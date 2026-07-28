ストロール、アストンマーティンのアップグレードを絶賛「このチームの歴史の中でも最高かもしれない」

アストンマーティンはF1ハンガリーGPでついに大幅な改良を施したマシンを初披露し、ポイント獲得には至らなかったものの、ハース2台、ウイリアムズ2台、そしてフランコ・コラピントのアルピーヌよりも上位で2台が決勝レースをフィニッシュ。中団チームと互角に戦えるまでに成長した。

レース後、ランス・ストロールに感想を求めると、新しいアップグレードパッケージで多くの周回を重ねられたことを何よりも喜び、その手応えを改めて強調した。

「今回の目的は、とにかくこのクルマで周回を重ねることだった。予選ではQ1でアタックを中止せざるを得なくなってしまって、いいラップをまとめられなかったからね。でも、レースではクルマの感触がすごく良かったし、いいレースができた」

さらにストロールはこう続けた。

「今週末は大きな前進を果たせた。まだ中団グループの先頭争いまでは来ていないけど、その戦いには加われるようになった。もっとパワーを上げていかなければならないし、パフォーマンスもさらに向上させる必要がある。ダウンフォースも、エンジンパワーも、すべてをもっと伸ばしていかなければならない。ただ前へ進み続けるだけだ」

ストロールはソフトタイヤでスタートし、10周にも満たない早い段階でピットイン。その後は前方が開けた状態で走行し、マシンの実力をさらに確認することができたという。

「走れば走るほど、このパッケージへの理解は深まる。今週のデータを分析した後の月曜日には、セットアップも含めてさらに多くのことを学べると思う」

ストロールは今回のアップグレードを「大きな前進」と評価した一方で、まだ改善の余地は大きいとも強調した。

実際、夏休み明け最初のレースとなるオランダGPでは、ホンダが新型パワーユニットを投入する予定となっている。アストンマーティンにとって大きな後押しになると期待されているこの新パワーユニットは、7月29日（水）のフィルミングデーで初走行が行なわれる。

ただし、それだけで高速サーキットでもライバルと互角に戦えるとストロールは考えていない。比較対象として現在のベンチマークであるメルセデスを挙げながら、彼はこう語った。

「ザントフールト（オランダGP）では、新しいエンジンによってどれだけ前進できるかが分かるだろう。その先はサーキット次第だと思う。たとえエンジンのアップグレードでメルセデスと同じくらい速くなれたとしてもね。それが実現すればいいと思っているけど、現実的にはそこまで簡単ではないはずだ」

「だからバクーやモンツァのようなパワーが重要になるサーキットでは、もっと厳しい戦いになるだろう。そういうコースではなく、エンジン性能よりもコーナリンググリップが重要になるサーキットで最大限の結果を出さなければならない」

アップグレード前のマシンと比べてどれほど変化したかを問われると、ストロールはこう言い切った。

「本当に素晴らしいよ。長い、本当に長い間で一番希望が持てるアップグレードだった。もしかすると、このチームの歴史の中でも最高かもしれない」

一方、チームオーナーでありストロールの父でもあるローレンス・ストロールも、Sky Sports F1のマーティン・ブランドルに対し、今回の進歩を高く評価した。

「間違いなく大きな前進だった。これはこれから続く数多くのステップの、まだ最初の一歩にすぎない。だから現時点の状況には非常に満足している」

「今回のアップグレードをサーキットへ持ち込むために、昼夜を問わずファクトリーで働いてくれた全従業員に心から感謝したい。その努力には本当に頭が下がる思いだ」