アストンマーティンは「成功を急ぎすぎた」2026年の混乱を元チーム代表のサフナウアー指摘

アストンマーティンは2026年からホンダとタッグを組み注目を集めたが、開幕前から躓いて長く混乱した時期が続いた。このことについて、元チーム代表のオットマー・サフナウアーは「成功を急ぎすぎたこと」が原因だと語る。

最新設備を備えた新ファクトリーや風洞への巨額投資、ホンダとの新たなパワーユニット提携、さらにはエイドリアン・ニューウェイのような著名な人材の獲得など、大規模な投資を続けてきたにもかかわらず、アストンマーティンは2026年シーズンに入って大きな問題と戦う状況に置かれている。

アストンマーティンと名称を変える以前のフォース・インディア時代からレーシングポイント、そしてアストンマーティンへの移行期までチームを率いたサフナウアー。彼はジェイク・ハンフリーと元フェラーリのレースエンジニアであるロブ・スメドレーが出演するポッドキャスト『High Performance Racing』で、ローレンス・ストロール体制となって以降のシルバーストンを拠点とするチームの歩みについて語った。

Otmar Szafnauer Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

ハンフリーから「現在の問題はいつ始まったのか」と問われると、サフナウアーは次のように答えた。

「ローレンスがチームを所有してから、もう8年になる。問題をたどるなら、5年前までさかのぼらなければならない」

「私から見れば、この混乱はF1であまりにも早く成功を求めたことから始まっている。そして、早く成功したいと焦り、忍耐を持てなければ、人事の入れ替えもあまりにも早くなってしまう」

「最も成功しているチームというのは、人材が安定しているチームなんだ」

サフナウアーはさらに、成功を収めてきたチームの共通点として「組織の安定性」を挙げた。

「今のメルセデスには、トト（ウルフ）の下で人材の安定がある」

「レッドブルも勝ち続けていた頃はそうだった」

「そしてフェラーリも、ロス（ブラウン）の時代は同じだった」

アストンマーティンはハンガリーGPで大規模なアップデートパッケージを投入し、一定の改善を見せた。夏休み明けにはホンダのパワーユニットも改良版が投入される予定となっており、アストンマーティン・ホンダのパッケージがどこまで改善してくるがか注目されている。