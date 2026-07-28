ストロール、アストンマーティンのアップグレードを絶賛「このチームの歴史の中でも最高かもしれない」
ランス・ストロールは、F1ハンガリーGPで投入されたアストンマーティンのアップグレードを称賛し、それによってようやく他のライバルと戦えるようになったと述べた。
アストンマーティンはF1ハンガリーGPでついに大幅な改良を施したマシンを初披露し、ポイント獲得には至らなかったものの、ハース2台、ウイリアムズ2台、そしてフランコ・コラピントのアルピーヌよりも上位で2台が決勝レースをフィニッシュ。中団チームと互角に戦えるまでに成長した。
レース後、ランス・ストロールに感想を求めると、新しいアップグレードパッケージで多くの周回を重ねられたことを何よりも喜び、その手応えを改めて強調した。
「今回の目的は、とにかくこのクルマで周回を重ねることだった。予選ではQ1でアタックを中止せざるを得なくなってしまって、いいラップをまとめられなかったからね。でも、レースではクルマの感触がすごく良かったし、いいレースができた」
さらにストロールはこう続けた。
「今週末は大きな前進を果たせた。まだ中団グループの先頭争いまでは来ていないけど、その戦いには加われるようになった。もっとパワーを上げていかなければならないし、パフォーマンスもさらに向上させる必要がある。ダウンフォースも、エンジンパワーも、すべてをもっと伸ばしていかなければならない。ただ前へ進み続けるだけだ」
ストロールはソフトタイヤでスタートし、10周にも満たない早い段階でピットイン。その後は前方が開けた状態で走行し、マシンの実力をさらに確認することができたという。
「走れば走るほど、このパッケージへの理解は深まる。今週のデータを分析した後の月曜日には、セットアップも含めてさらに多くのことを学べると思う」
ストロールは今回のアップグレードを「大きな前進」と評価した一方で、まだ改善の余地は大きいとも強調した。
実際、夏休み明け最初のレースとなるオランダGPでは、ホンダが新型パワーユニットを投入する予定となっている。アストンマーティンにとって大きな後押しになると期待されているこの新パワーユニットは、7月29日（水）のフィルミングデーで初走行が行なわれる。
ただし、それだけで高速サーキットでもライバルと互角に戦えるとストロールは考えていない。比較対象として現在のベンチマークであるメルセデスを挙げながら、彼はこう語った。
「ザントフールト（オランダGP）では、新しいエンジンによってどれだけ前進できるかが分かるだろう。その先はサーキット次第だと思う。たとえエンジンのアップグレードでメルセデスと同じくらい速くなれたとしてもね。それが実現すればいいと思っているけど、現実的にはそこまで簡単ではないはずだ」
「だからバクーやモンツァのようなパワーが重要になるサーキットでは、もっと厳しい戦いになるだろう。そういうコースではなく、エンジン性能よりもコーナリンググリップが重要になるサーキットで最大限の結果を出さなければならない」
アップグレード前のマシンと比べてどれほど変化したかを問われると、ストロールはこう言い切った。
「本当に素晴らしいよ。長い、本当に長い間で一番希望が持てるアップグレードだった。もしかすると、このチームの歴史の中でも最高かもしれない」
一方、チームオーナーでありストロールの父でもあるローレンス・ストロールも、Sky Sports F1のマーティン・ブランドルに対し、今回の進歩を高く評価した。
「間違いなく大きな前進だった。これはこれから続く数多くのステップの、まだ最初の一歩にすぎない。だから現時点の状況には非常に満足している」
「今回のアップグレードをサーキットへ持ち込むために、昼夜を問わずファクトリーで働いてくれた全従業員に心から感謝したい。その努力には本当に頭が下がる思いだ」
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