アップデートに手応えあり？ ノリス「期待していた効果が出ていると思う」



F1



F1



サンパウロGP



2 日前



マクラーレン、アップデートに手応えあり？ ノリス「期待していた効果が出ていると思う」

最新ニュース





今季6勝目のベッツェッキ、カタールGPの独走に「良い仕事ができた」タイトル争いほぼ脱落もシーズンには満足



MotoGP



MGP MotoGP



カタールGP



2 時間前



今季6勝目のベッツェッキ、カタールGPの独走に「良い仕事ができた」タイトル争いほぼ脱落もシーズンには満足





レッドブル代表、フェルスタッペンの猛追劇を手放し称賛「あんなことを予測できるシミュレーションはない」



F1



F1 F1



サンパウロGP



3 時間前



レッドブル代表、フェルスタッペンの猛追劇を手放し称賛「あんなことを予測できるシミュレーションはない」





難コンディションのサンパウロで好パフォーマンス。しかし低下する信頼性……アストンマーティン・ホンダ「根本原因を把握しなければいけない」



F1



F1 F1



サンパウロGP



15 時間前



難コンディションのサンパウロで好パフォーマンス。しかし低下する信頼性……アストンマーティン・ホンダ「根本原因を把握しなければいけない」





序盤の不振から立ち直り、見事王座獲得のホンダ・プレリュード。最強au TOM’Sを下してのタイトルにHRC開発陣も「レース人生で1番の喜び」



スーパーGT



SGT スーパーGT



第3戦・第8戦もてぎ



16 時間前



序盤の不振から立ち直り、見事王座獲得のホンダ・プレリュード。最強au TOM’Sを下してのタイトルにHRC開発陣も「レース人生で1番の喜び」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録